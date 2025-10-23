ਸੁਨੀਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚਿਆ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਅਕੈਡਮੀ ਬੁੱਕ ਐਵਾਰਡ ਜਿੱਤਿਆ
ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਸੁਨੀਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹਨ।
Published : October 23, 2025 at 1:59 PM IST
ਲੰਡਨ: ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਸੁਨੀਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਕਿਤਾਬ "ਦ ਬਰਨਿੰਗ ਅਰਥ: ਐਨ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟਲ ਹਿਸਟਰੀ ਆਫ਼ ਦ ਲਾਸਟ 500 ਈਅਰਜ਼" ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਅਕੈਡਮੀ ਬੁੱਕ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਦਾ ਜੇਤੂ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਵੱਕਾਰੀ £25,000 ਪੁਰਸਕਾਰ ਹੈ ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਗੈਰ-ਗਲਪ ਰਚਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਯੇਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਜਨਮ ਕੀਨੀਆ ਵਿੱਚ ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤੀ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਕੈਂਬਰਿਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕੀਤੀ।
'ਜਲਵਾਯੂ ਸੰਕਟ'
46 ਸਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਕਿਤਾਬ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਜਲਵਾਯੂ ਸੰਕਟ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ "ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪੜ੍ਹਨ" ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਨੂੰ ਬੁੱਧਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਲੰਡਨ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਅਕੈਡਮੀ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਇੱਕ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿੱਚ ਵੱਕਾਰੀ ਇਨਾਮ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਮਨੁੱਖੀ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ ਦੁੱਖ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਬਿਰਤਾਂਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਇਹ ਵੀ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਲਗਭਗ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਨ ਪਰ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਤੋਂ ਜੋ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਬਿੰਦੂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ, ਕੁਝ ਰਸਤੇ ਵੀ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਵਿਚਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਏ, ਅੰਦੋਲਨ ਜੋ ਅਸਫਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਸਨ ਪਰ ਇੱਕ ਸਥਾਈ ਵਿਰਾਸਤ ਛੱਡ ਗਏ। ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਜੋ ਕੋਮਲ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਟਿਕਾਊ ਸਨ।
"ਸ਼ਾਇਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹਾਂ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚੁਣਿਆ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਗ੍ਰਹਿ 'ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਸ਼ਾਵਾਦੀ ਅਤੇ ਘੱਟ ਹਿੰਸਕ ਤਰੀਕੇ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦੇ ਬੀਜ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜੀਵਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ,"।-ਸੁਨੀਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤ,ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ
'ਜ਼ਰੂਰੀ ਪੜ੍ਹਨਾ'
ਇਹ ਐਲਾਨ ਯੂਕੇ-ਅਧਾਰਤ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਰੇਬੇਕਾ ਅਰਲ, ਜਿਊਰੀ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਨੇ ਜੇਤੂ ਕੰਮ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪਰਿਵਰਤਨ ਵਿਚਕਾਰ ਆਪਸੀ ਸਬੰਧਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮਾਸਟਰਪਲੇ ਬਿਰਤਾਂਤ ਦੱਸਿਆ। ਅਰਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਇਹ ਵਿਆਪਕ ਅਤੇ ਸੁੰਦਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਜਲਵਾਯੂ ਸੰਕਟ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ,"।
"ਅਮ੍ਰਿਤ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਵਿਦਵਾਨ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਮਨੁੱਖੀ ਇਤਿਹਾਸ 'ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਾਤਾਵਰਣ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰਨਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ।" "ਛੇ ਦੀ ਇੱਕ ਅਸਾਧਾਰਨ ਸ਼ਾਰਟਲਿਸਟ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇਤੂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨਾ ਕਦੇ ਵੀ ਆਸਾਨ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਪੈਨਲ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋਇਆ ਕਿ 'ਦਿ ਬਰਨਿੰਗ ਅਰਥ' ਇਨਾਮ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਦੁਨੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਨੂੰ ਡੂੰਘਾ ਕਰਨਾ,"।: ਅਰਲ, ਜਿਊਰੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ
'ਨਵਾਂ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਪੇਸ਼'
ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਅਕੈਡਮੀ, ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਮਾਨਵਤਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਗਿਆਨ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਕੈਡਮੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ "ਵਿਸ਼ਵ ਵਾਤਾਵਰਣ ਇਤਿਹਾਸ 'ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੰਮ" ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਅਤੇ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਾਲੀ ਖੋਜ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ, ਜੋ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਬਸਤੀਵਾਦ, ਉਦਯੋਗੀਕਰਨ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਵਸੇਬੇ ਦੇ ਬਦਲਦੇ ਪੈਟਰਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਆਧੁਨਿਕ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਆਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਜਲਵਾਯੂ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਹਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮਹਾਂਦੀਪਾਂ ਅਤੇ ਸਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸੋਨੇ ਦੀ ਖਾਨ ਤੱਕ, ਕਾਲੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੂਜੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਤੱਕ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਾਠਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹਾਂਕਾਵਿ ਯਾਤਰਾ 'ਤੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਗ੍ਰਹਿ 'ਤੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ।
'ਵਿਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਲਿਖਤ ਦਾ ਸੁਮੇਲ'
ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਅਕੈਡਮੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸੁਜ਼ਨ ਜੇ. ਸਮਿਥ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮਨੁੱਖੀ ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਆਕਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਆਪਸੀ ਸਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਇਹ ਨਵਾਂ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਸਖ਼ਤ ਖੋਜ ਅਤੇ ਦਿਲਚਸਪ ਵਾਰਤਕ ਨੂੰ ਜੋੜਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਬੂਤ-ਅਧਾਰਤ ਸੂਝ, ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰੇ ਗਏ ਵਿਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਲਿਖਤ ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਲਾਨਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਿਤਾਬ ਪੁਰਸਕਾਰ ਰਾਹੀਂ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣ 'ਤੇ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।"
ਪੰਜ ਹੋਰ ਸ਼ਾਰਟਲਿਸਟ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰੇਕ ਨੂੰ £1,000 ਦਾ ਇਨਾਮ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਵਿਲੀਅਮ ਡੈਲਰਿੰਪਲ ਦੀ "ਦਿ ਗੋਲਡਨ ਰੋਡ: ਹਾਉ ਐਨਸ਼ੀਐਂਟ ਇੰਡੀਆ ਟ੍ਰਾਂਸਫਾਰਮਡ ਦ ਵਰਲਡ"; ਲੂਸੀ ਐਸ਼ ਦੀ "ਦਿ ਬੈਟਨ ਐਂਡ ਦ ਕਰਾਸ: ਰਸ਼ੀਆਜ਼ ਚਰਚ ਫਰਾਮ ਪੈਗਨਜ਼ ਟੂ ਪੁਤਿਨ"; ਬ੍ਰੋਨਵੇਨ ਐਵਰਿਲ ਦੀ "ਅਫ੍ਰੀਕੋਨੋਮਿਕਸ: ਏ ਹਿਸਟਰੀ ਆਫ਼ ਵੈਸਟਰਨ ਇਗਨੋਰੈਂਸ"; ਸੋਫੀ ਹਰਮਨ ਦੀ "ਸਿਕ ਆਫ਼ ਇਟ: ਦ ਗਲੋਬਲ ਫਾਈਟ ਫਾਰ ਵੂਮੈਨਜ਼ ਹੈਲਥ"; ਅਤੇ ਗ੍ਰੀਮ ਲਾਸਨ ਦੀ "ਸਾਊਂਡ ਟਰੈਕਸ: ਏ ਮਿਊਜ਼ੀਕਲ ਡਿਟੈਕਟਿਵ ਸਟੋਰੀ" ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਅਕੈਡਮੀ ਬੁੱਕ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ 2013 ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖਤਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਖੋਜ-ਅਧਾਰਤ ਲਿਖਤ ਨੂੰ ਇਨਾਮ ਦੇਣ ਲਈ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ । ਇਸ ਪੁਰਸਕਾਰ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋਣ ਲਈ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਗੈਰ-ਗਲਪ ਰਚਨਾਵਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੇਖਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੌਮੀਅਤ ਦੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸਥਿਤ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੰਮ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇ।