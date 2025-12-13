ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਦੀ ਪੂਛ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਸਕਾਈਡਾਈਵਰ, ਕੀਤੀ ਮੇਡੇ ਕਾਲ, ਜਾਣੋ ਫੇਰ ਕੀ ਹੋਇਆ?
ਇਹ ਘਟਨਾ ਸੱਚਮੁੱਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਨੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਰੌਂਗਟੇ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ।
Published : December 13, 2025 at 9:14 AM IST
ਮੈਲਬੌਰਨ: ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਦੁਰਘਟਨਾ ਜਾਂਚਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਦਿਖਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਸਕਾਈਡਾਈਵਰ ਦਾ ਪੈਰਾਸ਼ੂਟ ਇੱਕ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਦੀ ਪੂਛ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਨੇ ਸਭ ਦੀਆਂ ਧੜਕਨਾਂ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਕਾਈਡਾਈਵਰ ਦਾ ਪੈਰਾਸ਼ੂਟ 4,500 ਮੀਟਰ (15,000 ਫੁੱਟ) ਦੀ ਉਚਾਈ 'ਤੇ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਦੀ ਪੂਛ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਫਸ ਗਿਆ। ਸਕਾਈਡਾਈਵਰ ਐਡਰੀਅਨ ਫਰਗੂਸਨ ਨੇ ਫਿਰ ਹਿੰਮਤ ਨਾਲ ਕੰਮ ਲਿਆ, ਇੱਕ ਹੁੱਕ ਚਾਕੂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੂਛ ਤੋਂ ਛੁਡਾਇਆ। ਉਸ ਦੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ।
ਪਾਇਲਟ ਸਣੇ ਸਵਾਰ ਸਨ 16 ਪੈਰਾਸ਼ੂਟਿਸਟ
ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਘਟਨਾ 20 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਰਾਜ ਦੇ ਟਲੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ 'ਤੇ ਵਾਪਰੀ। ਸਕਾਈਡਾਈਵਰ ਦੇ ਪੈਰ 'ਤੇ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ। ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਇਹ ਰਹੀ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚ ਗਈ। ਪਾਇਲਟ ਅਤੇ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ 16 ਹੋਰ ਪੈਰਾਸ਼ੂਟਿਸਟ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹੇ। ਪੈਰਾਸ਼ੂਟਿਸਟ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਦੀ ਪੂਛ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਿਆ ਸੀ।
ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ ਹਾਦਸਾ?
ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸੇਫਟੀ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਹਾਦਸੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਜਹਾਜ਼ ਉਸ ਉਚਾਈ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਸਕਾਈਡਾਈਵਰ 16-ਵੇਅ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਜੰਪ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਸਨ। 17ਵਾਂ ਪੈਰਾਸ਼ੂਟਿਸਟ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਸੀ, ਦੂਜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਛਾਲਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਫਰਗੂਸਨ ਜਹਾਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਪੈਰਾਸ਼ੂਟ ਦੀ ਰਿਪਕੌਰਡ ਵਿੰਗ ਫਲੈਪ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਈ।
ਸ਼ੂਟ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਰੰਤ ਫਰਗੂਸਨ ਪਿੱਛੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ। ਇਸ ਨੇ ਕੈਮਰਾ ਆਪਰੇਟਰ ਨੂੰ ਜਹਾਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਹ ਫ੍ਰੀ ਫਾਲ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਫਰਗੂਸਨ ਦੇ ਪੈਰ ਟ੍ਰੇਲ ਦੇ ਹਰੀਜੱਟਲ ਸਟੈਬੀਲਾਈਜ਼ਰ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਗਏ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਲਟਕ ਗਿਆ। ਫਰਗੂਸਨ ਨੇ 11 ਲਾਈਨਾਂ ਕੱਟਣ ਲਈ ਇੱਕ ਚਾਕੂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਫਟੇ ਹੋਏ ਸ਼ੂਟ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਨਾਲ ਜਹਾਜ਼ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਉਤਰ ਸਕਿਆ। ਉਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮੁੱਖ ਸ਼ੂਟ ਖੋਲ੍ਹਿਆ, ਜੋ ਰਿਜ਼ਰਵ ਸ਼ੂਟ ਦੇ ਬਾਕੀ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਫਸਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਤਰ ਗਿਆ।
ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਚੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਫੀ ਸਕਾਈਡਾਈਵਰ ਮਾਰ ਚੁੱਕੇ ਸੀ ਛਾਲ
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹੋਰ ਸਕਾਈਡਾਈਵਰ ਛਾਲ ਮਾਰ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਦੋ ਸਕਾਈਡਾਈਵਰ ਪਾਇਲਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹੇ, ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਪੈਰਾਸ਼ੂਟ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਅਜੇ ਵੀ ਪੂਛ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪਾਇਲਟ ਨੇ ਮੇਡੇ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਪੈਰਾਸ਼ੂਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਸੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ ਏਅਰ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਟਲੀ ਵਿੱਚ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਤਾਰਨ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਕੰਟਰੋਲ ਸੀ। ਜਹਾਜ਼ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਘਟਨਾ ਦੇ ਉਤਰ ਗਿਆ। ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਐਂਗਸ ਮਿਸ਼ੇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਹੁੱਕ ਨਾਈਫ ਨਾਲ ਰੱਖਣਾ - ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੱਕ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ - ਰਿਜ਼ਰਵ ਪੈਰਾਸ਼ੂਟ ਦੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਇਨਾਤੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।"