16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਸਕਣਗੇ ਇਹ ਐਪਸ, ਪੜ੍ਹੋ ਪੂਰੀ ਖ਼ਬਰ...
'16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਟਿਕਟੌਕ, ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ, ਫੇਸਬੁੱਕ, ਐਕਸ, ਯੂਟਿਊਬ, ਸਨੈਪਚੈਟ, ਥ੍ਰੈਡਸ, ਟਵਿੱਚ, ਕਿੱਕ ਅਤੇ ਰੈੱਡਿਟ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ।'
Published : June 15, 2026 at 10:52 PM IST
ਲੰਡਨ: ਬ੍ਰਿਟੇਨ 16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਐਪਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਲਗਾਏਗਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੀਰ ਸਟਾਰਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ "ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਪਲ" ਹੈ। ਸਟਾਰਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਕ੍ਰੀਨ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।"
ਇਹ ਕਦਮ ਯੂਕੇ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਔਨਲਾਈਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਧ ਰਹੀ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਕੈਨੇਡਾ, ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਅਤੇ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੱਕ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜਾਂ ਉਮਰ-ਅਧਾਰਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਫਰਾਂਸ, ਸਪੇਨ, ਡੈਨਮਾਰਕ, ਥਾਈਲੈਂਡ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਅਜਿਹੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਵਿਕਸਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
We are banning social media access for under 16s.— Keir Starmer (@Keir_Starmer) June 15, 2026
These days kids must find their feet in a world where technology intrudes into every area of their life.
I just can’t let that go on anymore. So we’re giving children their childhoods back. pic.twitter.com/jn7iQrcwk8
"ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਔਨਲਾਈਨ ਕਿਵੇਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਬਹਿਸਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ,"ਸਟਾਰਮਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ। "ਇਹ ਇੱਕ ਚੋਣ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਹਾਂ: ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਜੋ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।"
ਸਟਾਰਮਰ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਐਪਸ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਟਾਰਮਰ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਦਾ ਦਬਾਅ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮਾੜੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸਮਝਦੇ ਹਨ, ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਇੱਕ "ਵਿਸ਼ਵ-ਮੋਹਰੀ" ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ 16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਸ਼ੈਲੀ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਤੀਬੰਧਿਤ ਹੋਵੇ।
ਦ ਸੰਡੇ ਟਾਈਮਜ਼ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਯੂਕੇ ਕੁਝ ਗੇਮਿੰਗ ਐਪਸ 'ਤੇ ਚੈਟਬੋਟਸ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਏਗਾ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦੇ ਕਿਸ਼ੋਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਰ ਰਾਤ ਤੱਕ ਸਕ੍ਰੌਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਰਫਿਊ ਲਗਾਏਗਾ। ਟਾਈਮਜ਼ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, 16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਟਿਕਟੌਕ, ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ, ਫੇਸਬੁੱਕ, ਐਕਸ, ਯੂਟਿਊਬ, ਸਨੈਪਚੈਟ, ਥ੍ਰੈਡਸ, ਟਵਿੱਚ, ਕਿੱਕ ਅਤੇ ਰੈੱਡਿਟ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਟਿੱਪਣੀ ਦੀ ਮਿਆਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਪਿਆਂ, ਤਕਨੀਕੀ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ 116,000 ਜਵਾਬ ਮਿਲੇ ਹਨ। 2012 ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਸਮਾਨਤਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਜਵਾਬਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਸੀ।
VIDEO | London, UK: 'Real change for our children': PM Starmer says Britain will ban under-16s from using range of social media apps.— Press Trust of India (@PTI_News) June 15, 2026
Source: KEIR STARMER/ X pic.twitter.com/rVwalT1YvZ
ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਸਕੱਤਰ ਲੀਜ਼ਾ ਨੰਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉੱਤਰਦਾਤਾ 16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਬੰਦੀ ਹੋਰ ਉਪਾਵਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਨੰਦੀ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਬੀਬੀਸੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ "ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣਾ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸਦੀ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ।
ਲੰਡਨ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਦੂਤਾਵਾਸ ਦੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਤਣਾਅ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਨਿਯਮ ਸਖਤ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ।
ਕੈਂਬਰਿਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸੰਚਾਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ, ਜੌਨ ਕਰੋਕ੍ਰਾਫਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਚੰਗੇ ਇਰਾਦੇ ਵਾਲੇ ਹਨ ਪਰ ਸ਼ਾਇਦ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਹਨ, ਅਤੇ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਈਟਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ।
ਕ੍ਰੋਕ੍ਰਾਫਟ ਨੇ ਕਿਹਾ "ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਸਲ ਜੋਖਮ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੁਝ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਮਾੜੀਆਂ ਸਾਈਟਾਂ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸੰਭਵ ਹੈ," "ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਸਿਰਫ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਹੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਣ।"