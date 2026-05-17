ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਦੌਰੇ ਤੋਂ ਰਣਨੀਤਕ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਸਵੀਡਨ ਲਈ ਰਵਾਨਾ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਦੀ ਆਪਣੀ ਯਾਤਰਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵੀਡਨ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਗਏ।
Published : May 17, 2026 at 8:56 PM IST
ਹੇਗ (ਨੀਦਰਲੈਂਡ): ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਦੀ ਆਪਣੀ ਦੋ ਦਿਨ੍ਹਾਂ ਯਾਤਰਾ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਸਵੀਡਨ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖਣਿਜਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਵਧਾਉਣ ਲਈ 17 ਸਮਝੌਤਿਆਂ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ।
ਇਸ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਡੱਚ ਹਮਰੁਤਬਾ ਰੌਬ ਜੇਟਨ ਨਾਲ ਦੁਵੱਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਦੋਵਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੀ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਊਰਜਾ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਕਾਰਨ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਦੁਨੀਆਂ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਪ੍ਰਭਾਵ।
A successful visit concludes!
PM @narendramodi concluded a productive visit to the Netherlands and emplaned for Sweden. Reflecting the warmth of India-Netherlands ties, he was seen off by PM Rob Jetten at the airport.
"ਅਸੀਂ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਾਕਾਂਖੀ ਰੋਡਮੈਪ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ"
ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਦੀ ਮੇਰੀ ਯਾਤਰਾ ਨੇ ਭਾਰਤ-ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਗਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਣਨੀਤਕ ਭਾਈਵਾਲੀ ਤੱਕ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ, ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰਾਂ, ਨਵੀਨਤਾ, ਰੱਖਿਆ, ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਵਧਾਉਣ ਤੱਕ, ਅਸੀਂ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਾਕਾਂਖੀ ਰੋਡਮੈਪ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ "ਮੈਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰੌਬ ਜੇਟਨ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿੱਘੀ ਮਹਿਮਾਨਨਿਵਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ 'ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵਿਦਾਇਗੀ ਦੇਣ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਵਿਚਕਾਰ ਦੋਸਤੀ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗੀ।" ਦੁਵੱਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਜੇਟਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਊਰਜਾ, ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ, ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਰਗੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਡੱਚ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸੀਈਓਜ਼ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ।
ਮੋਦੀ ਨੇ ਡੱਚ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੌਕਿਆਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਖੇਤਰ, ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ, ਡਿਜੀਟਲ ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ, ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਵਸਰਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਆਮਤਰਿਤ ਕੀਤਾ।
ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਰਵਾਨਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਦੀ ਨੇ ਜੈਟਨ ਨਾਲ ਇਸ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਡੈਮ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ-ਲਚਕੀਲੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਡੂੰਘੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਮੋਦੀ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦੋ ਦਿਨ੍ਹਾਂ ਦੌਰੇ 'ਤੇ ਹੇਗ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ, ਜੋ ਕਿ ਕਈ ਮੁੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦੁਵੱਲੇ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਚਾਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਦੌਰੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।
ਆਪਣੇ ਯੂਰਪੀ ਦੌਰੇ ਦੇ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਸਵੀਡਨ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਆਪਣੇ ਸਵੀਡਿਸ਼ ਹਮਰੁਤਬਾ ਉਲਫ ਕ੍ਰਿਸਟਰਸਨ ਨਾਲ ਦੁਵੱਲੇ ਸਬੰਧਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੁਵੱਲੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਵੇਂ ਰਸਤੇ ਲੱਭਣ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਸ ਦੇ 2025 ਵਿੱਚ 7.75 ਬਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ।
ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਹਰੀ ਤਬਦੀਲੀ, ਨਕਲੀ ਬੁੱਧੀ, ਉੱਭਰਦੀਆਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ, ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ, ਲਚਕੀਲੇ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ, ਰੱਖਿਆ, ਪੁਲਾੜ, ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ-ਤੋਂ-ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦੁਵੱਲੇ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਮੋਦੀ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2018 ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਭਾਰਤ-ਨੋਰਡਿਕ ਸੰਮੇਲਨ ਲਈ ਸਵੀਡਨ ਗਏ ਸਨ।
ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, "ਦੋਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਯੂਰਪੀਅਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਉਰਸੁਲਾ ਵਾਨ ਡੇਰ ਲੇਅਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਯੂਰਪੀਅਨ ਗੋਲਮੇਜ਼ ਫਾਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨਗੇ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪੈਨ-ਯੂਰਪੀਅਨ ਵਪਾਰਕ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਮੰਚ ਹੈ।"
