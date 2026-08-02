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Tourist ਜਹਾਜ਼ ਹਾਦਸਾਗ੍ਰਸਤ, 13 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ; ਵਿਰਾਸਤੀ ਥਾਵਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਸੈਲਾਨੀ

ਦੱਖਣੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਪੇਰੂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭਿਆਨਕ ਜਹਾਜ਼ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਸਾਰੇ ਸੈਲਾਨੀ ਮਾਰੇ ਗਏ।

PLANE CRASH IN PERU
ਪੇਰੂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੈਲਾਨੀ ਜਹਾਜ਼ ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਰੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਿਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਪੁਲਿਸ। (AP)
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By ANI

Published : August 2, 2026 at 8:48 AM IST

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ਲੀਮਾ: ਦੱਖਣੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਪੇਰੂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਹਾਜ਼ ਹਾਦਸਾਗ੍ਰਸਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 13 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅਲ ਜਜ਼ੀਰਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵਾਪਰਿਆ ਜਦੋਂ ਜਹਾਜ਼ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦੀ ਪਛਾਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਮਸ਼ਹੂਰ ਨਾਜ਼ਕਾ ਲਾਈਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਨਾਜ਼ਕਾ ਲਾਈਨਾਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪੁਰਾਤੱਤਵ ਸਥਾਨਾਂ ਦਾ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਉੱਕਰੇ ਵੱਡੇ ਭੂ-ਚਿੱਤਰ (ਵੱਡੇ ਡਰਾਇੰਗ ਜਾਂ ਭੂ-ਚਿੱਤਰ) ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ।

ਪੁਲਿਸ ਮੇਜਰ ਜੋਰਜ ਐਂਡਰੇਡ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੱਖਣ ਵਿੱਚ ਹਾਦਸੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, "ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਕਿ 11 ਯਾਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਦੋ ਚਾਲਕ ਦਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।" ਅਲ ਜਜ਼ੀਰਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਸਥਾਨਕ ਮੀਡੀਆ ਆਊਟਲੈਟਾਂ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਹਾਦਸੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ। ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਰੰਤ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜ ਅਸੰਭਵ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਹਾਜ਼ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਈਕਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪਿਸਕੋ ਤੋਂ ਉਡਾਣ ਭਰੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਾਰਨ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਵੇਰਵੇ ਤੁਰੰਤ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਸਨ।

ਪੇਰੂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਯਾਤਰਾ ਸਥਾਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਰਾਸਤੀ ਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਾਚੂ ਪਿਚੂ ਦਾ ਇੰਕਾ ਕਿਲਾ ਅਤੇ ਕੁਸਕੋ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਪੱਥਰ ਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਅਲ ਜਜ਼ੀਰਾ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪੇਰੂ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਲੱਗਭੱਗ 35 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੱਖਣੀ ਅਮਰੀਕੀ ਦੇਸ਼ ਨੇ 2025 ਵਿੱਚ 4.1 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੈਲਾਨੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ। ਮਸ਼ਹੂਰ ਨਾਜ਼ਕਾ ਲਾਈਨਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੱਖਣੀ ਤੱਟ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਾਰੂਥਲ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹਨ, ਜੋ ਐਂਡੀਅਨ ਪਹਾੜੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹਨ।

ਇਹ ਸਥਾਨ 500 ਈਸਾ ਪੂਰਵ ਅਤੇ 500 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਦਿਅਕ, ਵਿਗਿਆਨਕ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਸੰਗਠਨ (ਯੂਨੈਸਕੋ) ਦੁਆਰਾ ਇਸਦੇ ਡੂੰਘੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਮੁੱਲ ਦੇ ਕਾਰਨ ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਰਾਸਤ ਸਥਾਨ ਵਜੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਯੂਨੈਸਕੋ ਪੁਰਾਤੱਤਵ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਇਸਦੀ ਮਾਤਰਾ, ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ, ਆਕਾਰ ਅਤੇ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪੁਰਾਤੱਤਵ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਰਹੱਸਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਜੋਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸਿੱਖਿਆ, ਵਿਗਿਆਨਕ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਸੰਗਠਨ (ਯੂਨੈਸਕੋ) ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਕਿਹਾ, "ਭੂ-ਚਿੱਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜੀਵਤ ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ, ਸ਼ੈਲੀ ਵਾਲੇ ਪੌਦਿਆਂ ਅਤੇ ਕਾਲਪਨਿਕ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਈ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੇ ਜਿਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਆਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਖਗੋਲ-ਵਿਗਿਆਨਕ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।"

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭੌਤਿਕ ਪੈਮਾਨੇ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਮੂਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਂਦਰਾਂ, ਹਮਿੰਗਬਰਡਾਂ ਅਤੇ ਬਿੱਲੀਆਂ ਵਰਗੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਲ ਜਜ਼ੀਰਾ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਏ ਘਾਤਕ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਪੇਰੂ ਦੇ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਸੰਚਾਲਕ ਐਰੋਡੀਆਨਾ ਦੇ ਬੇੜੇ ਦਾ ਇੱਕ ਜਹਾਜ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ।

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PERU PLANE CRASH
TOURIST PLANE CRASH
ਜਹਾਜ਼ ਹਾਦਸਾ
ਸੈਲਾਨੀ ਜਹਾਜ਼ ਹਾਦਸਾ
PLANE CRASH IN PERU

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