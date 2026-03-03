ETV Bharat / international

ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ 6.2 ਤੀਬਰਤਾ ਵਾਲਾ ਭੂਚਾਲ

ਦੱਖਣ-ਪੂਰਬੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤੇਜ਼ ਭੂਚਾਲ ਆਇਆ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਨੀ ਜਾਂ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਕੋਈ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਹੈ।

Strong earthquake jolts Indonesia
ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ 6.2 ਤੀਬਰਤਾ ਵਾਲਾ ਭੂਚਾਲ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : March 3, 2026 at 2:41 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ਜਕਾਰਤਾ: ਮੰਗਲਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੇਜ਼ ਭੂਚਾਲ ਆਇਆ, ਜਿਸਦੀ ਤੀਬਰਤਾ ਰਿਕਟਰ ਪੈਮਾਨੇ 'ਤੇ 6.2 ਮਾਪੀ ਗਈ। ਫਿਲਹਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆਈ ਸਰਕਾਰ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਹੱਦ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਸੀਸਮੋਲੋਜੀ (ਐਨਸੀਐਸ) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ 10:26:47 ਵਜੇ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੇਜ਼ ਭੂਚਾਲ ਆਇਆ, ਜਿਸਦੀ ਤੀਬਰਤਾ ਰਿਕਟਰ ਪੈਮਾਨੇ 'ਤੇ 6.2 ਮਾਪੀ ਗਈ।

ਏਐਫਪੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆਈ ਟਾਪੂ ਸੁਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਭੂਚਾਲ ਆਇਆ। ਅਚਾਨਕ ਝਟਕਿਆਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਕੋਈ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭੂਚਾਲ ਸੁਮਾਤਰਾ ਦੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਆਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਖਤਰਨਾਕ ਭੂਚਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ।

ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੇਜ਼ ਭੂਚਾਲ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਭੂਚਾਲ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਭੱਜ ਗਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਮ ਵਾਂਗ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਭੱਜਦੇ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ।

ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਦੇ ਬੀਐਮਕੇਜੀ ਭੂਚਾਲ ਅਤੇ ਸੁਨਾਮੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਮੁਖੀ ਰਹਿਮਤ ਤ੍ਰਿਯੋਨੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਮੂਲੂ ਟਾਪੂ ਅਤੇ ਆਚੇ ਦੇ ਪੂਰਬੀ ਤੱਟਵਰਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਭੂਚਾਲ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਖਿੜਕੀਆਂ ਅਤੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਹਿੱਲ ਗਏ, ਕੰਧਾਂ ਹਿੱਲ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਸੰਭਵ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੁਝ ਕੱਚ ਦੇ ਸਮਾਨ ਟੁੱਟ ਗਏ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਨਾਮੀ ਦਾ ਕੋਈ ਖ਼ਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਸੁਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਲਕੇ ਭੂਚਾਲ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਹ ਵੱਡਾ ਟਾਪੂ ਦੇਸ਼ ਅਕਸਰ ਭੂਚਾਲਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ 'ਰਿੰਗ ਆਫ਼ ਫਾਇਰ' 'ਤੇ ਸਥਿਤ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਤੀਬਰ ਭੂਚਾਲ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਚਾਪ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਟੈਕਟੋਨਿਕ ਪਲੇਟਾਂ ਟਕਰਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਜਾਪਾਨ ਤੋਂ ਦੱਖਣ-ਪੂਰਬੀ ਏਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਬੇਸਿਨ ਤੱਕ ਫੈਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। 2004 ਵਿੱਚ, ਆਚੇ ਪ੍ਰਾਂਤ ਵਿੱਚ 9.1 ਤੀਬਰਤਾ ਦਾ ਭੂਚਾਲ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸੁਨਾਮੀ ਆਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ 170,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ।

TAGGED:

RICHTER SCALE MAGNITUDE OVER SIX
ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਭੂਚਾਲ
ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਖਬਰ
EARTHQUAKE
EARTHQUAKE IN INDONESIA

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.