ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਬ੍ਰਾਊਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਗੋਲੀਬਾਰੀ, 2 ਦੀ ਮੌਤ ਤੇ 8 ਜ਼ਖਮੀ, ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਸ਼ੱਕੀ

ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹਮਲਾਵਰ ਨੇ ਕਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਸਨ। ਐਫਬੀਆਈ ਦੀ ਟੀਮ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਜੁਟੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸ਼ੱਕੀ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਹੈ।

US BROWN UNIVERSITY SHOOTING
ਅਮਰੀਕਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗੋਲੀਬਾਰੀ (AP)
ਰ੍ਹੋਡ ਆਈਲੈਂਡ: ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰ੍ਹੋਡ ਆਈਲੈਂਡ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਬ੍ਰਾਊਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਇਕ ਇਮਾਰਤ ਵਿਚ ਸ਼ਨੀਵਾਰ (ਸਥਾਨਕ ਸਮੇਂ) ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਹੋਈ। ਇਸ ਗੋਲੀਬਾਰੀ 'ਚ ਦੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਜਦਕਿ ਅੱਠ ਹੋਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਭਰਤੀ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਮਲੇ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਐਫਬੀਆਈ ਦੀ ਟੀਮ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਜੁਟੀ ਹੋਈ ਹੈ।

ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ। ਟਰੂਥ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਇਕ ਪੋਸਟ 'ਚ ਕਿਹਾ, 'ਮੈਨੂੰ ਰੋਡ ਆਈਲੈਂਡ ਦੀ ਬ੍ਰਾਊਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਹੋਈ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। FBI ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਹੈ। ਸ਼ੱਕੀ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਹੈ।'

ਬ੍ਰਾਊਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਬਾਰਸ ਐਂਡ ਹੋਲੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਬਿਲਡਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਹੋਈਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਠ ਹੋਰ ਪੀੜਤ ਗੰਭੀਰ ਪਰ ਸਥਿਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹਨ। ਹਮਲਾਵਰ ਫਰਾਰ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਅਲਰਟ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, 'ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਹਨ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਫੀ ਡਰ ਅਤੇ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ 'ਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਦਕਿ ਹਸਪਤਾਲ ਵਾਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਲਈ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬ੍ਰਾਊਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਸਟਾਫ਼ ਅਤੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਚਿਤਾਵਨੀ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ,"ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।"

ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਾਂ ਬ੍ਰਾਊਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜੋ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਬਾਰਸ ਅਤੇ ਹੋਲੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਨ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਲਈ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ। ਸੀਐਨਐਨ ਨੇ ਪ੍ਰੋਵਿਡੈਂਸ ਦੇ ਮੇਅਰ ਬਰੇਟ ਸਮਾਈਲੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਸ਼ੱਕੀ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬ੍ਰਾਊਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਪ੍ਰੋਵੀਡੈਂਸ ਸ਼ਹਿਰ ਅਤੇ ਐਫਬੀਆਈ ਸ਼ੂਟਰ ਜਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨੇਬਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਪ ਰਾਜ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਟਿਮ ਓ'ਹਾਰਾ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ੱਕੀ ਸ਼ੂਟਰ ਕਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਸੀ। ਸੀਐਨਐਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਅਸੀਂ ਇਸ ਸ਼ੱਕੀ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਲਈ ਹਰ ਉਪਲਬਧ ਸਰੋਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।' ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਅਜੇ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੱਕੀ ਬ੍ਰਾਊਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਇਹ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹੋਪ ਸਟਰੀਟ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੀਐਨਐਨ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਹੋਈ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦਾ ਬ੍ਰਾਊਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਮੁਤਾਬਿਕ 1965 ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਇਸ ਸੁਵਿਧਾ ਵਿੱਚ 117 ਲੈਬ, 150 ਦਫ਼ਤਰ, 15 ਕਲਾਸਰੂਮ, 29 ਲੈਬ ਕਲਾਸਰੂਮ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਲੈਕਚਰ ਹਾਲ ਹਨ।

ਬ੍ਰਾਊਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਆਈਵੀ ਲੀਗ ਖੋਜ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਗਨ ਵਾਇਲੈਂਸ ਆਰਕਾਈਵ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵੀਕ ਅਤੇ ਐਵਰਟਾਊਨ ਫਾਰ ਗਨ ਸੇਫਟੀ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਸੀਐਨਐਨ ਦੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਸਾਲ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਵਿੱਚ 70 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਕੂਲ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਹੋਏ ਹਨ।

ਅਮਰੀਕਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗੋਲੀਬਾਰੀ
ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

