ਦੋਹਾ ਵਾਰਤਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਫਗਾਨ ਸਰਹੱਦ ਨੇੜੇ ਆਤਮਘਾਤੀ ਹਮਲਾ, ਮਾਰੇ ਗਏ 7 ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸੈਨਿਕ

ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲਿਆਂ ਕਾਰਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅਫਗਾਨ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਰਹੇ ਹਨ।

7 PAKISTANI SOLDIERS KILLED
ਦੋਹਾ ਵਾਰਤਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਫਗਾਨ ਸਰਹੱਦ ਨੇੜੇ ਆਤਮਘਾਤੀ ਹਮਲਾ (File photo)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : October 17, 2025 at 4:57 PM IST

2 Min Read
ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ: ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਉੱਤਰੀ ਵਜ਼ੀਰਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫੌਜੀ ਕੈਂਪ 'ਤੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਤਾਲਮੇਲ ਵਾਲੇ ਆਤਮਘਾਤੀ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੱਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸੈਨਿਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ 13 ਹੋਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਹਮਲਾ ਦੋਹਾ ਵਿੱਚ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਅਤੇ ਕਾਬੁਲ ਵਿਚਕਾਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਾਰਤਾ ਤੋਂ ਕੁਝ ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਇਆ।

ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇੱਕ ਅੱਤਵਾਦੀ ਨੇ ਮੀਰ ਅਲੀ ਵਿੱਚ ਖਾਦੀ ਫੌਜੀ ਕੈਂਪ ਦੀ ਸੀਮਾ ਦੀਵਾਰ ਨਾਲ ਵਿਸਫੋਟਕਾਂ ਨਾਲ ਭਰੀ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਟੱਕਰ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ, ਅਤੇ ਦੋ ਹੋਰ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਕੈਂਪ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਤਹਿਰੀਕ-ਏ-ਤਾਲਿਬਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ (ਟੀਟੀਪੀ) ਨੇ ਹਮਲੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸਦੀ ਖਾਲਿਦ ਬਿਨ ਵਲੀਦ ਆਤਮਘਾਤੀ ਇਕਾਈ ਅਤੇ ਤਹਿਰੀਕ ਤਾਲਿਬਾਨ ਗੁਲਬਹਾਦੁਰ ਨੇ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ।

ਸਥਾਨਕ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੌਜ ਨੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਤਿੱਖੀਆਂ ਝੜਪਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰੀ ਵਜ਼ੀਰਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਸਭ ਤੋਂ ਗੰਭੀਰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੱਸਿਆ।

ਬਾਜੌਰ ਦੇ ਮਾਮੁੰਡ ਤਾਂਗੀ ਸ਼ਾਹ ਵਿੱਚ ਵੀ ਧਮਾਕਾ

ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ, ਬਾਜੌਰ ਦੇ ਮਾਮੁੰਡ ਤਾਂਗੀ ਸ਼ਾਹ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਧਮਾਕਾ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਕਿ ਸੜਕ ਕਿਨਾਰੇ ਖੜ੍ਹੇ ਵਿਸਫੋਟਕਾਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਇੱਕ ਵਾਹਨ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਭਾਵਿਤ ਸਬੰਧਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਘੇਰ ਲਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਹਮਲੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਕਾਬੁਲ 'ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹਵਾਈ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਵਧੇ ਤਣਾਅ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਏ ਹਨ। ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ 48 ਘੰਟੇ ਦੀ ਅਸਥਾਈ ਜੰਗਬੰਦੀ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰੀ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਅਫਗਾਨ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਸਬੰਧ

ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲਿਆਂ ਨੇ ਅਫਗਾਨ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ 2021 ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਬੁਲ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਮੁੜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਤਾਜ਼ਾ ਤਣਾਅ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਨੇ ਕਾਬੁਲ 'ਤੇ ਅਫਗਾਨ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਹਮਲੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ 'ਤੇ ਲਗਾਮ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਹੈ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਤਿਆਰ

ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਸਬਰ ਗੁਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ "ਬਦਲੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ" ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਤਣਾਅ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੇ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੌਜ 'ਤੇ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਫੈਲਾਉਣ, ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਤਣਾਅ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਅਸਥਿਰ ਕਰਨ ਲਈ ISIS ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਪਨਾਹ ਦੇਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ।

