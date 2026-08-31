ਉੱਤਰੀ ਸਾਈਪ੍ਰਸ 'ਚ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ: 270 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਕਿਸ਼ਤੀ ਪਲਟੀ, 7 ਦੀ ਮੌਤ
ਸਾਈਪ੍ਰਸ ਦੇ ਉੱਤਰੀ ਤੱਟ ਤੋਂ ਰਵਾਨਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਹੀ 270 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਇੱਕ ਫੈਰੀ ਕਿਸ਼ਤੀ ਪਲਟ ਗਈ।
Published : August 31, 2026 at 7:35 AM IST
ਬੋਡਰਮ/ਤੁਰਕੀ: ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਉੱਤਰੀ ਸਾਈਪ੍ਰਸ ਦੇ ਤੱਟ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ। 270 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਇੱਕ ਫੈਰੀ ਕਿਸ਼ਤੀ ਤੱਟ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪਲਟ ਗਈ। ਇਹ ਮਰਸਿਨ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰਕੀ ਦੇ ਤਾਸੁਕੁ ਬੰਦਰਗਾਹ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ 7 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਪਰ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਉੱਤਰੀ ਸਾਈਪ੍ਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਉਨਾਲ ਉਸਟੇਲ ਨੇ ਤੁਰਕੀ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਟੀਆਰਟੀ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲਗਭਗ 237 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਾਕੀ 24 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਜਾਰੀ ਹੈ।
🚨 BREAKING: Passenger ferry sinking off the coast of Northern Cyprus— NEXTA (@nexta_tv) August 30, 2026
There are 279 people on board. Turkish media report that some passengers have been injured.
People are awaiting rescue on the overturned ferry, which was heading to the Turkish port of Taşucu 🇹🇷
Coast guard… pic.twitter.com/XwgpXiga9q
ਖ਼ਰਾਬ ਮੌਸਮ ਕਾਰਨ ਫੈਰੀ 'ਚ ਭਰਿਆ ਪਾਣੀ
ਯੂਸਟਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਖ਼ਰਾਬ ਮੌਸਮ ਕਾਰਨ ਰਵਾਨਾ ਹੋਣ ਤੋਂ 15 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਹੀ ਫੈਰੀ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਭਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਦਦ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੀਰੇਨੀਆ ਦੇ ਮੇਅਰ ਮੂਰਤ ਸੇਨਕੁਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸ਼ਤੀ ਫਿਲੋ ਡੇਨਿਜ਼ਸਿਲਿਕ ਫੈਰੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਸਾਈਪ੍ਰਸ ਦੇ ਉੱਤਰੀ ਤੱਟ 'ਤੇ ਡਾਇਨਾ ਬੀਚ ਦੇ ਨੇੜੇ ਡੁੱਬ ਗਈ।
ਟੀਆਰਟੀ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕਿਸ਼ਤੀ ਕਿਨਾਰੇ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 7.5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ (4 ਸਮੁੰਦਰੀ ਮੀਲ) ਦੂਰ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਭਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਵੀਡੀਓ ਫੁਟੇਜ ਵਿੱਚ ਪਲਟਣ ਵਾਲੀ ਕਿਸ਼ਤੀ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਤੈਰਦੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਾਈਫ ਜੈਕਟ ਪਹਿਨੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ।
ਭੂਮੱਧ ਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸ਼ਤੀ ਹਾਦਸੇ ਆਮ
ਉਸਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, ਉੱਤਰੀ ਸਾਈਪ੍ਰਸ ਦੇ ਆਵਾਜਾਈ ਮੰਤਰੀ ਏਰਹਾਨ ਅਰਿਕਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜ ਜਾਰੀ ਹੈ। "ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਕਿਸ਼ਤੀ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਭਰੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੀਰੇਨੀਆ ਅਤੇ ਤਾਸੁਕੁ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਅਸਤ ਰੂਟ 'ਤੇ ਫੈਰੀਆਂ ਚਲਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।"
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭੂਮੱਧ ਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸ਼ਤੀ ਹਾਦਸੇ ਆਮ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ, ਸਾਈਪ੍ਰਸ ਵਿੱਚ ਕੇਪ ਗ੍ਰੀਕੋ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਕਿਸ਼ਤੀ ਪਲਟ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਫਿਲਹਾਲ 7 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ।