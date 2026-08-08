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ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਫਾਇਰਿੰਗ, ਅੱਠ ਦੀ ਮੌਤ, 20 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਖ਼ਮੀ

ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਅੱਠਵੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਉੱਤੇ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਉਸ ਦੀ ਵੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

SHOOTING AT SCHOOL IN THAILAND
ਕੂਲ ਵਿੱਚ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਫਾਇਰਿੰਗ, ਅੱਠ ਦੀ ਮੌਤ, 20 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਖ਼ਮੀ (ANI)
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By ANI

Published : August 8, 2026 at 7:03 AM IST

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ਬੈਂਕਾਕ :ਥਾਈਲੈਂਡ ਦੇ ਨੋਂਥਾਬੁਰੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਡੇਬਸੀਰਿਨ ਨੋਂਥਾਬੁਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਵਿੱਚ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ (ਸਥਾਨਕ ਸਮੇਂ) ਨੂੰ ਅੱਠ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 22 ਹੋਰ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸ਼ੱਕੀ ਕਿਸ਼ੋਰ ਸ਼ੂਟਰ ਦੇ ਦਾਦਾ-ਦਾਦੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਅੰਦਰ ਹੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਪਾਏ ਗਏ। ਬੈਂਕਾਕ ਪੋਸਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸ਼ੱਕੀ ਸ਼ੂਟਰ, ਜੋ ਕਿ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ 8ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੀ, ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਂਪਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਪਾਇਆ ਗਿਆ।

'ਦਾਦਾ ਦਾਦੀ ਦਾ ਵੀ ਕਤਲ'

ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬਾਂਗ ਬੁਆ ਥੋਂਗ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੱਕੀ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਅਤੇ ਕਿਸ਼ੋਰ ਦੇ 73 ਸਾਲਾ ਦਾਦਾ ਅਤੇ 74 ਸਾਲਾ ਦਾਦੀ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਲੱਭੀਆਂ, ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਸਨ। ਜਾਂਚਕਰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦਾਦਾ-ਦਾਦੀ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਕ੍ਰਮ ਜਾਂਚ ਅਧੀਨ ਹੈ।

'ਅੱਠ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਅਧਿਆਪਕ ਸ਼ਾਮਲ'

ਥਾਈਲੈਂਡ ਦੇ ਜਨ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਪੱਟਾਨਾ ਪ੍ਰੋਮਫੈਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਅੱਠ ਮੌਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਅਧਿਆਪਕ, ਸ਼ੱਕੀ ਸ਼ੂਟਰ ਅਤੇ ਦੋ ਦਾਦਾ-ਦਾਦੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਬੈਂਕਾਕ ਪੋਸਟ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, 22 ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨੌਂ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

'ਸ਼ੱਕੀ ਸ਼ੂਟਰ ਨੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰੀ ਗੋਲ਼ੀ'

ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, '8ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ 9mm ਹੈਂਡਗਨ ਨਾਲ ਲੈਸ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਹਥਿਆਰ ਅਤੇ ਵਾਧੂ ਗੋਲਾ ਬਾਰੂਦ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ। ਬੈਂਕਾਕ ਪੋਸਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ੱਕੀ ਸ਼ੂਟਰ ਨੇ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਨੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਲਈ।'

'ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀਆਂ ਦੀ ਅਵਾਜ਼'

ਸੀਐਨਐਨ ਵੱਲੋਂ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਡਰੇ ਹੋਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਲਾਸਰੂਮ ਦੇ ਮੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਲੁਕਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀਆਂ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਗੂੰਜ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹੋਰ ਫੁਟੇਜ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਸਟਾਫ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਸੀਐਨਐਨ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਥੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਲਾਈਟਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਦਦ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨਾਲ ਡੈਸਕ ਅਤੇ ਕੁਰਸੀਆਂ ਧੱਕ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕਲਾਸਰੂਮ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

'ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਤਣਾਅ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ'

ਸੀਐਨਐਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਥਾਈਲੈਂਡ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਤਿਨ ਚਾਰਨਵੀਰਕੁਲ ਨੇ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੁਖਾਂਤ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਹੋਰ ਵੀ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਨੋਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਸ਼ੱਕੀ ਸ਼ੂਟਰ ਕੋਲ ਅਜੇ ਵੀ 30 ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੋਲਾ ਬਾਰੂਦ ਬਾਕੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ਼ੋਰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਤਣਾਅ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਇਰਾਦੇ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਪੁਲਿਸ ਅਪਰਾਧ ਸਥਾਨ ਦੀ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ਼ੋਰ ਨੇ ਹਥਿਆਰ ਤੱਕ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਥਾਈਲੈਂਡ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਘਾਤਕ ਸਕੂਲ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ 2022 ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਹੋਏ ਪਿਛਲੇ ਘਾਤਕ ਹਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ।

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SHOOTING AT SCHOOL IN THAILAND

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