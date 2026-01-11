ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਮਿਸੀਸਿਪੀ ਵਿੱਚ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਗੋਲੀਬਾਰੀ, ਪਾਦਰੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਸਣੇ 6 ਮੌਤਾਂ
ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਮਿਸੀਸਿਪੀ ਵਿੱਚ ਦੂਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੂਹਿਕ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਹੈ।
Published : January 11, 2026 at 7:30 AM IST
ਅਮਰੀਕਾ: ਮਿਸੀਸਿਪੀ ਦੇ ਕਲੇਅ ਕਾਉਂਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਸਮੂਹਿਕ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੱਤ ਸਾਲਾ ਬੱਚੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪਾਦਰੀ ਸਮੇਤ ਛੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਲੱਗਭਗ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਮਿਸੀਸਿਪੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘਾਤਕ ਸਮੂਹਿਕ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਸ਼ੱਕੀ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਨਿਊਯਾਰਕ ਪੋਸਟ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ 24 ਸਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਵੈਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਨੇੜੇ ਤਿੰਨ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੀ ਪੀੜਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਨਾਲ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਅਸਫਲ ਹੋ ਗਈ। ਕਲੇ ਕਾਉਂਟੀ ਸ਼ੈਰਿਫ਼ ਐਡੀ ਸਕਾਟ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, 'ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਨੂੰ ਗੁਆਉਣ ਦਾ ਦੁੱਖ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸਨੇ ਕੀਤਾ।'
ਨਿਊਯਾਰਕ ਪੋਸਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਿੰਸਾ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਭੜਕੀ ਜਦੋਂ ਸ਼ੱਕੀ ਨੇ ਸੀਡਰਬਲਫ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ, ਚਾਚੇ ਅਤੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੀਡਰਬਲਫ ਜੈਕਸਨ ਤੋਂ 150 ਮੀਲ ਉੱਤਰ-ਪੱਛਮ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਵੈਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਦੀ ਕਾਉਂਟੀ ਸੀਟ ਹੈ।
ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ੱਕੀ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੀ ਕਾਰ ਚੋਰੀ ਕਰ ਕੇ ਬਲੇਕ ਰੋਡ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਦੂਜੇ ਘਰ ਵੱਲ ਭੱਜਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਨੇ ਬੰਦੂਕ ਦੀ ਨੋਕ 'ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੀੜਤ 'ਤੇ ਜਿਨਸੀ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ 'ਤੇ 7 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੱਚੇ 'ਤੇ ਬੰਦੂਕ ਤਾਣਨ ਦਾ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਟਰਿੱਗਰ ਨਹੀਂ ਚਲਾਇਆ।
ਨਿਊਯਾਰਕ ਪੋਸਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ੱਕੀ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਨੇ ਸਿਲੋਅਮ-ਗ੍ਰਿਫਿਥ ਰੋਡ 'ਤੇ ਦੋ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਇੱਕ ਸਥਾਨਕ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਪਾਦਰੀ ਸੀ। ਸ਼ੱਕੀ ਨੂੰ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਸਵੇਰੇ 3 ਵਜੇ (ਸਥਾਨਕ ਸਮੇਂ) ਫੜ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ 'ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਡਿਗਰੀ ਕਤਲ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੰਗੀਨ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਕਤਲ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਿਊਯਾਰਕ ਪੋਸਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਿਸਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ 2017 ਵਿੱਚ ਅੱਠ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਸੀਸਿਪੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘਾਤਕ ਸਮੂਹਿਕ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਹੈ।