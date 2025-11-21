ETV Bharat / international

ਸ਼ਸ਼ੀ ਥਰੂਰ ਦੀ ਦੋ ਟੁੱਕ: UN ਜ਼ਰੂਰੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ

ਕਾਂਗਰਸ MP ਸ਼ਸ਼ੀ ਥਰੂਰ ਨੇ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਆਮ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਛੱਡਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਕਾਂਗਰਸ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਸ਼ੀ ਥਰੂਰ (ANI)
By PTI

Published : November 21, 2025 at 2:18 PM IST

ਕੇਪਟਾਊਨ: ਦੱਖਣੀ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਸ਼ੀ ਥਰੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗਾਜ਼ਾ ਅਤੇ ਯੂਕਰੇਨ 'ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ "ਅਸਫਲਤਾਵਾਂ" ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚੁਣੌਤੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਧਾਂਤਕ ਵਿਸ਼ਵ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਅੰਡਰ-ਸੈਕਟਰੀ-ਜਨਰਲ, ਥਰੂਰ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਸਾਂਝੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਤਿਆਗਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਦੱਖਣੀ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਦੇ ਕੇਪ ਟਾਊਨ ਵਿੱਚ 15ਵੇਂ ਡੇਸਮੰਡ ਟੂਟੂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਤਿਰੂਵਨੰਤਪੁਰਮ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਦੁਬਾਰਾ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। 1978-2007 ਤੱਕ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ੀਤ ਯੁੱਧ ਦੇ ਯੁੱਧ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਤੋਂ ਸ਼ੀਤ ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਬਦਲਿਆ।"

ਥਰੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਇਸ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਰਵਾਂਡਾ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਡਗਮਗਾਉਂਦਿਆਂ ਦੇਖਿਆ, ਤਿਮੋਰ-ਲੇਸਟੇ ਅਤੇ ਨਾਮੀਬੀਆ ਵਿੱਚ ਮੌਕੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੇਖਿਆ। ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾਲ ਜੂਝਦੇ ਦੇਖਿਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਭੁੱਖਿਆਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਦੇਣ, ਬੇਘਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਨਾਹ ਦੇਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਦੇਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦ੍ਰਿੜ ਰਿਹਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ।"

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਅੱਜ, ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਗਾਜ਼ਾ ਅਤੇ ਯੂਕਰੇਨ 'ਤੇ ਇਸਦੀਆਂ ਅਸਫਲਤਾਵਾਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੰਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਇਸਨੂੰ ਕਦੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।" ਥਰੂਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਮਾਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ, ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ।

ਸਾਬਕਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਨਾਹ ਮੰਗਣ ਵਾਲਿਆਂ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਰੱਖਿਅਕਾਂ ਲਈ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਜੰਗਬੰਦੀ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਡਿਪਲੋਮੈਟਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ।

ਥਰੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ ਜੋ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਹਿਯੋਗ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਇੱਕ ਲਗਜ਼ਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦਾ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪ੍ਰਤੀਕ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ (ਸਾਬਕਾ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ) ਡੈਗ ਹੈਮਰਸਕਜੋਲਡ ਨੇ ਯਾਦਗਾਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, 'ਇਹ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਨਰਕ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।"

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਆਪਣੀ 80ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚੁਣੌਤੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ, ਵਧੇਰੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਬਣਨਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਿਧਾਂਤਕ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਹੈ।

ਥਰੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਸ ਨੂੰ ਤਿਆਗਣਾ ਸਾਡੀ ਸਾਂਝੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਤਿਆਗਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਇੱਕੋ ਇੱਕ, ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਵਿਸ਼ਵ ਸੰਗਠਨ (ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ) ਦਾ ਬਚਾਅ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਯਾਦਾਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਨਵੀਨਤਾ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਨਵੀਨਤਾ ਇਸ ਮਾਨਤਾ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਸੱਚਮੁੱਚ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਸੰਪੰਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਸੰਪੰਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ।"

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੈਤਿਕ ਨਵੀਂ ਸੋਚ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਥਰੂਰ ਨੇ ਸਵਾਮੀ ਵਿਵੇਕਾਨੰਦ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਅਤੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਸਵੀਕ੍ਰਿਤੀ ਨਾਲ ਬਦਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ।

ਥਰੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਮਹਾਨ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਸਵਾਮੀ ਵਿਵੇਕਾਨੰਦ ਤੋਂ ਸਿੱਖਦਾ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 19ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ, ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਸਵੀਕ੍ਰਿਤੀ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵਿਵੇਕਾਨੰਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚ ਵਜੋਂ ਵੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਇੱਕ ਡੂੰਘੀ ਸਮਝ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਵਿਕਟੋਰੀਅਨ ਯੁੱਗ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ।"

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਆਖ਼ਿਰਕਾਰ, ਮੈਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਗਿਆ, ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਕਿ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਇੱਕ ਗੁਣ ਹੈ, ਕਿ ਇੱਕ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲ ਰਾਜਾ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਰਾਜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਪਰ ਅਸਲੀਅਤ ਵਿੱਚ ਵਿਵੇਕਾਨੰਦ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿਣ ਵਰਗਾ ਹੈ, 'ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੱਚ ਹੈ,' ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਗਲਤ ਹੋਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਾਂਗਾ।"

ਥਰੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਵੇਕਾਨੰਦ ਨੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰਤਾ ਨਾਲ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਭਾਵ, ਸਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, 'ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੱਚ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸੱਚ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸੱਚ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਾਂਗਾ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਸੱਚ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰੋ।" ਥਰੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਨੁੱਖਤਾ ਅਤੇ ਧਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਨੁਸਖ਼ਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ (ਵਿਵੇਕਾਨੰਦ ਦਾ) ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ 'ਸਰਵ ਧਰਮ ਸਮਭਾਵ' ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ... ਸਾਰੇ ਧਰਮ ਬਰਾਬਰ ਹਨ। ਫਿਰ ਵੀ, ਧਰਮ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਸੀਮਾ-ਨਿਰਮਾਣ, ਪਛਾਣ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਤੇ ਕਬੀਲੇ-ਨਿਰਮਾਣ ਤੱਕ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 'ਧਰਮ' ਸ਼ਬਦ ਧਾਰਮਿਕ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਆਇਆ ਹੈ - ਜਿਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਇਕੱਠੇ ਬੰਨ੍ਹਣਾ।"

ਥਰੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰਚਬਿਸ਼ਪ ਟੂਟੂ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਗਲਤ ਚੋਣ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ, ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਇਲਾਜ ਲਈ ਸੱਚਾ ਹੋਣ ਲਈ ਸੱਚ ਅਤੇ ਹਿੰਮਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ "ਅਸੀਂ ਚੁੱਪ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣੀਏਂ, ਬਚੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣੀਏ, ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣੀਏ, ਨਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਇਸ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ; ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ, ਕਾਨੂੰਨੀ, ਆਰਥਿਕ, ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਈਏ ਜੋ ਅਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਬੇਦਖਲੀ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਦੇ ਹਨ; ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਢਾਂਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਵੇਸ਼ ਦੇ ਸਥਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਲਈ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ, ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਮੁੜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੀਏ।"

ਥਰੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੰਗ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦ, ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵਿਸਥਾਪਨ, ਵਧਦੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ, ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਘ੍ਰਿਣਾ ਨਾਲ ਭਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋਣਾ ਆਸਾਨ ਹੈ, ਪਰ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਲਗਜ਼ਰੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।

ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਸੱਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਆਓ ਅਸੀਂ ਉਹ ਪੀੜ੍ਹੀ ਬਣੀਏ ਜਿਸਨੇ ਡਰ ਜਾਂ ਨਫ਼ਰਤ ਦੁਆਰਾ ਵੰਡੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਅਜਿਹੇ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣੀਏ ਜੋ ਸੱਚ ਬੋਲਦੇ ਹਨ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਗਲੇ ਵਿੱਚ ਕੰਬਦਾ ਹੋਵੇ, ਹਰ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਫ਼ਰਤ ਉੱਤੇ ਪਿਆਰ, ਬਦਲੇ ਉੱਤੇ ਨਿਆਂ, ਆਰਾਮ ਉੱਤੇ ਹਿੰਮਤ, ਵਿਹਾਰਕ ਸੋਚ ਦੇ ਔਖੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਉੱਤੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ।"

ਥਰੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਆਓ ਅਸੀਂ ਪੁਲ ਬਣਾਈਏ, ਉਹ ਬਣਾਈਏ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀਏ, ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਰਹਮ ਲਗਾਈਏ, ਉਮੀਦ ਜਗਾਈਏ, ਉਹ ਬਣੀਏ ਜੋ ਵਧਦੇ ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵੀ ਉਮੀਦ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਲਾਟ ਨੂੰ ਬਲਦਾ ਰੱਖੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਟੂਟੂ ਅਤੇ ਟੂਟੂ ਵਰਗੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਹੋਰ ਸ਼ੱਕੀਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ।"

ਥਰੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਵਧ ਰਹੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਟਕਰਾਅ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੰਡਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ "ਅਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਦੇ ਇਸ ਪਲ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਜੀਵਨ ਨੈਤਿਕ ਹਿੰਮਤ, ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਗਵਾਹੀ ਅਤੇ ਡੂੰਘੀ ਹਮਦਰਦੀ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਇੱਕ ਚਮਕਦਾਰ ਉਦਾਹਰਣ ਸੀ, ਡੇਸਮੰਡ ਟੂਟੂ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਟਕਰਾਅ ਅਤੇ ਜ਼ੈਨੋਫੋਬਿਕ ਟਕਰਾਅ ਦੇ ਇਸ ਪਲ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੋ ਵੰਡਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋਵੇ।

ਥਰੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਡੇਸਮੰਡ ਟੂਟੂ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਸੱਚਾਈਆਂ ਕਹੀਆਂ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੀਇਆ, ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵਿਰਾਸਤ ਛੱਡ ਗਏ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਚੁਣੌਤੀ ਵੀ ਛੱਡ ਗਏ - ਇੱਕ ਚੁਣੌਤੀ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਮੁੜ ਕਲਪਨਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਬਿਨਾਂ ਟਕਰਾਅ ਦੇ, ਸਗੋਂ ਨਿਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਹਰ ਅਜਨਬੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਝਲਕ ਦੇਖਣ ਲਈ।"

ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟੂਟੂ ਦੁਆਰਾ ਜਗਾਈ ਗਈ ਮਸ਼ਾਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਣ ਲੈਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਡੇਸਮੰਡ ਟੂਟੂ ਇੱਕ ਦੱਖਣੀ ਅਫ਼ਰੀਕੀ ਐਂਗਲੀਕਨ ਬਿਸ਼ਪ ਸੀ, ਜੋ ਇੱਕ ਨਸਲਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁਨ ਵਜੋਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਲਈ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।

UN REMAINS INDISPENSABLE

