ਕਿਸ਼ਤੀ 'ਚੋਂ ਨਿੱਕਲੇ ਅੱਗ ਦੇ ਭਾਂਬੜ, 5 ਮੌਤਾਂ, 41 ਲਾਪਤਾ
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੁਝ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੇ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਛਾਲ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੇੜਲੇ ਜਹਾਜ਼ ਨੇ ਚੁੱਕ ਲਿਆ।
By AFP
Published : August 2, 2026 at 5:12 PM IST
ਸੁਰਾਬਾਇਆ: ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆਈ ਕਿਸ਼ਤੀ ਨੂੰ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ 41 ਹੋਰ ਲਾਪਤਾ ਹੋ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਵਿੱਚ ਛਾਲ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਖੋਜ ਅਤੇ ਬਚਾਅ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਹੀ ਹੈ। ਖੇਤਰੀ ਸੁਰਾਬਾਇਆ ਖੋਜ ਅਤੇ ਬਚਾਅ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸ਼ਤੀ 'ਤੇ ਸਵਾਰ 225 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਗਿਆ।
ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੋਜ ਅਤੇ ਬਚਾਅ ਏਜੰਸੀ, ਬਸਰਨਾਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਕੁਝ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੇ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਛਾਲ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੇੜਲੇ ਜਹਾਜ਼ ਨੇ ਚੁੱਕ ਲਿਆ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਚਾਰ ਹੋਰ ਜਹਾਜ਼ ਫੈਰੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਖੜ੍ਹੇ ਸਨ ਪਰ ਫੈਰੀ 'ਤੇ ਜਲਣਸ਼ੀਲ ਪਦਾਰਥ ਦੇ ਜੋਖ਼ਮ ਕਾਰਨ ਉਹ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੇ।
ਬਸਰਨਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜਹਾਜ਼ ਪੂਰਬੀ ਜਾਵਾ ਦੇ ਸੁਰਾਬਾਇਆ ਤੋਂ ਦੱਖਣੀ ਸੁਲਾਵੇਸੀ ਦੇ ਮਕਾਸਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਫੈਰੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਫ਼ੋਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ।
ਬਸਰਨਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਰਾਬਾਇਆ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜ ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਆਫ਼ਤ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਛੇ ਘੰਟੇ ਦੀ ਦੂਰੀ 'ਤੇ ਹੈ। ਆਵਾਜਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੁਹੰਮਦ ਮਸੀਹੁਦ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ, ਯਾਤਰੀ ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੱਢਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਯਾਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਚਾਲਕ ਦਲ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਾਡੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਰਜੀਹ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਚਾਅ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਸਕੇ,।" ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਸਮੁੰਦਰੀ ਹਾਦਸੇ ਇੱਕ ਨਿਯਮਿਤ ਘਟਨਾ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ 17,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਟਾਪੂਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਟਾਪੂ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਢਿੱਲੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਅਤੇ ਅਣਪਛਾਤੇ ਮੌਸਮ ਕਾਰਨ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ 70 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਿਜਾ ਰਹੀ ਇੱਕ ਕਿਸ਼ਤੀ ਸੇਲਯਾਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਡੁੱਬ ਗਈ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸੁਲਾਵੇਸੀ ਦੇ ਦੱਖਣ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਗਰਮ ਖੰਡੀ ਟਾਪੂ ਹੈ। ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਚਾਰ ਲੋਕ ਮ੍ਰਿਤਕ ਪਾਏ ਗਏ ਸਨ, ਅਤੇ 14 ਹੋਰ ਖੋਜ ਕਾਰਜ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਲਾਪਤਾ ਸਨ।