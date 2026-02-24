ETV Bharat / international

ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਿੱਚ ਬਰਫ਼ੀਲੇ ਤੂਫਾਨ ਦਾ ਕਹਿਰ, ਬੱਤੀ ਗੁੱਲ, 11 ਹਜ਼ਾਰ ਉਡਾਨਾਂ ਰੱਦ

ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਬਰਫੀਲੇ ਤੂਫਾਨ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ 90 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਰਫ਼ ਡਿੱਗੀ ਅਤੇ 135 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਤੇਜ਼ ਹਵਾਵਾਂ ਚੱਲੀਆਂ।

Snowstorm hits new york
ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਬਰਫ਼ੀਲਾ ਤੂਫਾਨ (AP)
By IANS

Published : February 24, 2026 at 2:48 PM IST

ਨਿਊਯਾਰਕ: ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਰਫੀਲੇ ਤੂਫਾਨ ਨੇ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ "ਬੰਬ ਚੱਕਰਵਾਤ" ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਲਗਭਗ 11,000 ਉਡਾਣਾਂ ਰੱਦ ਹੋ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਲੱਖਾਂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਗੁੱਲ ਹੋ ਗਈ। ਤੂਫਾਨ ਨੇ ਕੁਝ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ 90 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਰਫ਼ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ 135 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਹਵਾਵਾਂ ਚਲਾਈਆਂ।

ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਾ ਐਲਾਨ

ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਤੂਫਾਨ ਐਤਵਾਰ ਰਾਤ ਤੋਂ ਸੋਮਵਾਰ ਤੱਕ ਪੈਨਸਿਲਵੇਨੀਆ ਤੋਂ ਮੈਸੇਚਿਉਸੇਟਸ ਤੱਕ ਤੱਟਵਰਤੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ 600 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲਿਆ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਰੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੇਵਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।

Snowstorm hits new york
ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਬਰਫ਼ੀਲਾ ਤੂਫਾਨ (AP)

ਮੌਸਮ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ?

ਮੌਸਮ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਨੂੰ "ਬੰਬ ਚੱਕਰਵਾਤ" ਕਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਬੋਜੇਨੇਸਿਸ ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਮੌਸਮੀ ਵਰਤਾਰਾ ਸੀ, ਜੋ ਉਦੋਂ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੂਫਾਨ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਦਬਾਅ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 24 ਮਿਲੀਬਾਰ ਘੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਦਲਦਾ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

Snowstorm hits new york
ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਬਰਫ਼ੀਲਾ ਤੂਫਾਨ (AP)

ਬਰਫ਼ੀਲੇ ਤੂਫਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਲਰਟ

ਵਾਰਵਿਕ, ਰ੍ਹੋਡ ਆਈਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਹੋਈ, ਜੋ ਕਿ 91 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ, ਜਦਕਿ ਗੁਆਂਢੀ ਨੈਨਟਕੇਟ, ਮੈਸੇਚਿਉਸੇਟਸ ਵਿੱਚ 134 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਹਵਾਵਾਂ ਚੱਲੀਆਂ। ਬਰਫ਼ੀਲੇ ਤੂਫ਼ਾਨ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੋ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਦੋਵੇਂ ਰ੍ਹੋਡ ਆਈਲੈਂਡ ਵਿੱਚ। ਸੋਮਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਨਿਊਯਾਰਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਘੱਟ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੌਸਮ ਸੇਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਨ ਵਿੱਚ ਮੰਗਲਵਾਰ ਸਵੇਰ ਤੱਕ ਭਾਰੀ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਹਵਾਵਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੂਫ਼ਾਨ ਤੱਟ ਤੋਂ ਦੂਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਮੈਸੇਚਿਉਸੇਟਸ ਦੀ ਗਵਰਨਰ ਮੌਰਾ ਹੀਲੀ ਨੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਆਏ ਬਰਫੀਲੇ ਤੂਫਾਨ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ, "ਅਜਿਹਾ ਭੈੜਾ ਮੰਜਰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ।"

Snowstorm hits new york
ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਬਰਫ਼ੀਲਾ ਤੂਫਾਨ (AP)

ਬਿਜਲੀ ਗੁੱਲ, ਸੈਂਕੜੇ ਕਾਰਾਂ ਬਰਫ਼ ਨਾਲ ਢੱਕੀਆਂ ਗਈਆਂ

ਮੈਸੇਚਿਉਸੇਟਸ ਵਿੱਚ 300,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਘਰ ਅਤੇ ਨਿਊ ਜਰਸੀ ਵਿੱਚ 100,000 ਘਰ ਬਿਜਲੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਨ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਡਿੱਗਣ ਕਾਰਨ। ਤੂਫਾਨ ਨੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਦਰੱਖਤ ਵੀ ਡਿੱਗ ਪਏ। ਸੈਂਕੜੇ ਕਾਰਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਅੰਦਰ ਲੋਕ ਸਨ, ਬਰਫ਼ ਨਾਲ ਢੱਕੀਆਂ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਫਸੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ।

ਇਹ ਨਿਊਯਾਰਕ ਸਿਟੀ ਲਈ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਭਿਆਨਕ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਸੀ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸੈਂਟਰਲ ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ 45 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਬਰਫ਼ ਪਈ।

Snowstorm hits new york
ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਬਰਫ਼ੀਲਾ ਤੂਫਾਨ (AP)

ਗੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਾਹਨਾਂ 'ਤੇ ਲੱਗਾ ਕਰਫਿਊ

ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੀ ਗਵਰਨਰ ਕੈਥੀ ਹੋਚੁਲ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਤੱਟ ਦੇ ਨੇੜੇ ਰਾਜ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਾਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕਰਫਿਊ ਵਰਗੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ।

ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਬਰਫ਼ੀਲੇ ਤੂਫਾਨ ਨੇ ਲਈਆਂ 18 ਜਾਨਾਂ

ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ, ਭਾਰੀ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਅਤੇ ਬਰਫ਼ੀਲੇ ਤੂਫ਼ਾਨਾਂ ਨੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 18 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਲੈ ਲਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬੇਘਰ ਸਨ। ਮੇਅਰ ਜ਼ੋਹਰਾਨ ਮਮਦਾਨੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਬੇਘਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੈਂਪ ਛੱਡਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਵਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰੁਖ਼ ਬਦਲਿਆ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ, ਡਾਕਟਰੀ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੇਘਰਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਊਜ਼ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਕੋਈ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।

Snowstorm hits new york
ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਬਰਫ਼ੀਲਾ ਤੂਫਾਨ (AP)

ਨਿਊਯਾਰਕ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਖਾਲੀ

ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਨਿਊਯਾਰਕ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਭੀੜ-ਭੜੱਕੇ ਵਾਲੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਖਾਲੀ ਸਨ, ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਈਆਂ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੈਲਾਨੀ ਟਾਈਮਜ਼ ਸਕੁਏਅਰ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਜਦੋਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਛੋਟੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ 'ਤੇ ਬਰਫ਼ ਹਟਾਈ। ਵਾਲ ਸਟਰੀਟ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਹੋਰ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਟਾਕਾਂ ਦਾ ਵਪਾਰ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਵਪਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਘਰੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਪਰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸਮੇਤ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦਫ਼ਤਰ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਯਾਤਰਾ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਕਾਰਨ ਬੰਦ ਸਨ। ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰ੍ਹੋਡ ਆਈਲੈਂਡ, ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਦਫ਼ਤਰ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ।

