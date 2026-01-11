ਟਰੰਪ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਾ ਈਰਾਨ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਜਵਾਬ, ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਗੂੰਜਿਆ 'ਅਮਰੀਕਾ ਮੁਰਦਾਬਾਦ' ਦੇ ਨਾਅਰੇ
ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਨਾਲ ਖੇਡ ਨਾ ਖੇਡੋ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੁਝ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।"
Published : January 11, 2026 at 4:56 PM IST
ਦੁਬਈ (ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ): ਈਰਾਨ ਦੀ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜਧਾਨੀ ਤਹਿਰਾਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੂਜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਫੈਲ ਗਏ, ਜੋ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਗਏ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 116 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ।ਈਰਾਨ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਬੰਦ ਹੋਣ ਅਤੇ ਫ਼ੋਨ ਲਾਈਨਾਂ ਕਾਰਨ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨਾ ਹੋਰ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਸਥਿਤ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁਨ ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ (HRANA) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ 2,600 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
'ਈਰਾਨ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ'
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਈਰਾਨ ਦੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਪੀਕਰ, ਕਾਲੀਬਾਫ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਮਰੀਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀ ਧਮਕੀ ਅਨੁਸਾਰ ਈਰਾਨ ਦੇ ਇਸਲਾਮੀ ਗਣਰਾਜ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ "ਜਾਇਜ਼ ਨਿਸ਼ਾਨਾ" ਹੋਣਗੇ। ਉਸਨੇ ਇਹ ਧਮਕੀ ਉਦੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਦੋਂ ਕਾਨੂੰਨਸਾਜ਼ ਸੰਸਦ ਦੇ ਮੰਚ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ "ਅਮਰੀਕਾ ਮੁਰਦਾਬਾਦ' ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਗਾਏ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਡਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਈਰਾਨ ਦੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕੱਟੜਪੰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਖੂਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਈਰਾਨ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ।
'ਈਰਾਨ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ'
ਟਰੰਪ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, "ਈਰਾਨ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵੱਲ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਸਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਅਮਰੀਕਾ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ!" ਨਿਊਯਾਰਕ ਟਾਈਮਜ਼ ਅਤੇ ਵਾਲ ਸਟਰੀਟ ਜਰਨਲ ਨੇ ਅਣਜਾਣ ਅਮਰੀਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਈਰਾਨ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਫੌਜੀ ਵਿਕਲਪ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ, " ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਨਾਲ ਖੇਡ ਨਾ ਖੇਡੋ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੁਝ ਕਰੇਗਾ, ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।"
ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ
ਈਰਾਨ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਨੇ ਸੰਸਦੀ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਕੀਤਾ। ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ, ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ, ਕਾਲੀਬਾਫ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਦੇ ਅਰਧ ਸੈਨਿਕ ਰੈਵੋਲਿਊਸ਼ਨਰੀ ਗਾਰਡ ਦੀ ਭਰਪੂਰ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ। ਉਸਨੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਵੈ-ਸੇਵਕ ਫੋਰਸ, ਬਾਸੀਜ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ "ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਖੜੇ" ਰਹੇ।
'ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਧਮਕੀ'
ਕਾਲੀਬਾਫ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, "ਈਰਾਨੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ (ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ) ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਾਂਗੇ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦੇਵਾਂਗੇ।" ਉਸਨੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ (ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਸਨੇ "ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲਾ ਇਲਾਕਾ" ਕਿਹਾ) ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ , ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੰਭਾਵੀ "ਪ੍ਰੀ-ਐਮਪਟਿਵ ਹੜਤਾਲ" ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
'ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ'
ਇਹ ਅਜੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਈਰਾਨ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕਿੰਨਾ ਗੰਭੀਰ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੂਨ 2025 ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨਾਲ 12 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਜੰਗ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਹਵਾਈ ਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿਨਾਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਯੁੱਧ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਈਰਾਨ ਦੇ 86 ਸਾਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਲੀਡਰ, ਅਯਾਤੁੱਲਾ ਅਲੀ ਖਮੇਨੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ। ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ "ਪੂਰੀ ਲੜਾਈ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਫੌਜਾਂ, ਆਪਣੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ, ਆਪਣੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ।" ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਈਰਾਨ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਕਤਰ ਦੇ ਅਲ ਉਦੀਦ ਏਅਰ ਬੇਸ 'ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਜਲ ਸੈਨਾ ਦਾ ਮੱਧ ਪੂਰਬ-ਅਧਾਰਤ 5ਵਾਂ ਬੇੜਾ ਬਹਿਰੀਨ ਦੇ ਟਾਪੂ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਹੈ।
'ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ'
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਇੱਕ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ "ਨੇੜਿਓਂ ਨਜ਼ਰ" ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬੈਂਜਾਮਿਨ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਨੇ ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕੋ ਰੂਬੀਓ ਨਾਲ ਈਰਾਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ।
ਤਹਿਰਾਨ ਅਤੇ ਮਸ਼ਹਦ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ
ਈਰਾਨ ਤੋਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਔਨਲਾਈਨ ਵੀਡੀਓ, ਜੋ ਸ਼ਾਇਦ ਸਟਾਰਲਿੰਕ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਟ੍ਰਾਂਸਮੀਟਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉੱਤਰੀ ਤਹਿਰਾਨ ਦੇ ਪੁਨਾਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਦੀਆਂ ਲਾਈਟਾਂ ਲਹਿਰਾਈਆਂ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਧਾਤ (ਭਾਂਡੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਸਤੂਆਂ) ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਮਾਰੀ ਅਤੇ ਪਟਾਕੇ ਚਲਾਏ। ਹੋਰ ਵੀਡੀਓ ਫੁਟੇਜ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੜਕ 'ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਮਾਰਚ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਰ ਦੇ ਹਾਰਨ ਵਜਾਉਂਦੇ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
'ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਿਯੰਤਰਣ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਯਤਨ'
"ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਖਿੰਡੇ ਹੋਏ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਅਤੇ ਅਸਥਿਰ ਰਹੇ ਹਨ," ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁਨ ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ (HRANA) ਨੇ ਕਿਹਾ। "ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਅਤੇ ਵਧਦੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਦਬਾਅ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਣਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਹੈ।" ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਡਰੋਨ ਉਡਾਉਣ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਆਈਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਿਯੰਤਰਣ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।"
'ਈਰਾਨ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ'
ਈਰਾਨ ਦੇ ਦੂਜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਮਸ਼ਹਾਦ ਤੋਂ ਵੀਡੀਓ ਫੁਟੇਜ, ਜੋ ਕਿ ਤਹਿਰਾਨ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 725 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਮਲਬਾ ਅਤੇ ਕੂੜੇ ਦੇ ਡੱਬੇ ਸਾੜਦੇ ਹੋਏ ਦੇਖੇ ਗਏ ਸਨ। ਮਸ਼ਹਾਦ ਇਮਾਮ ਰਜ਼ਾ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ੀਆ ਇਸਲਾਮ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉੱਥੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਈਰਾਨ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।
'ਸਰਕਾਰ ਪੱਖੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ'
ਤਹਿਰਾਨ ਤੋਂ 800 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਕਰਮਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ। ਐਤਵਾਰ ਸਵੇਰੇ, ਈਰਾਨ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਇਆ, ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਰਹਿਣ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਅਤੇ ਸਕ੍ਰੀਨ 'ਤੇ ਤਾਰੀਖ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਤਹਿਰਾਨ ਅਤੇ ਮਸ਼ਹਦ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਮ ਅਤੇ ਕਾਜ਼ਵਿਨ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਪੱਖੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਦਿਖਾਏ।
'ਦੰਗਾਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ'
ਅਮਰੀਕੀ ਚਿਤਾਵਨੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਖਮੇਨੀ ਨੇ ਨੇੜਲੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤਹਿਰਾਨ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਈਰਾਨ ਦੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਮੁਹੰਮਦ ਮੋਵਾਹੇਦੀ ਆਜ਼ਾਦ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ "ਰੱਬ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ" ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ , ਇੱਕ ਅਪਰਾਧ ਜਿਸਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੌਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ 'ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ "ਦੰਗਾਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ" ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
'ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ'
ਈਰਾਨ ਦੇ ਜਲਾਵਤਨ ਕ੍ਰਾਊਨ ਪ੍ਰਿੰਸ ਰਜ਼ਾ ਪਹਿਲਵੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਅਤੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਨੇ ਆਪਣੇ ਤਾਜ਼ਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਅਤੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਉਤਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਈਰਾਨ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ "ਸ਼ੇਰ ਅਤੇ ਸੂਰਜ" ਝੰਡੇ ਅਤੇ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਯੁੱਗ ਦੇ ਹੋਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ "ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਸਕਣ।"
ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ 28 ਦਸੰਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਈਰਾਨੀ ਮੁਦਰਾ , ਰਿਆਲ ਦੇ ਮੁੱਲ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਗਿਰਾਵਟ ਕਾਰਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਸਨ । ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਡਾਲਰ ਦੀ ਕੀਮਤ 1.4 ਮਿਲੀਅਨ ਰਿਆਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਤੇ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੁਣ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਈਰਾਨ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।