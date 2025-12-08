ETV Bharat / international

ਪਾਕਿਸਤਾਨ: ਜਾਫਰ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਨਾਕਾਮ

ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਜਾਫਰ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਨਾਕਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

attack on Jaffar Express
ਜਾਫਰ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿ (File Photo- AFP)
author img

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : December 8, 2025 at 9:57 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ਕਰਾਚੀ/ਪਾਕਿਸਤਾਨ: ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਾਫਰ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਯਾਤਰੀ ਰੇਲਗੱਡੀ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਨਾਕਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਥਾਨਕ ਅਖਬਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਅਣਪਛਾਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨਸੀਰਾਬਾਦ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਰੇਲਗੱਡੀ ਦੀਆਂ ਪਟੜੀਆਂ 'ਤੇ ਵਿਸਫੋਟਕ ਲਗਾਏ।

ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਮਲੇ ਲਈ ਲਗਾਏ ਗਏ ਵਿਸਫੋਟਕਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਘੇਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਵਿਸਫੋਟਕਾਂ ਨੂੰ ਫੇਲ੍ਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਜਾਫ਼ਰ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ 'ਤੇ ਹਮਲਾ

ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਜਾਫ਼ਰ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਹਮਲੇ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਟ੍ਰੇਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਸ਼ਾਂਤ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ। ਜਾਫਰ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਹਾਈਜੈਕਿੰਗ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਅਤੇ ਖੁਫੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਸੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਧਮਾਕਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੇਲਗੱਡੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੂਰੀ 'ਤੇ ਬਚ ਗਈ ਸੀ। ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ, ਇਸੇ ਰੇਲਗੱਡੀ 'ਤੇ ਇੱਕ ਘਾਤਕ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ 26 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ।

ਹਾਈਜੈਕ ਹੋਈ ਸੀ ਜਾਫਰ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ

ਉਥੇ ਹੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਤੋਂ ਕਵੇਟਾ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਜਾਫਰ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਜੈਕਬਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰੇਲਗੱਡੀ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰੇਲਗੱਡੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਫਰ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਰੇਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਿਆ ਹੈ। ਜਾਫਰ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ 'ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਗੰਭੀਰ ਹਮਲਾ ਇਸ ਸਾਲ 11 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਆਰਮੀ (ਬੀ.ਐਲ.ਏ.) ਨੇ ਲਗਭਗ 400 ਯਾਤਰੀਆਂ ਸਮੇਤ ਜਾਫਰ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਹਾਈਜੈਕ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਬੀ.ਐਲ.ਏ. ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੌਜ ਵਿਚਕਾਰ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਭਿਆਨਕ ਲੜਾਈ ਹੋਈ। ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੇ ਟ੍ਰੇਨ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।

TAGGED:

PAK SECURITY FORCES
ATTACK ON JAFFAR EXPRESS
JAFFAR EXPRESS ATTACK PAKISTAN
JAFFAR EXPRESS HIJACK
JAFFAR EXPRESS

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.