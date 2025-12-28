ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ-ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਐਨਸੀਪੀ 'ਚ ਦਰਾਰ, ਜਮਾਤ ਤੋਂ ਦੂਰੀ
ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਫਰਵਰੀ 'ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਮਾਤ-ਏ-ਇਸਲਾਮੀ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚਕਾਰ ਦਰਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ।
By PTI
Published : December 28, 2025 at 1:50 PM IST
ਢਾਕਾ: ਫਰਵਰੀ ਦੀਆਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਮਾਤ-ਏ-ਇਸਲਾਮੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ-ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਪਾਰਟੀ (ਐਨਸੀਪੀ) ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਇੱਕ ਅੰਦਰੂਨੀ ਦਰਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ। ਇਸ ਦੇ ਤੀਹ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਦੋ ਰੈਂਕਿੰਗ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।
ਐਨਸੀਪੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਸਤਾਖਰਕਰਤਾ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਮੈਂਬਰ-ਸਕੱਤਰ ਮੁਸ਼ਫੀਕ ਉਸ ਸਾਲਹੀਨ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਰਾਤ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ "ਜੁਲਾਈ ਵਿਦਰੋਹ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਮੁੱਲਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇੱਕ ਸੰਭਾਵੀ ਗੱਠਜੋੜ ਪ੍ਰਤੀ ਸਿਧਾਂਤਕ ਇਤਰਾਜ਼" ਸਿਰਲੇਖ ਵਾਲਾ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਪਾਰਟੀ ਕਨਵੀਨਰ ਨਾਹਿਦ ਇਸਲਾਮ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਹੈ।
ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਵਿੱਚ ਜਮਾਤ ਨਾਲ ਐਨਸੀਪੀ ਦੇ ਗੱਠਜੋੜ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜੁਲਾਈ ਵਿਦਰੋਹ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਨੈਤਿਕਤਾ ਸੰਬੰਧੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਦੱਸੀ ਗਈ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਅਤੇ ਰੁਖ਼ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਇਤਿਹਾਸ ਵੱਲ ਵੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਿਰੁੱਧ ਇਸ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਤੇ 1971 ਦੇ ਮੁਕਤੀ ਯੁੱਧ ਦੌਰਾਨ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਐਨਸੀਪੀ ਦੇ ਮੂਲ ਮੁੱਲਾਂ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੰਗਤ ਦੱਸਿਆ।
ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਿੰਗ, ਛਤਰ ਸ਼ਿਬੀਰ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਘੁਸਪੈਠ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ, ਤਾਂ ਜੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਘਟਨਾਵਾਂ ਲਈ ਐਨਸੀਪੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਫੈਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇਸ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜਮਾਤ ਨਾਲ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਗਠਜੋੜ ਐਨਸੀਪੀ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ "ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਸਮਰਥਕਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ" ਵਿੱਚ ਉਲਝਣ ਅਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗੀ।
ਐਨਸੀਪੀ ਦੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸੰਯੁਕਤ ਮੈਂਬਰ-ਸਕੱਤਰ ਤਸਨੀਮ ਜ਼ਾਰਾ ਦੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਜਨਤਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਰਾਜਧਾਨੀ ਢਾਕਾ ਦੀ ਇੱਕ ਸੀਟ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਜੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਦੀ ਚੋਣਾਂ ਲੜੇਗੀ।
ਇੱਕ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਡਾ. ਜ਼ਾਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਕੀਕਤਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਜੋਂ ਚੋਣ ਨਾ ਲੜਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।" ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸਤੀਫਾ ਜਮਾਤ-ਏ-ਇਸਲਾਮੀ ਨਾਲ ਚੋਣ ਗੱਠਜੋੜ ਲਈ ਐਨਸੀਪੀ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਤੀ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਖਾਲਿਦ ਸੈਫੁੱਲਾ ਨੇ ਵੀ ਸੰਗਠਨ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਇਤੇਫਾਕ ਅਖਬਾਰ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਐਨਸੀਪੀ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਹਿਲਾ ਨੇਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਅਰ ਸੰਯੁਕਤ ਕਨਵੀਨਰ ਸਮਤਾ ਸ਼ਰਮਿਨ, ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਂਬਰ-ਸਕੱਤਰ ਨਾਹਿਦ ਸਰਵਰ ਨਿਵਾ, ਸੰਯੁਕਤ ਕਨਵੀਨਰ ਤਜ਼ਨੁਵਾ ਜਬੀਨ, ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਮੈਂਬਰ-ਸਕੱਤਰ ਨੁਸਰਤ ਤਬੱਸਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਮਾਤ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ-ਅਧਾਰਤ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹਨ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਮੋਰੰਡਮ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪੁਰਸ਼ ਐਨਸੀਪੀ ਮੈਂਬਰ ਸਨ, ਪਰ ਐਨਸੀਪੀ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਗੱਠਜੋੜ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਰਸਮੀ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਡੇਲੀ ਸਟਾਰ ਅਖਬਾਰ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਅਗਲੇ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਮਾਤ ਨਾਲ ਸੀਟ-ਵੰਡ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਮਾਤ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਮੀਆਂ ਗੁਲਾਮ ਪਰਵਾਰ ਨੇ ਅਖਬਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਐਨਸੀਪੀ ਨਾਲ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ "ਸੀਟ-ਵੰਡ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।"
ਪ੍ਰੋਥਮ ਆਲੋ ਅਖਬਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਐਨਸੀਪੀ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਖਾਲਿਦਾ ਜ਼ਿਆ ਦੀ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੈਸ਼ਨਲਿਸਟ ਪਾਰਟੀ (ਬੀਐਨਪੀ) ਵਿਚਕਾਰ ਸੀਟ-ਵੰਡ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, "ਪਰ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।" ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, "ਉਦੋਂ ਤੋਂ, ਐਨਸੀਪੀ ਦੀ ਜਮਾਤ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਰਹੀ ਹੈ।"
ਬਦਲੇ ਹੋਏ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਬੀਐਨਪੀ ਇੱਕ ਮੋਹਰੀ ਧਿਰ ਵਜੋਂ ਉਭਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਮਾਤ ਜੋ ਕਿ 2001-2006 ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਦੀ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਸਹਿਯੋਗੀ ਅਤੇ ਭਾਈਵਾਲ ਸੀ, ਅਵਾਮੀ ਲੀਗ ਦੀ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।