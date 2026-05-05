ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਨੇੜੇ ਗੋਲੀਬਾਰੀ; ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਸਰਵਿਸ ਏਜੰਟ ਨੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸ਼ੱਕੀ ਨੂੰ ਮਾਰੀ ਗੋਲੀ
ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਵਾਸ ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਨੇੜੇ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸ਼ੱਕੀ 'ਤੇ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕੀਤੀ।
By ANI
Published : May 5, 2026 at 12:14 PM IST
ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ: ਯੂਐਸ ਸੀਕਰੇਟ ਸਰਵਿਸ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ (ਸਥਾਨਕ ਸਮੇਂ) ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਨੇੜੇ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਇੱਕ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਸਨੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕਰੂ ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਐਕਸ 'ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ, ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਸੰਚਾਰ ਦਫਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ "ਯੂਐਸ ਸੀਕਰੇਟ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ, ਡੀ.ਸੀ. ਵਿੱਚ 15ਵੀਂ ਸਟਰੀਟ ਅਤੇ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਐਵੇਨਿਊ 'ਤੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਾਲ ਹੋਈ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਫਿਲਹਾਲ ਅਣਜਾਣ ਹੈ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ ਬਚੋ ਕਿਉਂਕਿ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕਰੂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।"
U.S. Secret Service personnel are on the scene of an officer-involved shooting at 15th Street and Independence Avenue in Washington, D.C. One individual was shot by law enforcement; their condition is currently unknown. Please avoid the area as emergency crews are responding. pic.twitter.com/LNUTL2F3gM— U.S. Secret Service Office of Communications (@SecretSvcSpox) May 4, 2026
ਫੌਕਸ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਯੂਐਸ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ 15ਵੀਂ ਸਟਰੀਟ ਅਤੇ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਐਵੇਨਿਊ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਝਗੜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ - ਜੋ ਕਿ ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਤੋਂ ਅੱਧੇ ਮੀਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੂਰ ਅਤੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਸਮਾਰਕ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ।
ਇੱਕ ਸੰਘੀ ਸਰੋਤ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਫੌਕਸ ਨਿਊਜ਼ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਸਰਵਿਸ ਯੂਨੀਫਾਰਮਡ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪੁਰਸ਼ ਸ਼ੱਕੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਉਦੋਂ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਬੰਦੂਕ ਕੱਢੀ। ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ, ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਮੈਟ ਕੁਇਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘਟਨਾ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਨਾਬਾਲਗ ਰਾਹਗੀਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੁਇਨ ਨੇ ਕਿਹਾ "ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਤੋਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਗਤ ਸੰਕੇਤ ਦੇਖਿਆ।"
ਉਸਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ "ਇਹ ਨਿਗਰਾਨੀ ਖੋਜ ਵਿੱਚ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵਿਅਕਤੀ ਹਨ ਜੋ ਹਰ ਦਿਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਬਿਤਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਹਥਿਆਰ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਗਤ ਰੂਪਰੇਖਾ ਦੇਖੀ। ਸੰਪਰਕ ਕੀਤੇ ਜਾਣ 'ਤੇ, ਉਹ ਆਦਮੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੂਰੀ ਤੱਕ ਪੈਦਲ ਭੱਜ ਗਿਆ, ਆਪਣਾ ਹਥਿਆਰ ਕੱਢਿਆ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਏਜੰਟਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬੀ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸ਼ੱਕੀ ਨੂੰ ਘੇਰ ਲਿਆ।"
ਕੁਇਨ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਗੋਲੀ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਾਨਲੇਵਾ ਸੱਟਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੇ.ਡੀ. ਵੈਂਸ ਦਾ ਮੋਟਰ ਕਾਫ਼ਲਾ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅਸੰਬੰਧਿਤ ਸਨ।
ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੀ ਸ਼ੱਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਕੁਇਨ ਨੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। "ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ," ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ। "ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਗਸ਼ਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ 24/7 ਸਖ਼ਤ ਮੌਜੂਦਗੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ; ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਅਣਜਾਣ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਸਦੀ ਤਹਿ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ।"
ਫੌਕਸ ਨਿਊਜ਼ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ੱਕੀ ਦੇ ਬਚਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਖ਼ਤਰੇ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਮੈਟਰੋਪੋਲੀਟਨ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸੜਕਾਂ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਸ ਪਾਸ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।