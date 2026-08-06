'ਮੈਨੂੰ ਕਤਲ ਵੀ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਵੀ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਜਾਵਾਂਗੀ', ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਦਾ ਬਿਆਨ

'ਮੈਨੂੰ ਕਤਲ ਵੀ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਵੀ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਜਾਵਾਂਗੀ', ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਦਾ ਬਿਆਨ
ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗੁਆਂਢ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
Published : August 6, 2026 at 6:46 AM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ ਘਰ ਪਰਤਣਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ "ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ" ਕਰਨ ਲਈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਜਾਂ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਲੈਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ । 5 ਅਗਸਤ, 2024 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਜਨਤਕ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਹਸੀਨਾ ਨੇ ਇੱਕ ਵਰਚੁਅਲ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਮੇਰੀ ਵਾਪਸੀ ਸੱਤਾ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ, ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਹੈ।'
ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ "ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਮਾਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਲਈ ਘਰ ਵਾਪਸ ਜਾਵਾਂਗੀ। "ਮੈਂ ਜਾਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਜਾਵਾਂਗੀ।' 78 ਸਾਲਾ ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਢਾਕਾ ਤੋਂ ਭੱਜਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ।
'ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਾਜਨਕ'
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਢਾਕਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ 2024 ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਉਸਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੇਰਹਿਮ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ "ਮਨੁੱਖਤਾ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧ" ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹਸੀਨਾ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ। ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਢਾਕਾ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਭਾਰਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦਾ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਦੋਸਤ ਰਿਹਾ ਹੈ।" ਹਸੀਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ।
'ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨਹੀਂ ਸੀ'
ਹਸੀਨਾ ਮੁਤਾਬਕ "ਘਰਾਂ, ਕੰਮ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਡਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਲਈ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ। ਹਸੀਨਾ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਕਿ ਜੁਲਾਈ ਅਤੇ ਅਗਸਤ 2024 ਵਿੱਚ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਡਿੱਗ ਗਈ, ਇੱਕ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸੰਗਠਿਤ ਸਮੂਹਾਂ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਿੰਸਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਥਿਆਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
'ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣ ਗਿਆ'
ਸ਼ੇਕ ਹਸੀਨਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਆਖਿਆ ਕਿ, "ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਛੱਡਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।" ਹਸੀਨਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸਜੀਬ ਵਾਜ਼ੇਦ ਜੋਏ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਗਸਤ 2024 ਤੋਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕਤਲਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਇੱਕ 'ਅਸਫਲ ਰਾਜ' ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਨਾਮ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪੂਰਬੀ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।