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ਇੰਡੀਆ-ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਮਿਨੀਸਟ੍ਰਿਅਲ ਰਾਉਂਡਟੇਬਲ: ਚਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਲੈਣਗੇ ਹਿੱਸਾ

ਜੈਸ਼ੰਕਰ, ਸੀਤਾਰਮਨ, ਗੋਇਲ ਅਤੇ ਵੈਸ਼ਨਵ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਪੱਧਰੀ ਰਾਉਂਡਟੇਬਲ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਜਾਣਗੇ।

SINGAPORE ROUNDTABLE
ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਹਮਰੁਤਬਾ ਲਾਰੈਂਸ ਵੋਂਗ (IANS)
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By Nirmala Ganapathy

Published : August 16, 2026 at 10:49 AM IST

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ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਸਿੰਗਾਪੁਰ 20 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਵਿੱਚ 'ਭਾਰਤ-ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਮੰਤਰੀ ਪੱਧਰੀ ਰਾਉਂਡਟੇਬਲ' ਦਾ ਚੌਥਾ ਦੌਰ ਆਯੋਜਿਤ ਕਰਨਗੇ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਐਸ. ਜੈਸ਼ੰਕਰ, ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ, ਵਣਜ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਰੇਲਵੇ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਇਸ ਮੰਤਰੀ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨਗੇ। ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ, ਦਵਾਈ, ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਰਣਧੀਰ ਜੈਸਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਦੇ ਕਈ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਹਿਯੋਗ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰ ਤਾਲਮੇਲ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।"

ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਾਮਲਿਆਂ, ਵਪਾਰ, ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਰਵਾਇਤੀ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਸਬੰਧਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਜਾ ਕੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਵੇਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਇੱਕ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸਬੰਧ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਨੇ ਦੱਖਣ-ਪੂਰਬੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਰਾਸ਼ਟਰਾਂ ਦੇ ਸੰਗਠਨ (ASEAN) ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ, ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।

ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਆਸੀਆਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਪਾਰਕ ਭਾਈਵਾਲ ਹੈ

ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਆਸੀਆਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਪਾਰਕ ਭਾਈਵਾਲ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਿੱਧੇ ਨਿਵੇਸ਼ (FDI) ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਰੋਤ ਹੈ। 2024 ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਣਨੀਤਕ ਭਾਈਵਾਲੀ ਨੂੰ 'ਵਿਆਪਕ ਰਣਨੀਤਕ ਭਾਈਵਾਲੀ' ਤੱਕ ਉੱਚਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ, ਹਰੀ ਊਰਜਾ, ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਹੁਨਰ ਸਿਖਲਾਈ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਜੋਂ ਪਛਾਣਿਆ ਹੈ। ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਲਾਰੈਂਸ ਵੋਂਗ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਆਪਣੀ ਭਾਰਤ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਵਧਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰਾਂ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕਿਆਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ISMR ਦਾ ਤੀਜਾ ਦੌਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀ

ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਾਈਕ੍ਰੋਚਿੱਪਾਂ ਦਾ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ। ISMR ਦਾ ਤੀਜਾ ਦੌਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਦੇ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਾਨ ਕਿਮ ਯੋਂਗ ਨੇ ਛੇ ਮੈਂਬਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ, ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਡਿਜੀਟਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ, ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਾਰਕਾਂ 'ਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋਈਆਂ ਸਨ।

ISMR ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਈਰਾਨ ਅਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਟਕਰਾਅ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਟੈਰਿਫ ਦਬਾਅ ਦੇ ਨਾਲ, ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਆਪਣੇ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਵਿਭਿੰਨ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦੱਖਣ-ਪੂਰਬੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਆਸੀਆਨ 'ਆਸੀਆਨ-ਭਾਰਤ ਵਸਤੂਆਂ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ' ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਵਪਾਰ ਘਾਟੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਹਨ।

ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਆਸੀਆਨ ਵਿਚਕਾਰ ਵਪਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਚਰਚਾਵਾਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਦੱਖਣ-ਪੂਰਬੀ ਏਸ਼ੀਆ 'ਤੇ ਵਧੇ ਹੋਏ ਧਿਆਨ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ - ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਕਦਮ ਜੋ ਖੇਤਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ, ਰਣਨੀਤਕ, ਸਮੁੰਦਰੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਵੀ, ਖੇਤਰ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਬੰਧ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੈਸਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਸਾਡੇ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਵਪਾਰਕ, ​​ਆਰਥਿਕ, ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਬੰਧ ਹਨ।"

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