ਮੱਧ ਜਾਪਾਨ ਵਿੱਚ ਆਏ ਤੇਜ਼ ਭੂਚਾਲ ਦੇ ਝਟਕੇ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 22 ਜ਼ਖਮੀ
ਜਾਪਾਨੀ ਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਵਿੱਚ ਦੁਕਾਨ ਦੀਆਂ ਖਿੜਕੀਆਂ ਟੁੱਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਖਿੰਡੇ ਹੋਏ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ।
Published : November 8, 2026 at 9:04 AM IST
ਟੋਕੀਓ: ਐਤਵਾਰ ਤੜਕੇ ਮੱਧ ਜਾਪਾਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੇਜ਼ ਭੂਚਾਲ ਦੇ ਝਟਕੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖਿੜਕੀਆਂ ਟੁੱਟ ਗਈਆਂ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਇਮਾਰਤਾਂ ਤੋਂ ਭੱਜ ਗਏ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 22 ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਸਥਾਨਕ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਭੂਚਾਲ ਦੇ ਝਟਕੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਭੂਚਾਲ ਦੀ ਤੀਬਰਤਾ
ਜਾਪਾਨ ਦੀ ਮੌਸਮ ਵਿਗਿਆਨ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਭੂਚਾਲ ਦੀ ਤੀਬਰਤਾ 5.7 ਦੱਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਭੂ-ਵਿਗਿਆਨਕ ਸਰਵੇਖਣ ਨੇ ਇਸਦੀ ਤੀਬਰਤਾ 5.5 ਦੱਸੀ। ਛੋਟੇ ਝਟਕਿਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਆਈਚੀ ਪ੍ਰੀਫੈਕਚਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਖੇਤਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਮਾਮਾਤਸੂ ਸ਼ਹਿਰ, ਕਿਓਟੋ ਅਤੇ ਨਾਰਾ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਰਾਜਧਾਨੀਆਂ ਅਤੇ ਯਾਮਾਨਾਸ਼ੀ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਪ੍ਰੀਫੈਕਚਰ, ਜਿੱਥੇ ਮਾਊਂਟ ਫੂਜੀ ਸਥਿਤ ਹੈ, ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਗਿਫੂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਘਾਤਕ ਝਟਕੇ
ਜਾਪਾਨੀ ਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਵਿੱਚ ਦੁਕਾਨ ਦੀਆਂ ਖਿੜਕੀਆਂ ਟੁੱਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਖਿੰਡੇ ਹੋਏ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ। ਇੱਕ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਵਿੱਚ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਢੇਰ ਪਏ ਸਨ ਜੋ ਸ਼ੈਲਫਾਂ ਤੋਂ ਉੱਡ ਗਏ ਸਨ। ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲੋਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ ਜੋ ਭੱਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਪੌੜੀਆਂ ਤੋਂ ਡਿੱਗ ਪਏ ਸਨ। ਭੂਚਾਲ, ਜੋ ਕਿ ਸਵੇਰੇ 1:04 ਵਜੇ ਆਇਆ, ਸ਼ਿਜ਼ੂਓਕਾ ਪ੍ਰੀਫੈਕਚਰ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਦੀ ਸਤ੍ਹਾ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 40 ਕਿਲੋਮੀਟਰ (25 ਮੀਲ) ਹੇਠਾਂ ਸਥਿਤ ਸੀ। ਆਈਚੀ ਅਤੇ ਸ਼ਿਜ਼ੂਓਕਾ ਗੁਆਂਢੀ ਖੇਤਰ ਹਨ। ਉਹ ਟੋਕੀਓ ਤੋਂ ਇੰਨੀ ਦੂਰ ਹਨ ਕਿ ਭੂਚਾਲ ਉੱਥੇ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਧਿਕਾਰਤ ਭੂਚਾਲ ਮੁਲਾਂਕਣਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਘਾਤਕ ਝਟਕੇ ਆਈਚੀ ਵਿੱਚ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਭੂਚਾਲਾਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ
ਮੌਸਮ ਵਿਗਿਆਨ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਫ਼ਤੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਗਲੇ ਦੋ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਵੀ ਤੇਜ਼ ਭੂਚਾਲਾਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। "ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਚਿੱਕੜ ਖਿਸਕਣ, ਚੱਟਾਨਾਂ ਡਿੱਗਣ ਅਤੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਸੰਭਾਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਲਈ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹੋ," ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਯਾਤਾਕਾ ਏਬਿਤਾ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਨਕਾਈ ਟ੍ਰਾਫ ਪਲੇਟ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਭੂਚਾਲ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਵਧਾਨੀ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿੰਕਾਨਸੇਨ ਬੁਲੇਟ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਹੌਲੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਕਈ ਵਾਰ ਭੂਚਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰੇਲਵੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹਨ।
ਜਪਾਨ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੈ ਜੋ ਭੂਚਾਲਾਂ ਲਈ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਕਸਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੋਤਲਬੰਦ ਪਾਣੀ, ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਬੈਟਰੀਆਂ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਕਰਨ, ਮੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਲੁਕਣ ਲਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤਿਆਰ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਤੁਰਨ ਵਾਲੇ ਜੁੱਤੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।