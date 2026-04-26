ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਦੇ ਹਿਲਟਨ ਹੋਟਲ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀਬਾਰੀ; ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਅਤੇ ਵੈਂਸ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ

ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਦੇ ਹਿਲਟਨ ਹੋਟਲ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ। ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਸਮੇਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਅਤੇ ਜੇ.ਡੀ. ਵੈਂਸ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਸਾਰੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ।

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : April 26, 2026 at 7:27 AM IST

ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ: ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਦੇ ਹਿਲਟਨ ਹੋਟਲ ਵਿੱਚ ਐਤਵਾਰ ਸਵੇਰੇ (ਭਾਰਤੀ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ) ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੀ ਘਰਨਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਸਾਲਾਨਾ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਡਿਨਰ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ। ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਅਤੇ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੇਡੀ ਵੈਂਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ।

ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਡਿਨਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ। ਚਸ਼ਮਦੀਦਾਂ ਅਤੇ ਏ.ਐਫ.ਪੀ. ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਹੋਟਲ ਵਿੱਚ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਧਮਾਕੇ ਸੁਣਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ। ਬਲੈਕ-ਟਾਈ ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਪੱਤਰਕਾਰ ਡਿਨਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮਹਿਮਾਨ ਘਬਰਾ ਗਏ ਅਤੇ ਮੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਲੁਕ ਗਏ।

ਬੰਦੂਕਾਂ ਤਾਣ ਕੇ ਰਣਨੀਤਕ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਉਸ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਸਥਿਤੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ, ਜਿੱਥੇ ਟਰੰਪ ਰਾਤ ਦੇ ਖਾਣੇ ਦੌਰਾਨ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਹਿਲਟਨ ਹੋਟਲ ਨੂੰ ਘੇਰ ਲਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਸਮਾਗਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਉੱਪਰ ਵੱਲ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਸਨ।

ਸੀਐਨਐਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਮਰੀਕੀ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੱਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਸੀਕਰੇਟ ਸਰਵਿਸ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਪੂਲ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਕਥਿਤ ਸ਼ੂਟਰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੱਟ ਦਾ ਕਾਰਨ ਅਣਜਾਣ ਹੈ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਸਵਾਗਤ ਭਾਸ਼ਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਤੇ ਰਾਤ ਦੇ ਖਾਣੇ ਦੌਰਾਨ ਵਾਪਰੀ, ਠੀਕ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਟਰੰਪ ਨੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 2024 ਵਿੱਚ ਪੈਨਸਿਲਵੇਨੀਆ ਦੇ ਬਟਲਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੈਲੀ ਦੌਰਾਨ ਟਰੰਪ 'ਤੇ ਘਾਤਕ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਬੰਦੂਕਧਾਰੀ ਨੇ ਕਈ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਰੈਲੀ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਕੰਨ 'ਤੇ ਮਾਮੂਲੀ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸੀਕਰੇਟ ਸਰਵਿਸ ਏਜੰਟ ਨੇ ਵੈਸਟ ਪਾਮ ਬੀਚ ਗੋਲਫ ਕੋਰਸ ਦੇ ਬਾਹਰ ਝਾੜੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਰਾਈਫਲ ਦੀ ਬੈਰਲ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੀ ਦੇਖੀ। ਟਰੰਪ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉੱਥੇ ਗੋਲਫ ਖੇਡ ਰਹੇ ਸੀ।

ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਹਿਲਟਨ ਹੋਟਲ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਦਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਮਾਗਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ 1981 ਵਿੱਚ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰੋਨਾਲਡ ਰੀਗਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਮਲਾਵਰ ਨੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਪੱਤਰਕਾਰ ਡਿਨਰ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।

ਇਹ ਟਰੰਪ ਦਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸਨ। ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਪੱਤਰਕਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (WHCA) ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਟਰੰਪ ਦੇ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਪਿਛਲੇ 100 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀਆਂ ਦੇ ਉਲਟ, ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਪੱਤਰਕਾਰ ਡਿਨਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਬਟਲਰ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਗੋਲੀ ਟਰੰਪ ਦੇ ਸੱਜੇ ਕੰਨ ਵਿੱਚ ਵੱਜੀ। ਇਹ ਘਟਨਾ 13 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਵਾਪਰੀ ਜਦੋਂ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਟਲਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਚਾਰ ਰੈਲੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਜਦੋਂ ਇੱਕ 20 ਸਾਲਾ ਬੰਦੂਕਧਾਰੀ ਨੇ ਨੇੜੇ ਦੀ ਛੱਤ ਤੋਂ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਾਹਗੀਰ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਬੰਦੂਕਧਾਰੀ ਥਾਮਸ ਕਰੂਕਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਸਰਵਿਸ ਸਨਾਈਪਰ ਨੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

