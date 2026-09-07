ਐਮਾਜ਼ਾਨ ਦਾ ਕਾਰਗੋ ਜਹਾਜ਼ ਰਨਵੇਅ ਤੋਂ ਫਿਸਲਿਆ, 5 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ, ਕਈ ਜ਼ਖ਼ਮੀ
ਸੈਨ ਜੁਆਨ, ਪੋਰਟੋ ਰੀਕੋ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਹਾਜ਼ ਦੁਪਹਿਰ 2 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਰਨਵੇਅ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਾਰਨ ਅਜੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਿਆ।
Published : September 7, 2026 at 8:57 AM IST
ਮਿਆਮੀ: ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿਆਮੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ 'ਤੇ ਇੱਕ ਐਮਾਜ਼ਾਨ ਕਾਰਗੋ ਜਹਾਜ਼ ਰਨਵੇਅ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੰਜ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ 5 ਹੋਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵਾਹਨਾਂ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅੱਗ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ।
ਸੈਨ ਜੁਆਨ, ਪੋਰਟੋ ਰੀਕੋ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਹਾਜ਼ ਦੁਪਹਿਰ 2 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਰਨਵੇਅ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਗੋਦਾਮ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੜਕ 'ਤੇ ਜਾ ਡਿੱਗਿਆ। ਮਿਆਮੀ-ਡੇਡ ਕਾਉਂਟੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨਿਊਜ਼ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 5 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਤਿੰਨ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਅਤੇ ਦੋ ਹੋਰ ਘੱਟ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟਾਂ ਨਾਲ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹਨ।
ਪਾਇਲਟ ਅਤੇ ਸਹਿ-ਪਾਇਲਟ ਕਾਕਪਿਟ ਵਿੱਚ ਫਸੇ
ਇਹ ਤੁਰੰਤ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਕਿ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਟਕਰਾਉਣ ਵੇਲੇ ਪਾਇਲਟ ਬਚ ਗਏ ਸਨ ਜਾਂ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਵਾਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਮਿਆਮੀ-ਡੇਡ ਬਚਾਅ ਫਾਇਰ ਚੀਫ਼ ਰੇ ਜਾਦੱਲਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਹਾਦਸੇ ਕਾਰਨ ਅਸਮਾਨ ਵਿੱਚ ਕਾਲੇ ਧੂੰਏਂ ਦਾ ਗੁਬਾਰ ਫੈਲ ਗਿਆ; ਪਾਇਲਟ ਅਤੇ ਸਹਿ-ਪਾਇਲਟ ਕਾਕਪਿਟ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਏ, ਅਤੇ ਕਈ ਲੋਕ ਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਏ। ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਬਚਾਅ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਹਨ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਫਸੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕੱਢਣਾ ਪਿਆ।
ਹਾਦਸੇ ਨੇ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਮੇਂ ਲਈ ਇਸ ਵਿਅਸਤ ਯਾਤਰਾ ਕੇਂਦਰ 'ਤੇ ਉਡਾਣਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਲਗਭਗ 200 ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਇੰਜਣ ਡੱਬੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਭਾਰੀ ਅੱਗ ਦੀਆਂ ਲਪਟਾਂ ਅਤੇ ਧੂੰਆਂ ਮਿਲਿਆ। ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਲਈ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਫਾਇਰਫਾਈਟਿੰਗ ਯੂਨਿਟਾਂ ਤੋਂ ਫੋਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ, ਬਚਾਅ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਜੇ ਵੀ ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਲਣ ਦੇ ਲੀਕ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।
ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਮ ਏਅਰ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਦੋ ਸੈਮੀ-ਟਰੱਕਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸੜਕ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਆਰਾਮ ਕਰਦੇ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ। ਜਹਾਜ਼ ਆਪਣੇ ਢਿੱਡ 'ਤੇ ਆਰਾਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਾਪਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸੀ।
ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਅਜੇ ਵੀ ਅਣਜਾਣ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੌਸਮ ਨੇ ਕੋਈ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੌਸਮ ਸੇਵਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 30 ਮੀਲ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ (48 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ) ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਗਰਜ ਅਤੇ ਹਵਾਵਾਂ ਸਨ।
32 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਬੋਇੰਗ
ਇਹ ਉਡਾਣ ਉੱਤਰੀ ਕੈਰੋਲੀਨਾ-ਅਧਾਰਤ ਕਾਰਗੋ ਕੰਪਨੀ 21 ਏਅਰ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਫਲਾਈਟ-ਟਰੈਕਿੰਗ ਸਾਈਟ ਫਲਾਈਟਰਾਡਾਰ24 ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, 32 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਬੋਇੰਗ 767 ਜਹਾਜ਼ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 2015 ਵਿੱਚ ਕਾਰਗੋ ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਇਸ ਨੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਲਈ ਕਈ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਲਈ ਉਡਾਣ ਭਰੀ।
ਫਲਾਈਟਅਵੇਅਰ, ਇੱਕ ਵੈਬਸਾਈਟ ਜੋ ਉਡਾਣ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨਾਂ ਨੂੰ ਟਰੈਕ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਐਤਵਾਰ ਦੇਰ ਰਾਤ ਤੱਕ 160 ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਡਾਣਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 325 ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ। ਮਿਆਮੀ ਤੋਂ 200 ਮੀਲ (320 ਕਿਲੋਮੀਟਰ) ਉੱਤਰ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਓਰਲੈਂਡੋ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਉਡਾਣਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਨੈਸ਼ਨਲ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਸੇਫਟੀ ਬੋਰਡ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਜਾਂਚ ਲਈ ਚੇਅਰਵੂਮੈਨ ਜੈਨੀਫਰ ਹੋਮੈਂਡੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟੀਮ ਮਿਆਮੀ ਭੇਜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਐਮਾਜ਼ਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰੇਗਾ।
ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਮਿਆਮੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ 'ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ। ਸਾਡੀ ਡੂੰਘੀ ਸੰਵੇਦਨਾ ਪਰਿਵਾਰਾਂ, ਅਜ਼ੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਭਿਆਨਕ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਹੈ।"
ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹਾਦਸਾ
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ, ਲੁਈਸਵਿਲ ਦੇ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ 'ਤੇ ਰਨਵੇਅ ਨੂੰ ਓਵਰਟੇਕ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਇੰਜਣ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਯੂਪੀਐਸ ਜਹਾਜ਼ ਹਾਦਸਾਗ੍ਰਸਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨੋਂ ਪਾਇਲਟ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ 12 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ, 23 ਹੋਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ ਸਨ।
ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਹਰ ਸਟੀਵ ਅਰੋਯੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, 767 ਕਾਰਗੋ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਘਰੇਲੂ ਉਡਾਣਾਂ 'ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਪਾਇਲਟ ਅਤੇ ਸਹਿ-ਪਾਇਲਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਉਡਾਣਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਤੀਜਾ ਪਾਇਲਟ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਲੰਬੀ ਦੂਰੀ ਦੀਆਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਉਡਾਣਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਚੌਥੇ ਪਾਇਲਟ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।
ਅਰੋਯੋ, ਇੱਕ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਏਅਰਲਾਈਨਜ਼ ਦੇ ਪਾਇਲਟ, ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਕੀ ਐਮਾਜ਼ਾਨ ਜਹਾਜ਼ ਰਨਵੇਅ ਦੇ ਟੱਚਡਾਊਨ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਤਰਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਜੇ ਇਹ ਉਸ ਜ਼ੋਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਲੈਂਡਿੰਗ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਲੈਂਡਿੰਗ ਜ਼ੋਨ ਰਨਵੇਅ ਦੇ ਪਹਿਲੇ 3,000 ਫੁੱਟ (914 ਮੀਟਰ) ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਉਸ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, "ਕੀ ਜਹਾਜ਼ ਨਿਰਧਾਰਤ ਟੱਚਡਾਊਨ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਤਰਿਆ? ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ?"
ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਅਤੇ ਪਾਇਲਟ ਮੈਰੀ ਸ਼ਿਆਵੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਔਨਲਾਈਨ ਪੋਸਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਲੈਂਡਿੰਗ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਐਮਾਜ਼ਾਨ ਜਹਾਜ਼ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮੇਂ ਲਈ ਰਨਵੇਅ ਉੱਤੇ ਮੁੱਖ ਲੈਂਡਿੰਗ ਗੀਅਰ ਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਨੱਕ ਚੁੱਕੇ ਬਿਨਾਂ ਘੁੰਮਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਿਆਵੋ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਤੁਰੰਤ ਨਹੀਂ ਉਤਰਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਨੇ ਰਨਵੇਅ ਉੱਤੇ ਘੁੰਮ ਕੇ ਕਾਫ਼ੀ ਦੂਰੀ ਗੁਆ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਉੱਡ ਰਿਹਾ ਸੀ।"
ਉਸ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਮਿਆਮੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ 'ਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। FAA ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ 120 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਨੇ ਰਨਵੇਅ ਦੇ ਅੰਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੋਕਣ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਸਿਸਟਮ ਲਗਾਏ ਹਨ। FAA ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਲਕੇ ਅਤੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸੰਕੁਚਿਤ ਸਮੱਗਰੀ ਤੋਂ ਬਣੇ, ਇਹਨਾਂ ਰਨਵੇਅ ਬੈੱਡਾਂ ਨੇ ਰਨਵੇਅ ਤੋਂ ਪਾਰ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 497 ਜਾਨਾਂ ਬਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ।