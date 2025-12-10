ETV Bharat / international

ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ 85 ਹਜ਼ਾਰ ਵੀਜ਼ੇ ਕੀਤੇ ਰੱਦ, ਇਸ ਵਿੱਚ 8 ਹਜ਼ਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸ਼ਾਮਲ

ਅਮਰੀਕੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ। ਚੋਰੀਆਂ, ਹਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਲੋਕ ਲਪੇਟੇ 'ਚ ਆਏ।

US REVOKES 85000 VISAS
ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ (AP)
Published : December 10, 2025 at 12:05 PM IST

ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ: ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 85,000 ਵੀਜ਼ੇ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ 'ਤੇ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵਧੇ ਹੋਏ ਧਿਆਨ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਐਕਸ 'ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, "ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 85,000 ਵੀਜ਼ੇ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਰੂਬੀਓ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਹ ਜਲਦੀ ਹੀ ਰੁਕਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।"

ਇਸ ਐਲਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀ ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਵੀ ਸੀ ਜਿਸ 'ਤੇ "ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾਓ" ਸ਼ਬਦ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਜੋ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਤਨਾਂ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਵੀਜ਼ਾ ਨਿਯਮ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਵੇਰਵੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵੀਜ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 8,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਸਨ।

ਸੀਐਨਐਨ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣਾ, ਚੋਰੀ ਅਤੇ ਹਮਲਾ ਵਰਗੇ ਅਪਰਾਧ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਸਨ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲੱਗਭਗ ਅੱਧੇ ਕਾਰਨ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ 2025 ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਵੇਰਵੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਮਿਆਦ ਪੁੱਗਣ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਰਗੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ-ਅਧਾਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਭਿਆਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਰੂੜੀਵਾਦੀ ਕਾਰਕੁਨ ਚਾਰਲੀ ਕਿਰਕ ਦੇ ਕਤਲ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਗਾਜ਼ਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਨ।

ਇਹ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨੀ ਗਈ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੈਧ ਅਮਰੀਕੀ ਵੀਜ਼ਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ 55 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਨ।

ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਦੂਜੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਵੀਜ਼ਾ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਆਪਣੇ ਮਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ H-1B ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਮਰੀਕੀ ਮਾਲਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ।

ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਵੀਜ਼ਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਵਧੀ ਹੋਈ ਗਿਣਤੀ, ਤੇਜ਼ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਜਾਂਚ ਦੇ ਨਾਲ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਿਯੰਤਰਣਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ।

