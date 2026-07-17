ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਈਰਾਨੀ ਪੁਲਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ, ਤਿੰਨ ਦੀ ਮੌਤ ਤੇ ਕਈ ਜ਼ਖਮੀ
ਟਰੰਪ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤਹਿਰਾਨ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਈਰਾਨੀ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ।
Published : July 17, 2026 at 7:58 AM IST
ਤਹਿਰਾਨ: ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਟੁੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਥਿਤੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਹਮਲਿਆਂ ਨੇ ਈਰਾਨੀ ਨਾਗਰਿਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ।
ਈਰਾਨ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੀਡੀਆ, IRIB ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਈਰਾਨ ਦੇ ਹੋਰਮੋਜ਼ਗਨ ਪ੍ਰਾਂਤ ਵਿੱਚ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਹ ਈਰਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਛੇਵੀਂ ਰਾਤ ਸੀ। IRIB ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਹਵਾਈ ਹਮਲਿਆਂ ਨੇ ਬੰਦਰ ਖਾਮੀਰ ਕਾਉਂਟੀ ਦੇ ਕੋਹੂਰਸਤਾਨ ਪਿੰਡ ਅਤੇ ਸ਼ੋਰ ਨਦੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਦੋ ਪੁਲਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ।
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਰ ਅੱਬਾਸ ਦੇ ਟੱਪੇ ਅੱਲ੍ਹਾ ਅਕਬਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਅੱਠ ਹੋਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਹੋਰਮੋਜ਼ਗਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ਼ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸਜ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸੱਤ ਨੂੰ ਧਮਾਕੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਬਾਂਹ ਟੁੱਟ ਗਈ ਹੈ।
ਇੱਕ ਹੋਰ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ IRIB ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਬੰਦਰ ਅੱਬਾਸ ਰੇਲਵੇ ਜੰਕਸ਼ਨ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋ ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਹ ਸਟੇਸ਼ਨ, ਜੋ ਕਿ ਬੰਦਰ ਅੱਬਾਸ ਤੋਂ ਲੱਗਭੱਗ 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪੱਛਮ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੈ, ਸ਼ਾਹਿਦ ਰਾਜਈ ਬੰਦਰਗਾਹ ਅਤੇ ਬੰਦਰ ਅੱਬਾਸ ਰੇਲਵੇ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਵਾਲੀਆਂ ਯਾਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਲ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਵਾਲੀਆਂ ਰੇਲ ਲਾਈਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਪੁਆਇੰਟ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੋਰਮੋਜ਼ਗਨ ਗਵਰਨੋਰੇਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਹੋਰੇਸਤਾਨ ਪੁਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਆਵਾਜਾਈ ਲਿੰਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਗਿਰੀਵੇਹ ਪੁਲ 'ਤੇ ਵੀ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਗਵਰਨੋਰੇਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਖਾਮੀਰ ਕਾਉਂਟੀ ਵਿੱਚ ਪੁਲਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੋ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ ਚਾਰ ਹੋਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ।
ਇਹ ਉਦੋਂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ (ਸਥਾਨਕ ਸਮੇਂ) ਨੂੰ ਈਰਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਫੌਜੀ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਧਦੇ ਤਣਾਅ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਤਹਿਰਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਲਗਾਤਾਰ ਛੇਵੀਂ ਰਾਤ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਕੇਂਦਰੀ ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹਮਲੇ ਈਰਾਨ ਦੀਆਂ ਫੌਜੀ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਹਿਰਾਨ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ ਤੋਂ ਲੰਘਣ ਵਾਲੇ ਵਪਾਰਕ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਸੇਂਟਕਾਮ ਨੇ ਐਕਸ 'ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, "ਅੱਜ ਦੁਪਹਿਰ 2 ਵਜੇ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜ ਨੇ ਈਰਾਨੀ ਫੌਜੀ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਛੇਵੀਂ ਰਾਤ ਈਰਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪੜਾਅ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ।" ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਫੌਕਸ ਨਿਊਜ਼ ਨਾਲ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੌਰਾਨ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤਹਿਰਾਨ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਮੇਜ਼ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਈਰਾਨ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਰਹੱਦੀ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਈਰਾਨੀ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਈਰਾਨ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਕੋਲ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚੇਗਾ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਫੌਕਸ ਨਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਰਾਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਅਗਲੀ ਰਾਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਪੁਲ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੁਲਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਮੇਜ਼ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਅਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।"