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ਕਾਰਗੋ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਅੱਗ, 25 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ, ਬਚਾਅ ਕਾਰਜ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼

ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਰਗੋ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਨਾਲ 25 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ, ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ ਨੇ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ।

CARGO SHIP FIRE IN CHINA
ਸੰਕੇਤਿਕ ਫੋਟੋ (ANI)
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By ETV Bharat Punjabi Team

Published : September 11, 2026 at 10:07 AM IST

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ਬੀਜਿੰਗ: ਚੀਨ ਦੇ ਪੂਰਬੀ ਬੰਦਰਗਾਹ ਸ਼ਹਿਰ ਕਿੰਗਦਾਓ ਵਿੱਚ ਮੁਰੰਮਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਇੱਕ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਝੰਡੇ ਵਾਲੇ ਕਾਰਗੋ ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 25 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਸਾਰਕ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ ਕਿੰਗਦਾਓ ਬੇਈਹਾਈ ਸ਼ਿਪਯਾਰਡ ਵਿੱਚ ਸਵੇਰੇ 11:15 ਵਜੇ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 25 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ।

ਬਚਾਅ ਕਾਰਜ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼

ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਸਥਿਤ ਸਾਊਥ ਚਾਈਨਾ ਮਾਰਨਿੰਗ ਪੋਸਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ ਨੇ ਖੋਜ ਅਤੇ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਚ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨਪਿੰਗ ਨੇ ਅੱਗ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਤੇਜ਼ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਦੇ ਵੀ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

'ਸਖ਼ਤ ਉਪਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ'

ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ "ਇਸ ਅੱਗ ਦੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਸਬਕ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਰੋਕਥਾਮ ਉਪਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਾਨ ਅਤੇ ਮਾਲ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵੱਡੇ ਹਾਦਸਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਉਪਾਅ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।"

ਕਾਰਗੋ ਜਹਾਜ਼ "ਓਸ਼ੀਅਨ ਮੇਲੋਡੀ" ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਅੱਗ

ਸਰਕਾਰੀ ਸਮਾਚਾਰ ਏਜੰਸੀ ਸ਼ਿਨਹੂਆ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਅੱਗ ਲਾਈਬੇਰੀਅਨ ਝੰਡੇ ਵਾਲੇ ਕਾਰਗੋ ਜਹਾਜ਼ "ਓਸ਼ੀਅਨ ਮੇਲੋਡੀ" ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ। ਮਰੀਨ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਹਾਜ਼ ਕਿੰਗਦਾਓ ਵਿੱਚ ਡੌਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਲੀ ਕੇਕਿਆਂਗ ਨੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ "ਫਸੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ, ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਾਦਸਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ" ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਕੇਕਿਆਂਗ ਨੇ ਸਟੇਟ ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਵਜੋਂ ਲੈਣ, ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਖਤਰੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਕਿੰਗਦਾਓ ਬੇਹਾਈ ਸ਼ਿਪਯਾਰਡ ਚਾਈਨਾ ਸਟੇਟ ਸ਼ਿਪ ਬਿਲਡਿੰਗ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼ਿਪ ਬਿਲਡਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਹੈ। ਇਹ ਵਪਾਰਕ ਜਹਾਜ਼ ਨਿਰਮਾਣ, ਜਹਾਜ਼ ਮੁਰੰਮਤ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮਾਹਰ ਹੈ। ਸਾਊਥ ਚਾਈਨਾ ਮਾਰਨਿੰਗ ਪੋਸਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਕਿੰਗਦਾਓ ਬੇਹਾਈ ਸ਼ਿਪਯਾਰਡ ਨੌਂ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੇ ਤੱਟਰੇਖਾ ਦੇ ਨਾਲ 330 ਹੈਕਟੇਅਰ ਦੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।

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