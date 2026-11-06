ਫਰਾਂਸ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਉਤਰੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ! ਮਹਿੰਗਾਈ, ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ

ਫਰਾਂਸ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਉਤਰੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ! ਮਹਿੰਗਾਈ, ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ
ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਰਾਂਸ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹਨ।
Published : November 6, 2026 at 10:11 AM IST
ਪੈਰਿਸ: ਫਰਾਂਸ ਵਿੱਚ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ, ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਉਤਰ ਆਏ। ਦੇਸ਼ ਯੈਲੋ ਵੈਸਟ ਅੰਦੋਲਨ, ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਹੜਤਾਲਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਰਾਂਸ 24 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਫਰਾਂਸ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਅਤੇ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਵਿਰੋਧ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ।
ਵੀਰਵਾਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਕਾਨੂੰਨਸਾਜ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ 2027 ਦੇ ਬਜਟ ਬਿੱਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਏ। ਯੂਰੋ ਨਿਊਜ਼ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਕਿ ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੂਲ ਬਜਟ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੁਣ ਸੈਨੇਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ 'ਤੇ ਵੋਟ 9 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇੱਕ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ।
Riot police CHARGE protesters in Paris as France's nationwide strike turns VIOLENT Interior Ministry: nearly 600,000 marched across France, with tear gas fired in Paris and Lyon Some 70,000 police deployed after riots and looting https://t.co/lGxKiISMmr— RT (@RT_com) November 5, 2026
ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ
ਫਰਾਂਸ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਗਵਾਹ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਭੀੜ-ਭੜੱਕੇ ਵਾਲੇ ਕਲਾਸਰੂਮਾਂ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਵਧਦੀਆਂ ਬਾਲਣ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਮਾਰਚ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਬਿਨਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਮਾਰਚਾਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ
ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਲੌਰੇਂਟ ਨੂਨੇਜ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ 70,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੁਲਿਸ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਯੂਰੋਨਿਊਜ਼ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਿਸ਼ਨ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਅਤੇ ਘਟਨਾ-ਮੁਕਤ ਹੋਣ। ਨੂਨੇਜ਼ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 'ਖੁਫੀਆ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਅਤੇ ਹਿੰਸਕ ਵਿਰੋਧ ਸਮੂਹਾਂ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ, ਬਿਨਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਾਰਚਾਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਜਾਂ ਜਨਤਕ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ ਅਤੇ ਭੰਨਤੋੜ ਨਾਲ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣਾ।'
ਹਿੰਸਾ 'ਚ ਬਦਲੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ
ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪੈਰਿਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਰਸਤਾ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ 17-18 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਲੁੱਟਮਾਰ 'ਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਏ। ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸਮੂਹਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤੇ ਗਏ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਅਤੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਪੁਲਿਸ 'ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।