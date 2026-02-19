ETV Bharat / international

ਗੈਸ ਲੀਕ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਧਮਾਕੇ 'ਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 16 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ, ਕਈ ਜ਼ਖਮੀ

ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਧਮਾਕੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਗੈਸ ਲੀਕ ਹੋਣਾ ਸੀ।

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਗੈਸ ਧਮਾਕਾ (AP)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : February 19, 2026 at 6:09 PM IST

ਕਰਾਚੀ: ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਰਾਚੀ 'ਚ ਵੀਰਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਇਕ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਮਾਰਤ 'ਚ ਸ਼ੱਕੀ ਗੈਸ ਲੀਕ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਧਮਾਕਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਈ ਬੱਚਿਆਂ ਸਮੇਤ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 16 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ 14 ਹੋਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਮਸ਼ੇਦ ਆਸ਼ੇਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, "ਓਲਡ ਸੋਲਜਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੰਜ਼ਿਲ 'ਤੇ ਸਵੇਰੇ 4:30 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਧਮਾਕਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਹਰ ਕੋਈ ਸੇਹਰੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਜਾਗ ਰਿਹਾ ਸੀ।"

ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਅੱਜ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਧਮਾਕੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਗੈਸ ਲੀਕ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਗੈਸ ਦੀ ਕਮੀ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਘੱਟ ਆਮਦਨੀ ਵਾਲੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਰਲ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਧਮਾਕੇ 'ਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 16 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ

ਪੁਲਿਸ ਸਰਜਨ ਡਾਕਟਰ ਸਮਈਆ ਸੈਯਦ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਧਮਾਕੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 14 ਲਾਸ਼ਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ, ਜਦਕਿ 14 ਜ਼ਖਮੀ ਇਲਾਜ ਅਧੀਨ ਹਨ। ਧਮਾਕੇ ਕਾਰਨ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਢਹਿ-ਢੇਰੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਚੀਫ਼ ਫਾਇਰ ਅਫਸਰ ਹੁਮਾਯੂੰ ਖਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਵੀ ਮਲਬਾ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮਲਬੇ ਦੇ ਹੇਠ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਕੋਈ ਹੋਰ ਲਾਸ਼ਾਂ ਜਾਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਤਾਂ ਹੇਠਾਂ ਦੱਬਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ।” ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋ ਤੋਂ 17 ਸਾਲ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 9 ਬੱਚੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੱਤ ਬੱਚੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਕਰਾਚੀ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ ਇਹ ਦੂਜੀ ਵੱਡੀ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਹੈ।

ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਸਦਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਗੁਲ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਪਲਾਜ਼ਾ ਬੇਸਮੈਂਟ ਦੇ ਇੱਕ ਥੋਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 79 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਕਈ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ ਸਨ।

