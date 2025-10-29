ਸ਼ਿੰਜੋ ਆਬੇ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤਾ ਕਬੂਲ, ਕੀ ਸੀ ਸਾਬਕਾ PM ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ?

ਸ਼ਿੰਜੋ ਆਬੇ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤਾ ਕਬੂਲ, ਕੀ ਸੀ ਸਾਬਕਾ PM ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ?
ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿੰਜੋ ਆਬੇ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਗੁਨਾਹ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।
Published : October 29, 2025 at 7:54 AM IST
ਟੋਕੀਓ: ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿੰਜੋ ਆਬੇ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਗੁਨਾਹ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਕਿਓਡੋ ਨਿਊਜ਼ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 45 ਸਾਲਾ ਮੁਲਜ਼ਮ ਤੇਤਸੁਆ ਯਾਮਾਗਾਮੀ ਨੇ 2022 ਵਿੱਚ ਦਿਨ-ਦਿਹਾੜੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤੇਤਸੁਆ ਯਾਮਾਗਾਮੀ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮਾਨਸਿਕ ਪੁਨਰਵਾਸ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤੰਦਰੁਸਤ ਸੀ। ਮੁਕੱਦਮਾ ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਤੇਤਸੁਆ ਯਾਮਾਗਾਮੀ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਸ਼ਹਿਰ ਨਾਰਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੋਣ ਭਾਸ਼ਣ ਦੌਰਾਨ ਸਾਬਕਾ ਜਾਪਾਨੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿੰਜੋ ਆਬੇ ਨੂੰ ਘਰੇਲੂ ਬੰਦੂਕ ਨਾਲ ਮਾਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਬੂਲ ਕੀਤੀ।
ਕੀ ਸੀ ਕਤਲ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ
ਨਾਰਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ 21 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਕਈ ਸੁਣਵਾਈਆਂ ਕਰੇਗੀ। ਕਿਓਡੋ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਯਾਮਾਗਾਮੀ ਨੇ ਜਾਂਚਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਯੂਨੀਫੀਕੇਸ਼ਨ ਚਰਚ ਵਿਰੁੱਧ ਡੂੰਘੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਕਾਰਨ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਬਰਬਾਦੀ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਸੀ।
ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਲੱਗਭਗ 100 ਮਿਲੀਅਨ ਯੇਨ (ਲਗਭਗ 650,000 ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ) ਦਾਨ ਕੀਤੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਗਿਆ। ਜਾਂਚ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯਾਮਾਗਾਮੀ ਨੇ ਆਬੇ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਬਕਾ ਨੇਤਾ ਦੇ ਦਾਦਾ, ਨੋਬੂਸੁਕੇ ਕਿਸ਼ੀ ਇੱਕ ਕੱਟੜ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆਈ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇ 1954 ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਫੀਕੇਸ਼ਨ ਚਰਚ ਨੂੰ ਜਾਪਾਨ ਲਿਆਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਕਿਓਡੋ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੁਕੱਦਮੇ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਯਾਮਾਗਾਮੀ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਘਰੇਲੂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਫੀਕੇਸ਼ਨ ਚਰਚ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਇੱਕ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਨੇੜੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ।
ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਯਾਮਾਗਾਮੀ 'ਤੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਤਲ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ, ਸਗੋਂ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ, ਵਿਸਫੋਟਕਾਂ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਯਾਮਾਗਾਮੀ ਦੀ ਮਾਂ, ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਦਵਾਨ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨਸਾਜ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜੋ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
8 ਜੁਲਾਈ, 2022 ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੋਣ ਭਾਸ਼ਣ ਦੌਰਾਨ ਆਬੇ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਨੇ ਜਾਪਾਨ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਯੂਨੀਫੀਕੇਸ਼ਨ ਚਰਚ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਲਿਬਰਲ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ, ਜਿਸਦੀ ਆਬੇ ਕਦੇ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਵਿਚਕਾਰ ਸਬੰਧਾਂ ਦੀ ਤੀਬਰ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ। ਨਾਰਾ ਪ੍ਰੀਫੈਕਚਰ, ਜਿੱਥੇ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਹੋਈ, ਆਬੇ ਦੀ ਇੱਕ ਚੇਲੀ ਸਾਨੇ ਤਾਕਾਚੀ ਦਾ ਹਲਕਾ ਵੀ ਹੈ ਜੋ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਜਾਪਾਨ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮਹਿਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣੀ।