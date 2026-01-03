ETV Bharat / international

ਯਮਨ ਦੇ ਵੱਖਵਾਦੀਆਂ ਨੇ 'ਸੁਤੰਤਰ' ਦੱਖਣੀ ਖੇਤਰ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ

ਯੂਏਈ ਦੇ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯਮਨ ਦੇ ਵੱਖਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਰਾਸ਼ਟਰ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਨੇ ਯਮਨ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਹਵਾਈ ਹਮਲੇ (Screenshot of PTI video)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : January 3, 2026 at 10:32 PM IST

ਯਮਨ/ਅਦਨ: ਯਮਨ ਦੇ ਵੱਖਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦੱਖਣ ਵਿੱਚ ਇੱਕ "ਸੁਤੰਤਰ ਰਾਸ਼ਟਰ" ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਯੁੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਧੜਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਕਦਮ ਖਾੜੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ (ਯੂਏਈ) ਵਿਚਕਾਰ ਟਕਰਾਅ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਯੂਏਈ-ਸਮਰਥਿਤ ਦੱਖਣੀ ਪਰਿਵਰਤਨ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ (ਐਸਟੀਸੀ) ਨੇ ਇਸ ਘੋਸ਼ਣਾ ਨੂੰ ਦੱਖਣ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਐਲਾਨ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਇਆ, ਪਰ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਯਮਨ ਤੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਹੈ।

ਯੂਏਈ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਯਮਨ ਤੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫੌਜਾਂ ਅਤੇ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਾਰੇ ਵੇਰਵੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ STC ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੜਾਕਿਆਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਸਾਊਦੀ-ਸਮਰਥਿਤ ਫੌਜਾਂ ਤੋਂ ਦੋ ਦੱਖਣੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਸ਼ਹਿਰ ਅਦਨ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮਹਿਲ 'ਤੇ ਵੀ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਰਿਆਧ ਭੱਜ ਗਏ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਸਾਊਦੀ ਜੰਗੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦੱਖਣੀ ਯਮਨ ਵਿੱਚ UAE-ਸਮਰਥਿਤ ਫੌਜਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ।

ਇੱਕ ਵੱਖਵਾਦੀ ਨੇਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਊਦੀ ਜੰਗੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹਦਰਮਾਉਤ ਪ੍ਰਾਂਤ ਵਿੱਚ STC-ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਕੈਂਪਾਂ ਅਤੇ ਫੌਜੀ ਠਿਕਾਣਿਆਂ 'ਤੇ ਬੰਬਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਊਦੀ-ਸਮਰਥਿਤ ਲੜਾਕਿਆਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਠਿਕਾਣਿਆਂ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ STC ਬਲਾਂ 'ਤੇ ਬੰਬਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ "ਵੱਖਵਾਦੀਆਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਅਮੀਰਾਤ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਪਮੈਂਟ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।"

ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ STC ਦੇ ਯਮਨ ਦੇ ਹਦਰਮਾਉਤ ਅਤੇ ਮਹਰਾ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਅਤੇ ਤੇਲ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਖੇਤਰ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਅਤੇ UAE ਵਿਚਕਾਰ ਤਣਾਅ ਵਧ ਗਿਆ ਸੀ।

