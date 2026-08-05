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ਰੂਸ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਉੱਤੇ ਕੀਤਾ ਹਮਲਾ, 1 ਦੀ ਮੌਤ, ਕਈ ਜ਼ਖ਼ਮੀ

ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਡਰੋਨ ਦੇ ਬੀਚ 'ਤੇ ਕਰੈਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਿੰਨ ਹਥਿਆਰਾਂ ਤੋਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਾਈ ਦਿੱਤੀ।

RUSSIA ATTACK ON KYIV
ਰੂਸ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ (AP)
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By ANI

Published : August 5, 2026 at 10:36 AM IST

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ਕੀਵ: ਮੰਗਲਵਾਰ ਦੇਰ ਰਾਤ (ਸਥਾਨਕ ਸਮੇਂ ਮੁਤਾਬਕ) ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਕੀਵ 'ਤੇ ਰੂਸੀ ਹਵਾਈ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਪੰਜ ਹੋਰ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਫੌਜੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਟਕਰਾਅ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਲ ਜਜ਼ੀਰਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਬੈਲਿਸਟਿਕ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਧਮਾਕੇ ਸੁਣੇ ਗਏ। ਇਹ ਨਵਾਂ ਹਮਲਾ ਰੂਸ ਅਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੋਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲੜੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਇਆ ਹੈ।

50 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਜ਼ਖ਼ਮੀ

ਸਥਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਦੱਖਣੀ ਰੂਸੀ ਰਿਜ਼ੋਰਟ ਸ਼ਹਿਰ ਗੇਲੇਂਡਜ਼ਿਕ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭੀੜ-ਭੜੱਕੇ ਵਾਲੇ ਬੀਚ 'ਤੇ ਇੱਕ ਯੂਕਰੇਨੀ ਡਰੋਨ ਦੇ ਮਲਬੇ ਨਾਲ ਟਕਰਾਉਣ ਨਾਲ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 7 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਰੂਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ TASS ਨੇ ਰੂਸ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, 'ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਬੱਚੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ 58 ਲੋਕ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਵੀ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹਨ।'

ਵਾਹਨ (UAV) ਦਾ ਮਲਬਾ ਬੀਚ 'ਤੇ ਡਿੱਗਿਆ

ਖੇਤਰੀ ਗਵਰਨਰ, ਵੇਨਿਆਮਿਨ ਕੋਂਡਰਾਤੀਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, 'ਮੌਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੋਈਆਂ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਰਹਿਤ ਹਵਾਈ ਵਾਹਨ (UAV) ਦਾ ਮਲਬਾ ਬੀਚ 'ਤੇ ਡਿੱਗ ਗਿਆ। ਇਹ ਤੁਰੰਤ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਡਰੋਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਕਰੈਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਰੂਸੀ ਹਵਾਈ ਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਵੀਡੀਓ ਫੁਟੇਜ ਦੇ CNN ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਡਰੋਨ ਦੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਰਸਤਾ ਬਦਲਣ ਅਤੇ ਬੀਚ 'ਤੇ ਕਰੈਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਿੰਨ ਹਥਿਆਰਾਂ ਤੋਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਾਈ ਦਿੱਤੀ।'

ਰੂਸੀ ਹਵਾਈ ਰੱਖਿਆ ਗਤੀਵਿਧੀ

CNN ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਕਿ, "ਡਰੋਨ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਨੇੜਲੇ ਰੂਸੀ ਰਾਡਾਰ ਸਥਾਪਨਾ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਉੱਡਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ। ਸੀਐਨਐਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ, ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਕਾਊਂਟਰਿੰਗ ਡਿਸਇਨਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਖੀ, ਐਂਡਰੀ ਕੋਵਲੇਂਕੋ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਕਿ, ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਰੂਸੀ ਹਵਾਈ ਰੱਖਿਆ ਗਤੀਵਿਧੀ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ ਹੈ।"

ਕੋਵਲੇਂਕੋ ਨੇ ਸੀਐਨਐਨ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, "ਇਹ ਰੂਸੀ ਹਵਾਈ ਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਛੁੱਟੀਆਂ ਮਨਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਬੀਚ ਉੱਤੇ ਡਰੋਨ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ।" ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਕਰੇਨ ਸਿਰਫ ਯੁੱਧ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰੂਸ ਦੇ ਫੌਜੀ-ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।"

ਯੂਕਰੇਨੀ ਡਰੋਨ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ

ਰੂਸੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨੀ ਡਰੋਨ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਟੀਏਐਸਐਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, "ਮਾਸਕੋ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰਾਤੋ ਰਾਤ ਇੱਕ ਡਰੋਨ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ 5 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ 6 ਹੋਰ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਇਸਨੇ ਇੱਕ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਅੱਗਾਂ ਵੀ ਲਗਾਈਆਂ, ਇੱਕ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਟੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਨਵੇਂ ਹਮਲੇ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹਵਾਈ ਹਮਲਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਹੈ।"

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RUSSIA ATTACK ON KYIV

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