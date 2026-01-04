ETV Bharat / international

ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਵਿਰੁੱਧ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀ ਟਾਈਮ ਲਾਈਨ,ਵੇਖੋ

ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮਾਦੁਰੋ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਮਾਂਰੇਖਾ 'ਤੇ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ।

TIMELINE OF US MILITARY BUILDUP
ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਵਿਰੁੱਧ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀ ਟਾਈਮ ਲਾਈਨ (AP)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : January 4, 2026 at 5:12 PM IST

14 Min Read
ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ: ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਿਕੋਲਸ ਮਾਦੁਰੋ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਹਟਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹੀ ਹੋਇਆ। ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਵਿਰੁੱਧ "ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ" ਕੀਤਾ। ਮਾਦੁਰੋ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ, ਸੀਲੀਆ ਫਲੋਰੇਸ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜਾਂ ਦੁਆਰਾ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹਨ।

ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ

ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸਨੂੰ "ਸਾਮਰਾਜੀ ਹਮਲਾ" ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਉਤਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਐਲਾਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੱਖਣੀ ਅਮਰੀਕੀ ਪਾਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ 'ਤੇ 35 ਹਮਲੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 115 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਜੰਗੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬੇੜਾ ਭੇਜਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਸਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਫੌਜੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਹੈ।

ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਡਰੱਗ ਕਾਰਟੈਲਾਂ ਨਾਲ "ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਟਕਰਾਅ" ਵਿੱਚ ਰੁੱਝਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਮਾਦੁਰੋ ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ। ਇੱਥੇ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਰੇਖਾ ਹੈ।

20 ਜਨਵਰੀ, 2025

ਟਰੰਪ ਨੇ ਇੱਕ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਡਰੱਗ ਕਾਰਟੈਲਾਂ ਨੂੰ "ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ" ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਦਾ ਇੱਕ ਸਟ੍ਰੀਟ ਗੈਂਗ, ਟ੍ਰੇਨ ਡੀ ਅਰਾਗੁਆ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਅਮਰੀਕੀ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਟਰੰਪ ਦੇ ਇਸ ਮੁੱਖ ਦਾਅਵੇ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਹਨ ਕਿ ਮਾਦੁਰੋ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਟ੍ਰੇਨ ਡੀ ਅਰਾਗੁਆ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ।

20 ਫਰਵਰੀ

ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅੱਠ ਲਾਤੀਨੀ ਅਮਰੀਕੀ ਅਪਰਾਧ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵਜੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਲੇਬਲ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਲ-ਕਾਇਦਾ ਜਾਂ ਇਸਲਾਮਿਕ ਸਟੇਟ ਵਰਗੇ ਸਮੂਹਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਮੁਨਾਫ਼ੇ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਅਪਰਾਧ ਰਿੰਗਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ।

9 ਅਗਸਤ

ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜ ਨੇ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਦੇ ਤੱਟ ਤੋਂ ਦੂਰ ਪਾਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਗਾਈਡਡ-ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਵਿਨਾਸ਼ਕ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਕੈਰੇਬੀਅਨ ਵਿੱਚ ਜਲ ਸੈਨਾ ਦੀ ਤਾਕਤ ਕੁਝ ਹੀ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਧੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਉਭਰੀ ਹਮਲਾ ਜਹਾਜ਼ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 6,000 ਮਲਾਹਾਂ ਅਤੇ ਮਰੀਨਾਂ ਅਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਜਹਾਜ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਪੋਰਟੋ ਰੀਕੋ ਨੂੰ F-35 ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ ਭੇਜੇ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਰੂਜ਼ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਇੱਕ ਜਲ ਸੈਨਾ ਪਣਡੁੱਬੀ ਦੱਖਣੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ।

2 ਸਤੰਬਰ

ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਜਹਾਜ਼ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਤੋਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨ ਡੀ ਅਰਾਗੁਆ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਸਾਰੇ 11 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਸਨੇ ਛੋਟੇ ਜਹਾਜ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਵੀਡੀਓ ਕਲਿੱਪ ਪੋਸਟ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਸਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।

10 ਸਤੰਬਰ

ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਸੈਨੇਟਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਹਮਲੇ ਲਈ "ਕੋਈ ਜਾਇਜ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਇਜ਼ਤਾ" ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਸੈਨੇਟ ਆਰਮਡ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟ, ਰ੍ਹੋਡ ਆਈਲੈਂਡ ਸੈਨੇਟਰ ਜੈਕ ਰੀਡ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜ ਕੋਲ "ਬਿਨਾਂ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਸ਼ੱਕੀ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।"

15 ਸਤੰਬਰ

ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜ ਨੇ ਇੱਕ ਕਥਿਤ ਡਰੱਗ ਕਿਸ਼ਤੀ 'ਤੇ ਦੂਜਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਕੋਲ ਕੀ ਸਬੂਤ ਹਨ ਕਿ ਜਹਾਜ਼ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਟਰੰਪ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੋਕੀਨ ਅਤੇ ਫੈਂਟਾਨਿਲ ਦੇ ਵੱਡੇ ਬੈਗ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਖਿੰਡੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਨਾ ਤਾਂ ਫੌਜ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਨੇ ਟਰੰਪ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ।

19 ਸਤੰਬਰ

ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕਥਿਤ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਵਾਲੇ ਜਹਾਜ਼ 'ਤੇ ਤੀਜਾ ਘਾਤਕ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਕਈ ਸੈਨੇਟਰਾਂ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਮੂਹਾਂ ਨੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀਤਾ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਸੰਭਾਵੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਿਹਾ।

2 ਅਕਤੂਬਰ

ਐਸੋਸੀਏਟਿਡ ਪ੍ਰੈਸ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਮੈਮੋ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਟਰੰਪ ਨੇ ਡਰੱਗ ਕਾਰਟੈਲਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਕੂ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ "ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਟਕਰਾਅ" ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਮੋ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀਆਂ ਜੰਗੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਅਸਾਧਾਰਨ ਦਾਅਵਾ ਜਾਪਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕੈਂਟਕੀ ਦੇ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਸੈਨੇਟਰ ਰੈਂਡ ਪਾਲ ਸਮੇਤ ਕੁਝ ਕਾਨੂੰਨ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਆਲੋਚਨਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ।

3 ਅਕਤੂਬਰ

ਰੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਪੀਟ ਹੇਗਸੇਥ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਕਿਸ਼ਤੀ 'ਤੇ ਚੌਥਾ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਿਸ 'ਤੇ ਉਸਨੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਲੈ ਜਾਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ।

8 ਅਕਤੂਬਰ

ਸੈਨੇਟ ਰਿਪਬਲਿਕਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਫੌਜੀ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਆਗਿਆ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਸੀ।

14 ਅਕਤੂਬਰ

ਟਰੰਪ ਨੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨਾਲ ਭਰੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਕਿਸ਼ਤੀ 'ਤੇ ਪੰਜਵੇਂ ਹਮਲੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਛੇ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹਨ।

15 ਅਕਤੂਬਰ

ਟਰੰਪ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਸਨੇ ਸੀਆਈਏ ਨੂੰ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਪਤ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਇਹ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੀ ਸੀਆਈਏ ਕੋਲ ਮਾਦੁਰੋ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।

16 ਅਕਤੂਬਰ

ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇਵੀ ਐਡਮਿਰਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਐਡਮਿਰਲ ਐਲਵਿਨ ਹੋਲਸੀ ਪਿਛਲੇ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਯੂਐਸ ਦੱਖਣੀ ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਮੁਖੀ ਬਣੇ ਸਨ, ਜੋ ਕੈਰੇਬੀਅਨ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਪੋਸਟਿੰਗਾਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਚਾਰ ਸਾਲ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।

16 ਅਕਤੂਬਰ

ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਕੈਰੇਬੀਅਨ ਵਿੱਚ ਛੇਵੇਂ ਸ਼ੱਕੀ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਜਹਾਜ਼ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ ਦੋ ਬਚੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਰਧ-ਡੁਬਕੀ ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਚੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮੇ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਇਕਵਾਡੋਰ ਅਤੇ ਕੋਲੰਬੀਆ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਗਿਆ।

17 ਅਕਤੂਬਰ

ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸੱਤਵੇਂ ਜਹਾਜ਼ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਹੇਗਸੇਥ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ "ਕਾਫ਼ੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ" ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਇੱਕ ਬਾਗੀ ਸਮੂਹ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਆਰਮੀ, ਜਾਂ ELN ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤਿੰਨ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ।

20 ਅਕਤੂਬਰ

ਹਾਊਸ ਆਰਮਡ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟ, ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਐਡਮ ਸਮਿਥ ਨੇ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਸਮਿਥ ਨੇ ਹੋਲਸੀ ਦੇ ਜਲਦੀ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, "ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਲੜਾਕੂ ਕਮਾਂਡਰ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਅਤੇ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਪਣਾ ਅਹੁਦਾ ਛੱਡਦੇ ਹੋਏ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜਾਂ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਘਾਤਕ ਫੌਜੀ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੀ ਇੰਨੀ ਡੂੰਘੀ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ।"

21 ਅਕਤੂਬਰ

ਹੇਗਸੇਥ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜ ਨੇ ਪੂਰਬੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਮਹਾਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਲਿਜਾ ਰਹੇ ਜਹਾਜ਼ 'ਤੇ ਅੱਠਵਾਂ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਇਹ ਹਮਲਾ ਫੌਜ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਖੇਤਰ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਸੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਦੱਖਣੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਤੱਕ ਫੈਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਕੋਕੀਨ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

22 ਅਕਤੂਬਰ

ਹੇਗਸੇਥ ਨੇ ਨੌਵੇਂ ਹਮਲੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਪੂਰਬੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਮਹਾਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਿੰਨ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ।

24 ਅਕਤੂਬਰ

ਹੇਗਸੇਥ ਨੇ ਫੌਜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਵਾਧੇ ਵਜੋਂ, ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਨਤ ਏਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਕੈਰੀਅਰ, ਯੂਐਸਐਸ ਗੈਰਾਲਡ ਆਰ. ਫੋਰਡ ਨੂੰ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਰਡਰ ਕੀਤਾ।

24 ਅਕਤੂਬਰ

ਹੇਗਸੇਥ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੌਜ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ੱਕੀ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਵਾਲੀ ਕਿਸ਼ਤੀ 'ਤੇ 10ਵਾਂ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਛੇ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ।

27 ਅਕਤੂਬਰ

ਹੇਗਸੇਥ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੂਰਬੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਮਹਾਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਹੋਰ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 14 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ ਇੱਕ ਬਚ ਗਿਆ। ਹੇਗਸੇਥ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਕਸੀਕਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਕੱਲੇ ਬਚੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ "ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ", ਜਿਸਨੂੰ ਮੈਕਸੀਕੋ ਵੱਲੋਂ ਖੋਜ ਬੰਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮ੍ਰਿਤਕ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।

29 ਅਕਤੂਬਰ

ਹੇਗਸੇਥ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਪੂਰਬੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਮਹਾਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਿਸ਼ਤੀ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਅਤੇ 14ਵੇਂ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਸਾਰੇ ਚਾਰ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ।

29 ਅਕਤੂਬਰ

ਸੈਨੇਟ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟ, ਵਰਜੀਨੀਆ ਦੇ ਸੈਨੇਟਰ ਮਾਰਕ ਵਾਰਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਰਿਪਬਲਿਕਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਸਮੇਂ, ਸੈਨੇਟ ਇੱਕ ਯੁੱਧ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਮਤੇ 'ਤੇ ਸੰਭਾਵੀ ਵੋਟਿੰਗ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਨੇੜੇ ਹਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ।

31 ਅਕਤੂਬਰ

ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਮੁਖੀ ਵੋਲਕਰ ਤੁਰਕ ਨੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਕਿਸੇ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਨਿੰਦਾ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਤੁਰਕ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਬੁਲਾਰਨ, ਰਵੀਨਾ ਸ਼ਾਮਦਾਸਾਨੀ ਨੇ ਇੱਕ ਬ੍ਰੀਫਿੰਗ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ: "ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਹਮਲੇ ਬੰਦ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਤਿਆ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।"

1 ਨਵੰਬਰ

ਹੇਗਸੇਥ ਨੇ 15ਵੇਂ ਜਾਣੇ-ਪਛਾਣੇ ਹਮਲੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਿੰਨ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹਨ।

4 ਨਵੰਬਰ

16ਵੇਂ ਜਾਣੇ-ਪਛਾਣੇ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਹੇਗਸੇਥ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੂਰਬੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਮਹਾਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਹਾਜ਼ 'ਤੇ ਦੋ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ।

6 ਨਵੰਬਰ

ਹੇਗਸੇਥ ਨੇ 17ਵੇਂ ਜਾਣੇ-ਪਛਾਣੇ ਹਮਲੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਸੈਨੇਟ ਰਿਪਬਲਿਕਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਵੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਟਰੰਪ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਸਾਜ਼ਾਂ ਨੇ ਹਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਜਲ ਸੈਨਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਤਿਆਰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ।

9 ਨਵੰਬਰ

ਅਗਲੇ ਦਿਨ, ਹੇਗਸੇਥ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਪੂਰਬੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਮਹਾਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਦੋ ਜਹਾਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਛੇ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ।

10 ਨਵੰਬਰ

ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜ ਦੀ ਦੱਖਣੀ ਕਮਾਂਡ ਦੀ ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੋਸਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੈਰੇਬੀਅਨ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨਾਲ ਭਰੀ ਕਿਸ਼ਤੀ 'ਤੇ 20ਵੇਂ ਜਾਣੇ-ਪਛਾਣੇ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ।

11 ਨਵੰਬਰ

ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅਭਿਆਸਾਂ ਲਈ "ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ" ਫੌਜਾਂ ਅਤੇ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕੀਤਾ। ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਵਲਾਦੀਮੀਰ ਪੈਡਰਿਨੋ ਲੋਪੇਜ਼ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਦੀ ਫੌਜ "ਆਪਣੀ ਏਕਤਾ, ਮਨੋਬਲ ਅਤੇ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ" ਹੈ।

15 ਨਵੰਬਰ

ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਦੱਖਣੀ ਕਮਾਂਡ ਦੀ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੂਰਬੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਮਹਾਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ੱਕੀ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਿਸ਼ਤੀ 'ਤੇ 21ਵੇਂ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜੀ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ।

16 ਨਵੰਬਰ

ਫੋਰਡ ਕੈਰੇਬੀਅਨ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਤਾਕਤ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਪਲ ਹੈ। ਹੇਗਸੇਥ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਏਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਕੈਰੀਅਰ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਦਰਜਨ ਨੇਵੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਫੌਜੀਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ ਲਗਭਗ 12,000 ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ "ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਸਾਊਦਰਨ ਸਪੀਅਰ" ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

16 ਨਵੰਬਰ

ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਮਾਦੁਰੋ ਨਾਲ "ਕੁਝ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੇਗਾ" ਅਤੇ "ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ," ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਵੇਰਵਾ ਦਿੱਤੇ। "ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ," ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ। "ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।"

4 ਦਸੰਬਰ

ਐਡਮਿਰਲ ਫਰੈਂਕ "ਮਿਚ" ਬ੍ਰੈਡਲੀ ਕੈਪੀਟਲ ਵਿਖੇ ਬੰਦ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਗੁਪਤ ਬ੍ਰੀਫਿੰਗ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਜਦੋਂ ਕਾਨੂੰਨਸਾਜ਼ਾਂ ਨੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਜਾਂਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਕਿ ਬ੍ਰੈਡਲੀ ਨੇ 2 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੇਗਸੇਥ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲੇ ਹਮਲੇ ਦੇ ਬਚੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸੈਨੇਟਰ ਟੌਮ ਕਾਟਨ, ਆਰ-ਆਰਕ, ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਬ੍ਰੈਡਲੀ ਬਹੁਤ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੀ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬਖਸ਼ਣ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਆਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।" ਡੈਮੋਕਰੇਟਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਹਮਲੇ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਲੱਗੀ। ਸਮਿਥ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਚੇ ਹੋਏ "ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਦੋ ਕਮੀਜ਼ ਰਹਿਤ ਆਦਮੀ ਸਨ ਜੋ ਇੱਕ ਪਲਟੀ ਹੋਈ, ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਕਿਸ਼ਤੀ ਦੇ ਧਨੁਸ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵਹਿ ਰਹੇ ਸਨ - ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ।"

4 ਦਸੰਬਰ

ਦੱਖਣੀ ਕਮਾਂਡ ਪੋਸਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੂਰਬੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਮਹਾਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਥਿਤ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਵਾਲੀ ਕਿਸ਼ਤੀ 'ਤੇ 22ਵੇਂ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ।

10 ਦਸੰਬਰ

ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਦੇ ਤੱਟ ਤੋਂ ਇੱਕ ਤੇਲ ਟੈਂਕਰ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਿਆ ਜਦੋਂ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 20 ਲੱਖ ਬੈਰਲ ਭਾਰੀ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਨਾਲ ਰਵਾਨਾ ਹੋਇਆ। ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਪੈਮ ਬੋਂਡੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੈਂਕਰ "ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇਲ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਨੈਟਵਰਕ" ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨਾ "ਸਪੱਸ਼ਟ ਚੋਰੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਮੁੰਦਰੀ ਡਾਕੂਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਕੰਮ" ਸੀ।

15 ਦਸੰਬਰ

ਦੱਖਣੀ ਕਮਾਂਡ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਬਲਾਂ ਨੇ ਪੂਰਬੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਮਹਾਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਸ਼ੱਕੀ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅੱਠ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ।

16 ਦਸੰਬਰ

ਹੇਗਸੇਥ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੈਂਟਾਗਨ 2 ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਹਮਲੇ ਦਾ ਅਣ-ਸੰਪਾਦਿਤ ਵੀਡੀਓ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋ ਲੋਕ ਬਚ ਗਏ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਹਮਲੇ ਅਤੇ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪੂਰੇ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

16 ਦਸੰਬਰ

ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਜਾਣ ਅਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ "ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਤੇਲ ਟੈਂਕਰਾਂ" ਦੀ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਕਦਮ ਹੈ ਜੋ ਦੱਖਣੀ ਅਮਰੀਕੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤੇਲ-ਨਿਰਭਰ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ 'ਤੇ ਹੋਰ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਲਈ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਤੇਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ, ਅੱਤਵਾਦ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਫੰਡ ਦੇਣ ਲਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਫੌਜੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਤੇਲ, ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਸੰਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਟਰੰਪ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਦਾਅਵਾ ਕਿਉਂ ਹੈ।

17 ਦਸੰਬਰ

ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਪੂਰਬੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਮਹਾਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਿਸ਼ਤੀ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਹਾਊਸ ਰਿਪਬਲਿਕਨਾਂ ਨੇ ਦੋ ਡੈਮੋਕਰੇਟ-ਸਮਰਥਿਤ ਮਤਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਟਰੰਪ ਦੀ ਡਰੱਗ ਕਾਰਟੈਲ ਅਤੇ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਵਿਰੁੱਧ ਫੌਜੀ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਰੋਕਦੇ ਸਨ। ਸੈਨੇਟ ਰਿਪਬਲਿਕਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯੁੱਧ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਮਤਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਸਨ।

18 ਦਸੰਬਰ

ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਪੂਰਬੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਮਹਾਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ 'ਤੇ ਦੋ ਹੋਰ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ।

20 ਦਸੰਬਰ

ਹੋਮਲੈਂਡ ਸਿਕਿਓਰਿਟੀ ਸੈਕਟਰੀ ਕ੍ਰਿਸਟੀ ਨੋਏਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਤੱਟ ਰੱਖਿਅਕਾਂ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਦੇ ਤੱਟ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇਲ ਟੈਂਕਰ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ।

22 ਦਸੰਬਰ

ਟਰੰਪ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਤੱਟ ਰੱਖਿਅਕ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤੇਲ ਟੈਂਕਰ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ "ਡਾਰਕ ਫਲੀਟ" ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਪੂਰਬੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਮਹਾਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਇੱਕ ਕਿਸ਼ਤੀ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ।

29 ਦਸੰਬਰ

ਟਰੰਪ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਜਿੱਥੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ "ਲੋਡ" ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ। ਉਸਨੇ ਇਹ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੀ ਡੌਕ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜ ਜਾਂ ਸੀਆਈਏ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਾਂ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਪੂਰਬੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਮਹਾਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਇੱਕ ਕਿਸ਼ਤੀ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ।

30 ਦਸੰਬਰ

ਗੁਪਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਦੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਦੇ ਡਰੱਗ ਕਾਰਟੈਲ ਦੁਆਰਾ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਇੱਕ ਡੌਕਿੰਗ ਖੇਤਰ 'ਤੇ ਡਰੋਨ ਹਮਲੇ ਪਿੱਛੇ ਸੀਆਈਏ ਦਾ ਹੱਥ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੁਆਰਾ ਹਮਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਸਿੱਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸੀ। ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ।

30 ਦਸੰਬਰ

ਦੱਖਣੀ ਕਮਾਂਡ ਨੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਬਲਾਂ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਤਿੰਨ ਹੋਰ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤੀ 'ਤੇ ਸਵਾਰ ਤਿੰਨ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਜੀਆਂ ਦੋ ਕਿਸ਼ਤੀ 'ਤੇ ਸਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਛਾਲ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਚ ਗਏ ਹੋਣ।

31 ਦਸੰਬਰ

ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਦੇ ਤੇਲ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਚਾਰ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਅਤੇ ਚਾਰ ਵਾਧੂ ਤੇਲ ਟੈਂਕਰਾਂ ਨੂੰ ਬਲਾਕਡ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਸ਼ੈਡੋ ਫਲੀਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜੋ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ 'ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚ ਰਿਹਾ ਸੀ।

31 ਦਸੰਬਰ

ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਦੋ ਹੋਰ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਜੋ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਣੇ-ਪਛਾਣੇ ਤਸਕਰੀ ਰਸਤਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।

1 ਜਨਵਰੀ, 2026

ਮਾਦੁਰੋ ਨੇ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੇ ਦਿਨ ਸਰਕਾਰੀ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ 'ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੀਆਈਏ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਹਮਲੇ 'ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਤੇਲ ਭੰਡਾਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ।

3 ਜਨਵਰੀ

ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਕਰਾਕਸ ਵਿੱਚ "ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ" ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਮਾਦੁਰੋ ਅਤੇ ਫਲੋਰੇਸ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲੈ ਗਏ। ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਪੈਮ ਬੋਂਡੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਦੁਰੋ ਅਤੇ ਫਲੋਰੇਸ 'ਤੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਦੱਖਣੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਮਾਦੁਰੋ 'ਤੇ "ਇੱਕ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ, ਨਾਜਾਇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਸੀ ਜੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ, ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਸਮੇਤ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।"

