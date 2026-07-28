ਇਰਾਕ ਦੇ ਅਰਬਿਲ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਕੌਂਸਲੇਟ ਸਣੇ ਕਈ ਥਾਂ ਧਮਾਕੇ
ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਅਰਬਿਲ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸੱਤ ਧਮਾਕੇ ਸੁਣੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਕੌਂਸਲੇਟ ਦੇ ਨੇੜੇ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
By ANI
Published : July 28, 2026 at 7:40 AM IST
ਏਰਬਿਲ: ਮੰਗਲਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਉੱਤਰੀ ਇਰਾਕ ਦੇ ਏਰਬਿਲ ਵਿੱਚ ਕਈ ਧਮਾਕੇ ਸੁਣੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਮਰੀਕੀ ਕੌਂਸਲੇਟ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਈਰਾਨੀ ਡਰੋਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ। ਪੁਲਿਸ ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਅਲ ਜਜ਼ੀਰਾ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 4 ਈਰਾਨੀ ਡਰੋਨਾਂ ਨੇ ਏਰਬਿਲ ਦੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰੀ ਇਰਾਕ ਦੇ ਖਲੀਫਾਨ ਅਤੇ ਸੋਰਾਨ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ। ਹਮਲਿਆਂ ਨੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਏ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਭਾਰੀ ਅੱਗ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ, ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਦੋ ਡਰੋਨ ਨਿਸ਼ਾਨਿਆਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਡਿੱਗ ਗਏ।
ਅਮਰੀਕੀ ਕੌਂਸਲੇਟ ਦੇ ਨੇੜੇ ਵੀ ਹੋਇਆ ਧਮਾਕਾ
ਅਲ ਜਜ਼ੀਰਾ ਨੇ ਇਰਾਕੀ ਸਥਾਨਕ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਕਿ, ਪੂਰੇ ਏਰਬਿਲ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 7 ਧਮਾਕੇ ਸੁਣੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਕੌਂਸਲੇਟ ਦੇ ਨੇੜੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਸ਼ੱਕੀ ਈਰਾਨੀ ਡਰੋਨ ਹਮਲੇ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਪੁਲਿਸ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਅਲ ਜਜ਼ੀਰਾ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਮਰੀਕੀ ਜੰਗੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਡਰੋਨਾਂ ਨੂੰ ਏਰਬਿਲ ਉੱਤੇ ਉੱਡਦੇ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਈਰਾਨ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਸਾਰਕ ਆਈਆਰਆਈਬੀ ਨੇ ਇਰਾਕੀ ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਅਲ ਅਨਬਾਰ ਪ੍ਰਾਂਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਮਰੀਕੀ ਡਰੋਨ ਦੇ ਤਬਾਹ ਹੋਣ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ, ਜਦਕਿ ਸਥਾਨਕ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਹਦੀਥਾ ਡੈਮ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਅਮਰੀਕੀ ਡਰੋਨ ਦੇ ਹਾਦਸੇ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ।
ਖੋਰ ਮੋਰ ਗੈਸ ਖੇਤਰ 'ਤੇ ਹਮਲਾ
ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਤਰੀ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਇਰਾਕ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਫੌਜੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵੀ ਸਨ। IRIB ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਕਿ, ਸੁਲੇਮਾਨੀਆਹ ਵਿੱਚ ਖੋਰ ਮੋਰ ਗੈਸ ਖੇਤਰ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਹਮਲੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੋਏ ਹਨ ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੂਟਨੀਤਕ ਯਤਨ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਈਰਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਬਹੁਤ ਸਖ਼ਤ ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਐਕਸੀਓਸ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਉਸ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੌਕਾ ਦੇਣ ਲਈ ਇਸਲਾਮਿਕ ਗਣਰਾਜ 'ਤੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਹਮਲੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਐਕਸੀਓਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੌਜੂਦਾ ਗੱਲਬਾਤ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੈ ਜੋ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਖੋਲ੍ਹੇਗਾ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗਾ।
ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਈਰਾਨ ਅਤੇ ਓਮਾਨ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਤਰ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਮਿਸਰ, ਅਤੇ ਟਰੰਪ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੂਤ, ਸਟੀਵ ਵਿਟਕੌਫ, ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਲਾਹਕਾਰ, ਜੈਰੇਡ ਕੁਸ਼ਨਰ ਵੀ ਸਰਗਰਮ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਐਕਸੀਓਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਟਰੰਪ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਦਕਿ ਕੂਟਨੀਤੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪਸੰਦੀਦਾ ਰਸਤਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਗੱਲਬਾਤ ਅਸਫ਼ਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਇੱਕ ਵਿਕਲਪ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਐਕਸੀਓਸ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, "ਅਸੀਂ ਈਰਾਨ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਤੀਬਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੱਲ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ।"
ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕੂਟਨੀਤੀ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ, ਤਾਂ ਟਰੰਪ ਨੇ ਐਕਸੀਓਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, "ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗਾ ਜਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ।" ਐਕਸੀਓਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਅਮਰੀਕੀ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਈ ਖੇਤਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਚੋਲਗੀ ਯਤਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੌਕਾ ਮੰਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤਾ।