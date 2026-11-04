ਅਮਰੀਕੀ ਮੱਧਕਾਲੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀ-ਅਮਰੀਕੀ
ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ 435 ਸੀਟਾਂ, ਸੈਨੇਟ ਦੀਆਂ 35 ਸੀਟਾਂ, 36 ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਜਨਤਕ ਅਹੁਦਿਆਂ ਲਈ ਵੋਟਿੰਗ
Published : November 4, 2026 at 8:36 PM IST
ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ: ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਮੱਧਕਾਲੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਭਾਰਤੀ-ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸੀਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੈਰੀਲੈਂਡ ਦੀ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਅਰੁਣਾ ਮਿਲਰ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਾਰਜਕਾਲ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ।
ਭਾਰਤੀ-ਅਮਰੀਕੀ ਜੇਤੂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਨ:
ਅਮੀ ਬੇਰਾ
ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸਮੈਨ ਅਮੀ ਬੇਰਾ (61) ਨੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਤੀਜੇ ਕਾਂਗਰੇਸ਼ਨਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਬਣੇ ਅਮਰੀਸ਼ ਬਾਬੂਲਾਲ "ਅਮੀ" ਬੇਰਾ ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਅੱਠਵੇਂ ਕਾਰਜਕਾਲ ਲਈ ਚੁਣੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 2012 ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਲਈ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸਨ।
ਲਾਸ ਏਂਜਲਸ ਵਿੱਚ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਜਨਮੇ, ਬੇਰਾ ਨੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ। ਉਸਨੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਇਰਵਿਨ ਤੋਂ ਜੈਵਿਕ ਵਿਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਬੈਚਲਰ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੇਟ ਆਫ਼ ਮੈਡੀਸਨ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ।
ਕਾਂਗਰਸਮੈਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਸਨੇ 1999 ਤੋਂ 2004 ਤੱਕ ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ ਕਾਉਂਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫਸਰ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ ਅਤੇ ਯੂਸੀ ਡੇਵਿਸ ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਮੈਡੀਸਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਕਾਦਮਿਕ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲ ਰਹੇ ਹਨ।
PTI INFOGRAPHICS | US midterm elections: Meet the Indian-Americans who won Five Indian-Americans have won seats in the US House of Representatives so far, and Maryland Lieutenant Governor Aruna Miller has secured another term. Results for several other Indian-American candidates are still awaited. Here's a look at the Indian-American winners so far. (n/1) #USMidterms #IndianAmericans #USElections #PTIInfographics— Press Trust of India (@PTI_News) November 4, 2026
ਸੁਹਾਸ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ
ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਕਾਂਗਰਸਮੈਨ ਸੁਹਾਸ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ (40) ਵਰਜੀਨੀਆ ਦੇ 10ਵੇਂ ਕਾਂਗਰੇਸ਼ਨਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਚੁਣੇ ਗਏ ਹਨ। ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਰਾਕ ਓਬਾਮਾ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ। ਹਿਊਸਟਨ ਵਿੱਚ ਜਨਮੇ, ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਨੇ ਨਿਊ ਓਰਲੀਨਜ਼ ਦੀ ਤੁਲੇਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 2024 ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਲਈ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੂਜਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਹੋਵੇਗਾ।
ਉਸ ਨੇ ਟੂਲੇਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਬੈਚਲਰ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਅਤੇ ਨੌਰਥਵੈਸਟਰਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਿਟਜ਼ਕਰ ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਲਾਅ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਇੱਕ ਵਲੰਟੀਅਰ ਫਾਇਰਫਾਈਟਰ ਅਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੈਡੀਕਲ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਵਜੋਂ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਰੋ ਖੰਨਾ
ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਕਾਂਗਰਸਮੈਨ ਰੋ ਖੰਨਾ (50) ਨੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ 17ਵੇਂ ਕਾਂਗਰੇਸ਼ਨਲ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਤੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਚੋਣ ਜਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਿਲੀਕਾਨ ਵੈਲੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਫਿਲਾਡੇਲਫੀਆ, ਪੈਨਸਿਲਵੇਨੀਆ ਵਿੱਚ ਜਨਮੇ, ਖੰਨਾ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਇੱਕ ਕੈਮੀਕਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਅਧਿਆਪਕਾ ਸੀ। ਖੰਨਾ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਾਦਾ, ਅਮਰਨਾਥ ਵਿਦਿਆਲੰਕਰ, ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਏ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਚਾਰ ਸਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬਿਤਾਏ ਸਨ।
ਖੰਨਾ ਨੇ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਕਾਂਗਰਸਮੈਨ ਥਾਮਸ ਮੈਸੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ, ਜਿਨਸੀ ਹਮਲੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਜੈਫਰੀ ਐਪਸਟਾਈਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਫਾਈਲਾਂ ਦੇ ਜਨਤਕਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਪਾਇਆ ਸੀ।
ਪ੍ਰਮਿਲਾ ਜੈਪਾਲ
ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਕਾਂਗਰਸਵੂਮੈਨ ਪ੍ਰਮਿਲਾ ਜੈਪਾਲ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਦੇ 7ਵੇਂ ਕਾਂਗਰੇਸ਼ਨਲ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਤੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਚੁਣੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੀਏਟਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਜੈਪਾਲ ਦਾ ਜਨਮ 1965 ਵਿੱਚ ਚੇਨਈ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹ 16 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਜਾਰਜਟਾਊਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਨੌਰਥਵੈਸਟਰਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਐਮਬੀਏ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਸਨੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਵਨਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ, ਇੱਕ ਸੰਗਠਨ ਜੋ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 2016 ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਲਈ ਚੁਣੀ ਗਈ ਸੀ।
ਜੈਪਾਲ ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸਭਾ ਲਈ ਚੁਣੀ ਗਈ ਪਹਿਲੀ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆਈ-ਅਮਰੀਕੀ ਔਰਤ ਹੈ।
ਪਿਆ ਡਾਂਡੀਆ
ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟ ਪਿਆ ਡੰਡੀਆ ਫਲੋਰੀਡਾ ਦੇ 22ਵੇਂ ਕਾਂਗਰੇਸ਼ਨਲ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਤੋਂ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸਭਾ ਲਈ ਚੁਣੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ, ਡੰਡੀਆ ਦਾ ਜਨਮ ਅਤੇ ਪਾਲਣ-ਪੋਸ਼ਣ ਪਾਮ ਬੀਚ ਕਾਉਂਟੀ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸਦੇ ਮਾਪੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਆਵਾਸ ਕਰਕੇ ਆਏ ਸਨ।
ਉਸਨੇ ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਫੈਲੋ ਵਜੋਂ ਵੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਕੰਪਨੀ ਐਪਲ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਸਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਸੀ।
ਅਰੁਣਾ ਮਿੱਲਰ
ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟ ਅਰੁਣਾ ਮਿੱਲਰ (61) ਨੇ ਮੈਰੀਲੈਂਡ ਦੀ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਵਜੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਾਰਜਕਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਸਦਾ ਜਨਮ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਸੱਤ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਮਿਸੂਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ਼ ਸਾਇੰਸ ਐਂਡ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਤੋਂ ਸਿਵਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਵਿੱਚ ਬੈਚਲਰ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਸਨੇ 25 ਸਾਲ ਮੋਂਟਗੋਮਰੀ ਕਾਉਂਟੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ਼ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਲਈ ਸਿਵਲ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ।