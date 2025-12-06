ETV Bharat / international

ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਾਰ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀਬਾਰੀ, 3 ਨਾਬਾਲਗਾਂ ਸਮੇਤ 11 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ

ਪੁਲਿਸ ਅਨੁਸਾਰ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਿੰਨ ਅਣਪਛਾਤੇ ਬੰਦੂਕਧਾਰੀ ਹੋਸਟਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਅਤੇ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ।

PRETORIA MASS SHOOTING
ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਾਰ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀਬਾਰੀ (IANS)
By IANS

Published : December 6, 2025 at 6:01 PM IST

2 Min Read
ਜੋਹਾਨਸਬਰਗ (ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ): ਦੱਖਣੀ ਅਫ਼ਰੀਕੀ ਪੁਲਿਸ ਸੇਵਾ (SAPS) ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਟੋਰੀਆ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਇੱਕ ਘਾਤਕ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 11 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਨਾਬਾਲਗ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ: 3 ਅਤੇ 12 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਮੁੰਡੇ, ਅਤੇ ਇੱਕ 16 ਸਾਲ ਦੀ ਕੁੜੀ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਤੜਕੇ ਪ੍ਰੀਟੋਰੀਆ ਦੇ ਪੱਛਮ ਵਿੱਚ ਐਟਰਿਜਵਿਲੇ ਦੇ ਸੋਲਸਵਿਲੇ ਹੋਸਟਲ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ।

SAPS ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, "25 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, 11 ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਤੇ 14 ਬਚੇ ਹੋਏ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਦੱਖਣੀ ਅਫ਼ਰੀਕੀ ਪੁਲਿਸ ਸੇਵਾ ਨੇ ਤਿੰਨ ਅਣਪਛਾਤੇ ਸ਼ੱਕੀਆਂ ਦੀ ਭਾਲ ਲਈ ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ।"

ਇਹ ਘਟਨਾ ਇੱਕ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਾਰ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਿੰਨ ਅਣਪਛਾਤੇ ਬੰਦੂਕਧਾਰੀ ਹੋਸਟਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਏ, ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ। ਸਥਾਨਕ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਘਟਨਾ ਸਵੇਰੇ 4:15 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਰੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ 6 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੀਡੀਆ ਆਉਟਲੈਟ, ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਔਨਲਾਈਨ (IOL) ਨੇ SAPS ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਐਥਲੈਂਡਾ ਮੈਥੇ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਤੁਰੰਤ ਆਪਣੇ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਜੁਟਾ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਅਤੇ ਬੈਲਿਸਟਿਕਸ ਮਾਹਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਜਾਸੂਸ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਹਿੰਸਕ ਅਪਰਾਧ ਇਕਾਈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕਿਸ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।"

SAPS ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਲਾਇਸੈਂਸਸ਼ੁਦਾ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਅਹਾਤਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ। IOL ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ "ਇਸ ਸਾਲ ਅਪ੍ਰੈਲ ਅਤੇ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ 11,975 ਗੈਰ-ਲਾਇਸੈਂਸਸ਼ੁਦਾ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਵੇਚਦੇ ਪਾਏ ਗਏ 18,676 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ।"

ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ, ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਪੱਛਮੀ ਕੇਪ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕੇਪ ਟਾਊਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮੂਹਿਕ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਵਿੱਚ ਸੱਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਕੇਪ ਟਾਊਨ ਦੇ ਕੇਪ ਫਲੈਟਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਇੱਕ ਉਪਨਗਰ, ਫਿਲੀਪੀ ਈਸਟ ਵਿੱਚ ਰੋਡ R53 'ਤੇ ਵਾਪਰੀ, ਜਿੱਥੇ 20 ਤੋਂ 30 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਸੱਤ ਆਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸਨੂੰ "ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਇੱਕ ਬੇਤੁਕਾ ਕੰਮ" ਦੱਸਿਆ।

ਜੋਹਾਨਸਬਰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੇਪ ਟਾਊਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦੂਕ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਗੈਂਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਿਵਲ ਸੋਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਕੇਪ ਪ੍ਰਾਂਤ, ਜਿਸਦੀ ਕੇਪ ਟਾਊਨ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਪੂਰੇ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸਿਨਹੂਆ ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ, ਕੇਪ ਟਾਊਨ ਵਿੱਚ ਵਧਦੀ ਬੰਦੂਕ ਹਿੰਸਾ, ਜਿਸਨੇ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਮਹਾਂਨਗਰ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਦਰਜਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਲੈ ਲਈ, ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੋਣਵੇਂ ਮਿੰਨੀ ਬੱਸ ਟੈਕਸੀ ਰੂਟਾਂ ਨੂੰ 30 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ।

TAGGED:

SOUTH AFRICA MANY KILLED
ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀਬਾਰੀ
ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਾਰ
ILLEGAL BAR SHOOTING
PRETORIA MASS SHOOTING

