ਰੂਸ ਵਿੱਚ ਭੂਚਾਲ ਦੇ ਤੇਜ਼ ਝਟਕੇ, ਤੀਬਰਤਾ 7.0 ਮਾਪੀ ਗਈ, ਸੁਨਾਮੀ ਦਾ ਕੋਈ ਖ਼ਤਰਾ ਨਹੀਂ
ਟੈਕਟੋਨਿਕ ਪਲੇਟਾਂ ਦੀ ਗਤੀ ਕਾਰਨ ਕਾਮਚਟਕਾ ਪ੍ਰਾਇਦੀਪ 'ਤੇ ਭੂਚਾਲ ਅਤੇ ਜਵਾਲਾਮੁਖੀ ਫਟਣਾ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ।
By ANI
Published : October 16, 2026 at 2:05 PM IST
ਮਾਸਕੋ: ਪੂਰਬੀ ਰੂਸ ਦੇ ਕਾਮਚਟਕਾ ਪ੍ਰਾਇਦੀਪ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤੇਜ਼ ਭੂਚਾਲ ਆਇਆ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਨੀ ਜਾਂ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਕੋਈ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੁਨਾਮੀ ਦਾ ਕੋਈ ਖ਼ਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
7.0 ਤੀਬਰਤਾ ਦਾ ਭੂਚਾਲ ਆਇਆ
ਯੂਰਪੀਅਨ-ਮੈਡੀਟੇਰੀਅਨ ਭੂਚਾਲ ਕੇਂਦਰ (EMSC) ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭੂਚਾਲ ਕੇਂਦਰ (NCS) ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਰੂਸ ਦੇ ਕਾਮਚਟਕਾ ਪ੍ਰਾਇਦੀਪ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 7.0 ਤੀਬਰਤਾ ਦਾ ਭੂਚਾਲ ਆਇਆ। ਭੂਚਾਲ ਲਈ ਇਹ ਤੀਬਰਤਾ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਕੋਈ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਾਮਚਟਕਾ ਪ੍ਰਾਇਦੀਪ ਭੂਚਾਲਾਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ, 9 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਭੂਚਾਲ ਦੇ ਝਟਕੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
#Earthquake (#землетрясение) confirmed by seismic data.⚠Preliminary info: M7.0 || 123 km SW of #Vilyuchinsk (Russian Federation) || 8 min ago (local time 15:35:32). Follow the thread for the updates👇 https://t.co/DFth8DoEk5— EMSC (@LastQuake) October 16, 2026
ਟੈਕਟੋਨਿਕ ਪਲੇਟਾਂ ਦੀ ਗਤੀ ਕਾਰਨ ਭੂਚਾਲ ਅਤੇ ਜਵਾਲਾਮੁਖੀ ਫਟਣਾ ਆਮ
ਕਾਮਚਟਕਾ ਪ੍ਰਾਇਦੀਪ ਰਿੰਗ ਆਫ਼ ਫਾਇਰ 'ਤੇ ਸਥਿਤ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਟੈਕਟੋਨਿਕ ਪਲੇਟਾਂ ਦੀ ਗਤੀ ਕਾਰਨ ਭੂਚਾਲ ਅਤੇ ਜਵਾਲਾਮੁਖੀ ਫਟਣਾ ਆਮ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 8.8 ਤੀਬਰਤਾ ਦਾ ਭੂਚਾਲ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਨਾਮੀ ਆਈ। ਇੱਕ ਤੱਟਵਰਤੀ ਪਿੰਡ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਵਹਿ ਗਿਆ।
152 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ 'ਤੇ ਆਇਆ ਭੂਚਾਲ
ਯੂਐਸ ਨੈਸ਼ਨਲ ਓਸ਼ੀਅਨਿਕ ਐਂਡ ਐਟਮੌਸਫੀਅਰਿਕ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ (ਐਨਓਏਏ) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਭੂਚਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਸੁਨਾਮੀ ਚੇਤਾਵਨੀ, ਸਲਾਹ, ਨਿਗਰਾਨੀ ਜਾਂ ਖ਼ਤਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ।" ਐਨਸੀਐਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਭੂਚਾਲ ਅੱਜ ਭਾਰਤੀ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਵੇਰੇ 9:05 ਵਜੇ 152 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ 'ਤੇ ਆਇਆ।
ਕਾਮਚਟਕਾ ਪ੍ਰਾਇਦੀਪ ਵਿੱਚ 6.9 ਤੀਬਰਤਾ ਦਾ ਭੂਚਾਲ ਆਇਆ
ਭੂਚਾਲ ਦੀ ਤੀਬਰਤਾ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਏਜੰਸੀ ਤੋਂ ਏਜੰਸੀ ਤੱਕ ਵੱਖਰੀਆਂ ਹਨ। ਯੂਐਸ ਜੀਓਲੌਜੀਕਲ ਸਰਵੇ (ਯੂਐਸਜੀਐਸ) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਮਹਾਸਾਗਰ ਤੱਟ ਦੇ ਨੇੜੇ ਰੂਸ ਦੇ ਕਾਮਚਟਕਾ ਪ੍ਰਾਇਦੀਪ ਵਿੱਚ 6.9 ਤੀਬਰਤਾ ਦਾ ਭੂਚਾਲ ਆਇਆ। ਯੂਐਸ ਸੁਨਾਮੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭੂਚਾਲ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਕਾਰਨ ਸੁਨਾਮੀ ਦਾ ਕੋਈ ਖ਼ਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।