ਨੇਪਾਲ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ-ਭਿਆਨਕ ਤੂਫਾਨ: ਹੜ੍ਹ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕਣ ਕਾਰਨ 21 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ, 5 ਲਾਪਤਾ
ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਨੇਪਾਲ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ।ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ 21 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
Published : September 28, 2026 at 9:56 AM IST
ਕਾਠਮੰਡੂ/ਨੇਪਾਲ: ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਮੋਹਲੇਧਾਰ ਮੀਂਹ, ਹੜ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕਣ ਕਾਰਨ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 21 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜ ਹੋਰ ਲਾਪਤਾ ਹਨ, ਜਦਕਿ 5 ਹੋਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹਨ। ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ, ਤੇਜ਼ ਤੂਫ਼ਾਨ, ਹੜ੍ਹ, ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕਣ ਅਤੇ ਬਰਫ਼ ਖਿਸਕਣ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਫ਼ਤ ਜੋਖਮ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਥਾਰਟੀ (NDRRMA) ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਅਪਡੇਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੌਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕਣ ਕਾਰਨ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 14 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ ਪੰਜ ਲਾਪਤਾ ਹਨ। ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਚਾਰ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਭਾਰੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਕਾਰਨ ਤਿੰਨ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ।
ਗੰਭੀਰ ਮੌਸਮ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ 247 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ, ਕਈ ਘਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ 80 ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ। NDRRMA ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਖਾੜੀ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਘੱਟ ਦਬਾਅ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ 24-27 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਈ।
3,000 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ
NDRRMA ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕਣ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 3,000 ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਉੱਚ-ਜੋਖਮ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੱਢਿਆ। ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਦੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜਾਂ ਨੇ ਵਿਸਥਾਪਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਹਾੜੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਜਾਜਰਕੋਟ, ਮਿਆਗਦੀ ਅਤੇ ਸੰਖੁਵਾਸਭਾ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
9,000 ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੈਲਾਨੀ ਅਤੇ ਟ੍ਰੈਕਰ
ਆਫ਼ਤ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਨੇਪਾਲ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 9,000 ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੈਲਾਨੀ ਅਤੇ ਟ੍ਰੈਕਰ ਸਰਗਰਮ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਨੇਪਾਲ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਟ੍ਰੈਕਿੰਗ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ, NDRRMA ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਲਾਹ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਮਜ਼ੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹਾਲਾਤ ਸੁਧਰਨ ਤੱਕ ਪਨਾਹ ਲੈਣ ਅਤੇ ਯਾਤਰਾ ਰੋਕਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
106 ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ 100 ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਿਆ ਮੀਂਹ
NDRRMA ਨਿਗਰਾਨੀ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ 106 ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ 100 ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੀਂਹ ਦਰਜ ਕੀਤਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੀਂਹ ਦੁਮਕੁਆਲੀ, ਨਵਲਪਰਾਸੀ (ਬਰਦਾਘਾਟ ਸੁਸਤਾ ਪੂਰਬ) ਵਿੱਚ 455.2 ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਮੀਂਹ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਸਕੀ ਵਿੱਚ ਪੋਖਰਾ 407.2 ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਅਤੇ ਤਾਨਾਹੁਨ ਵਿੱਚ ਅੰਬੂ ਖੈਰੇਨੀ 373.2 ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਨਾਲ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਤੂਫਾਨ ਦੇ ਸਿਖਰ ਦੌਰਾਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜੋਖਮਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਲਈ, NDRRMA ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮਾਨਸੂਨ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਕਮਾਂਡ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸੜਕ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।
5,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿੱਧੇ SMS ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ
ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਫੀਲਡ ਰਿਸਪਾਂਡਰਾਂ ਨੂੰ 5,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿੱਧੇ SMS ਅਲਰਟ ਵੀ ਭੇਜੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹੜ੍ਹ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 814,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੂਰਵ-ਚੇਤਾਵਨੀ ਟੈਕਸਟ ਸੁਨੇਹੇ ਭੇਜੇ। NDRRMA ਦੀ ਬੁਲਾਰਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਾਸਨੇਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ 77 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਫ਼ਤਰ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਹਾਈ ਅਲਰਟ 'ਤੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਡੇਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਿਕਵਰੀ ਦੇ ਯਤਨ ਜਾਰੀ ਹਨ।
ਦਿਨ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਅਪਡੇਟ ਵਿੱਚ, NDRRMA ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕਣ ਕਾਰਨ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੁੱਖ ਨਦੀ ਬੇਸਿਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀਆਂ ਆਬਾਦੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਹਾਈ-ਅਲਰਟ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮਨੰਗ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਚਾਮੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕਣ ਨੇ ਮਾਰਸਯਾਂਗਦੀ ਨਦੀ ਦੇ ਵਹਾਅ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ।
ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਮੁਸਤਾਂਗ ਵਿੱਚ ਥਸਾਂਗ ਪੇਂਡੂ ਨਗਰਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਵਾਰਡ 3 ਦੇ ਨੀਸੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕਣ ਨਾਲ ਕਾਲੀ ਗੰਡਕੀ ਨਦੀ ਦੇ ਵਹਾਅ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। NDRRMA ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਨੀਵੇਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੰਭਾਵੀ ਅਚਾਨਕ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੋਖਮ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਨਾਰਾਇਣੀ ਨਦੀ ਹੜ੍ਹ ਵਿੱਚ
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਮੱਧ ਨੇਪਾਲ ਵਿੱਚ ਨਾਰਾਇਣੀ ਨਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਦੀ 9-ਮੀਟਰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਈ ਅਤੇ ਬਸਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਈ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮੁੱਖ ਰਸਤਾ, ਚਿਤਵਾਨ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਹਾਈਵੇਅ ਵੀ ਬੰਦ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕਣ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਆਈਆਂ ਹਨ।
ਸੜਕ ਸੰਪਰਕ ਟੁੱਟ ਗਿਆ
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕਣ ਕਾਰਨ ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖੋਜ ਅਤੇ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਆਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਬਾਰਿਸ਼ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਗੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਗ੍ਰਾਮ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਪ੍ਰੇਮ ਬਹਾਦੁਰ ਘਰਤੀ ਮਗਰ ਨੇ ਫ਼ੋਨ 'ਤੇ ਏਐਨਆਈ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, "ਬਾਗਲੰਗ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਨਿਸ਼ੀਖੋਲਾ ਗ੍ਰਾਮ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕਣ ਕਾਰਨ ਚਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ।" ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਗਦੀ ਕਾਲੀਗੰਡਾਕੀ ਨਦੀ ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਹਾ ਕੇ ਲੈ ਗਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੜਕ ਸੰਪਰਕ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਹੜ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਨੇਪਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਚ-ਉਚਾਈ ਵਾਲੇ ਮਨੰਗ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਹਿਮਲੁੰਗ ਹਿਮਾਲ ਦੇ ਬੇਸ ਕੈਂਪ ਵਿੱਚ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋ ਲਾਸ਼ਾਂ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। NDRRMA ਨੇ ਨੇਪਾਲ ਪੁਲਿਸ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਰਾਹੀਂ X 'ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਭੇਜੇ ਗਏ ਖੋਜ ਅਤੇ ਬਚਾਅ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉੱਚ-ਉਚਾਈ ਵਾਲੇ ਕੈਂਪ ਤੋਂ ਦੋ ਲਾਸ਼ਾਂ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਹਿਮਾਲੀਅਨ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਵਾਂ ਸੰਕਟ ਭੋਟੇਕੋਸ਼ੀ ਹੜ੍ਹ ਆਫ਼ਤ ਤੋਂ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 1,400 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ 6,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਪਤਾ ਹਨ। 26 ਅਗਸਤ ਦੀ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਰਸੁਵਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਨਦੀ ਕਿਨਾਰੇ ਬਸਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨੇੜਲੇ ਖੇਤਰਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨੁਵਾਕੋਟ ਅਤੇ ਧਾਡਿੰਗ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ।
ਇਸ ਘਟਨਾ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਠ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਪਣ-ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ (281 ਮੈਗਾਵਾਟ) ਅਤੇ ਚਾਰ ਨਿਰਮਾਣ ਅਧੀਨ (388 ਮੈਗਾਵਾਟ) ਨੁਕਸਾਨੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਨਾਲ 431.1 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੀ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ। ਗਲਛੀ-ਬੇਤਰਾਵਤੀ-ਰਸੁਵਾਗਧੀ ਸੜਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਹਾਈਵੇ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਏ ਜਾਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੁਕਸਾਨੇ ਗਏ।