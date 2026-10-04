ਭਾਰਤ-ਫਿਜੀ ਰੱਖਿਆ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਡੂੰਘਾ ਕਰਨਾ: ਜਾਣੋ ਕਿਉਂ ਖਾਸ ਹੈ ਇਹ ਨਵੀਂ ਇੰਡੋ-ਪੈਸੀਫਿਕ ਰਣਨੀਤੀ
ਭਾਰਤ-ਫਿਜੀ ਦੁਵੱਲੇ ਸਾਂਝੇ ਕਾਰਜ ਸਮੂਹ ਦੀ ਦੂਜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ। ਸਮੁੰਦਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਫੌਜੀ ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਉਦਯੋਗ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਕੀਤੇ ਗਏ।
Published : October 4, 2026 at 3:24 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਫਿਜੀ ਵਿਚਕਾਰ ਵਧਦੇ ਰੱਖਿਆ ਸਬੰਧ ਸਮੁੰਦਰੀ ਅਤੇ ਹਿੰਦ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਇਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਟਾਪੂ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਫੌਜੀ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਕਵਾਡ ਫਿਜੀ ਦੇ ਬੰਦਰਗਾਹ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮੀਟਿੰਗ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ
ਭਾਰਤ-ਫਿਜੀ ਦੁਵੱਲੇ ਸਾਂਝੇ ਕਾਰਜ ਸਮੂਹ (JWG) ਦੀ ਦੂਜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਮੁੰਦਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਫੌਜੀ ਸਿਖਲਾਈ, ਸਾਈਬਰ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਰਣਨੀਤਕ ਸਬੰਧਾਂ ਦੇ ਵਧਦੇ ਮਹੱਤਵ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਰਵਾਇਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਇਤਿਹਾਸ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਸਬੰਧਾਂ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਆਪਸੀ ਹਿੱਤ ਦੇ ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਫੌਜੀ ਸਿਖਲਾਈ, ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ, ਦੋਵਾਂ ਫੌਜਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਤਾਲਮੇਲ, ਸਮੁੰਦਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸਾਈਬਰ ਸਿਖਲਾਈ, ਰੱਖਿਆ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਫੌਜਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਸਥਾਗਤ ਸਹਿਯੋਗ ਵਧਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
The India–Fiji Bilateral Joint Working Group (JWG) meeting, co-chaired by Joint Secretary (International Cooperation) Shri Amitabh Prasad and Permanent Secretary for Defence & Veterans Affairs, Fiji Mr Mason Smith was held in New Delhi on September 28, 2026. The two sides reviewed the ongoing bilateral defence cooperation and discussed avenues for strengthening the bilateral defence partnership. @HCI_Suva @MEAIndia— Ministry of Defence, Government of India (@SpokespersonMoD) September 28, 2026
ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ - "ਭਾਰਤ ਨੇ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ, ਖੁੱਲ੍ਹੇ, ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਿੰਦ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਵਿੱਚ ਫਿਜੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਟਾਪੂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ। ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਵਧ ਰਹੇ ਦੁਵੱਲੇ ਰੱਖਿਆ ਸਬੰਧਾਂ 'ਤੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਹਿੱਤ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ।"
ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਸਹਿ-ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ (ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਹਿਯੋਗ) ਅਮਿਤਾਭ ਪ੍ਰਸਾਦ ਅਤੇ ਫਿਜੀ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਵੈਟਰਨਜ਼ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਸਥਾਈ ਸਕੱਤਰ ਮੇਸਨ ਸਮਿਥ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਮਿਥ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਰਾਜੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਚਰਚਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਦੁਵੱਲੇ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ 'ਤੇ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੌਕਿਆਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਫਿਜੀ ਰਵਾਇਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨੇੜਲੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਸਬੰਧਾਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਫਿਜੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਟਾਪੂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਵਜੋਂ ਦੇਖਦੀ ਹੈ।
ਸਮਝੌਤਾ ਪੱਤਰ (ਐਮਓਯੂ) 'ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਗਏ
ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਰੱਖਿਆ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ 2017 ਵਿੱਚ ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੈਰ ਜਮਾਇਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਫਿਜੀ ਵਿਚਕਾਰ ਰੱਖਿਆ ਸਹਿਯੋਗ 'ਤੇ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤਾ ਪੱਤਰ (ਐਮਓਯੂ) 'ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ, ਰੱਖਿਆ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਫੌਜੀ ਦੌਰੇ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਭਾਰਤੀ ਜਲ ਸੈਨਾ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਫਿਜੀ ਦੇ ਦੌਰੇ ਨੇ ਇਸ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਮੁੰਦਰੀ ਪਹਿਲੂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਫਿਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਿਤੀਨੀ ਰਾਬੂਕਾ ਦੀ ਭਾਰਤ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲਿਆ। ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋਏ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਫਿਜੀ ਦੀ ਸਮੁੰਦਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਉਪਕਰਣ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਡੇਟਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਤਜ਼ਰਬਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ।
Permanent Secretary for Defence & Veterans Affairs, Fiji, Mr Mason Smith met Defence Secretary Shri Rajesh Kumar Singh in New Delhi on September 28, 2026. Discussions focused on strengthening bilateral defence & maritime cooperation, including greater defence industry collaboration. Both sides reaffirmed their shared commitment to a free, open, inclusive & secure Indo-Pacific. The meeting coincided with the 2nd #IndiaFiji Bilateral Joint Working Group being held in India. @HCI_Suva @MEAIndia— Ministry of Defence, Government of India (@SpokespersonMoD) September 28, 2026
ਵਿਹਾਰਕ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਸੁਵਾ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਭਾਰਤ-ਫਿਜੀ ਦੁਵੱਲੇ ਸਾਂਝੇ ਕਾਰਜ ਸਮੂਹ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਕਈ ਵਿਹਾਰਕ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਰੱਖਿਅਕ ਮਿਸ਼ਨ, ਫੌਜੀ ਦਵਾਈ, ਵ੍ਹਾਈਟ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਅਤੇ ਫਿਜੀ ਗਣਰਾਜ ਦੀਆਂ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੈਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਫਿਜੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਖੇਤਰ (EEZ) ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਮੇਤ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ।
ਇਸ ਲਈ, ਸੋਮਵਾਰ ਦੀ ਸੰਯੁਕਤ ਕਾਰਜ ਸਮੂਹ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਵੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੌਜੂਦਾ ਸਬੰਧਾਂ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਫਿਜੀ ਲਈ, ਸਮੁੰਦਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਫੈਲੇ ਇੱਕ ਟਾਪੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਇਸਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਖੇਤਰ (EEZ) ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ, ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨਾ, ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੱਛੀਆਂ ਫੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ, ਖੋਜ ਅਤੇ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜ ਚਲਾਉਣਾ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਹਾਰਕ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਹਨ।
ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸਮੁੰਦਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਫੌਜੀ ਸਿਖਲਾਈ, ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਫੌਜਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਤਾਲਮੇਲ ਵਧਾਉਣਾ ਇਸ ਹਾਲੀਆ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕੇਂਦਰ ਸੀ। ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਫਿਜੀ ਵਫ਼ਦ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਫੌਜੀ ਸਿਖਲਾਈ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ 29-30 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਕੋਚੀ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, "ਵਫ਼ਦ ਉੱਨਤ ਜਲ ਸੈਨਾ ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਸਿਖਲਾਈ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਦੱਖਣੀ ਜਲ ਸੈਨਾ ਕਮਾਂਡ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਦੋਵਾਂ ਜਲ ਸੈਨਾਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਤਕਨੀਕੀ ਮੁਹਾਰਤ ਅਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗਾ।"
ਭਾਰਤ ਲਈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਣਨੀਤਕ ਮੁੱਲ ਵੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਮੁੰਦਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਢਾਂਚਾ ਇੰਡੋ-ਪੈਸੀਫਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦੋਸਤਾਨਾ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ, ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਸਹਿਯੋਗ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸੂਚਨਾ ਫਿਊਜ਼ਨ ਸੈਂਟਰ-ਹਿੰਦ ਮਹਾਸਾਗਰ ਖੇਤਰ (IFC-IOR) ਨੂੰ ਸਮੁੰਦਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਭਾਈਵਾਲੀ ਅਤੇ ਸਾਂਝੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਖੇਤਰ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ, ਫਿਜੀ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਮਹਾਸਾਗਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਨੈੱਟਵਰਕ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਫਿਜੀ ਦੱਖਣੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਮਹਾਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉੱਚ ਰਣਨੀਤਕ ਸਥਿਤੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਟਾਪੂ ਸਮੂਹਾਂ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਮੁੰਦਰੀ ਲੇਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਲਗਭਗ ਵਿਚਕਾਰ ਸਥਿਤ ਹੈ।
ਇਸਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਫੌਜੀ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਪਰੇ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਫਿਜੀ ਖੇਤਰ ਲਈ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਕੂਟਨੀਤਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਕੇਂਦਰ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਭੂਗੋਲਿਕ ਸਥਿਤੀ ਇਸਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਮਹਾਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਸਮੁੰਦਰੀ ਸੰਪਰਕ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ, ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਅਤੇ ਸੰਕਟ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਯਤਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਢੁਕਵਾਂ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਲਈ, ਫਿਜੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਕਈ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ।
- ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਮਹਾਂਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਅਤੇ ਭਾਈਵਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ
- ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਟਾਪੂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮੁੰਦਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਾ
- ਭਾਰਤ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਹਿੰਦ ਮਹਾਸਾਗਰ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਪਰੇ ਰੱਖਿਆ ਕੂਟਨੀਤੀ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਨਾ
- ਦੋਵਾਂ ਫੌਜਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਸਬੰਧਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਾ
- ਭਾਰਤੀ ਰੱਖਿਆ ਉਪਕਰਣਾਂ ਅਤੇ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ
- ਗਲੋਬਲ ਦੱਖਣ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਭਾਈਵਾਲ ਵਜੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਛਵੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ
- ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਵਿਆਪਕ ਇੰਡੋ-ਪੈਸੀਫਿਕ ਅਤੇ ਐਕਟ ਈਸਟ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ
ਇਹ ਕਦਮ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ, ਖੁੱਲ੍ਹੇ, ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਿੰਦ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਦੱਸੇ ਗਏ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਟਾਪੂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਵਜੋਂ ਦੇਖਣ ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਰੁਖ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਵੱਡੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ।
ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਫਿਜੀਅਨ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਰਲਡ ਟ੍ਰੇਡ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਡੀਪੀਐਸਯੂ ਭਵਨ ਦਾ ਵੀ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਰੱਖਿਆ ਨਿਰਮਾਣ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਸ ਫੇਰੀ ਨੇ 'ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ' ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੋਈ ਪ੍ਰਗਤੀ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀਆਂ ਅਤੇ ਉੱਨਤ ਵਧੀ ਹੋਈ ਹਕੀਕਤ/ਵਰਚੁਅਲ ਹਕੀਕਤ ਸਿਮੂਲੇਸ਼ਨ ਸਹੂਲਤਾਂ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜੋ ਇੱਕ ਯਥਾਰਥਵਾਦੀ ਯੁੱਧ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।"
ਫਿਜੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਰੱਖਿਆ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ
ਭਾਰਤ ਲਈ, ਰੱਖਿਆ ਨਿਰਯਾਤ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ-ਉਦਯੋਗ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਇਸਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਬੰਧਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਧਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਫਿਜੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਰੱਖਿਆ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਛੋਟੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕਿਫਾਇਤੀ ਸਿਖਲਾਈ, ਉਪਕਰਣ, ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾ-ਨਿਰਮਾਣ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਇੱਕ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸਰੋਤ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸਾਬਕਾ ਭਾਰਤੀ ਡਿਪਲੋਮੈਟ ਅਮਿਤ ਦਾਸਗੁਪਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਡੋ-ਪੈਸੀਫਿਕ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਡੂੰਘੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ "ਪੂਰਬ ਵੱਲ ਦੇਖੋ ਨੀਤੀ" ਸੀ।
ਦਾਸਗੁਪਤਾ ਨੇ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ, "ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ 'ਪੂਰਬ ਵੱਲ ਦੇਖੋ ਨੀਤੀ' ਨੂੰ 'ਪੂਰਬ ਵੱਲ ਦੇਖੋ ਨੀਤੀ' ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰਾ ਭਾਰਤ ਪੂਰਬ ਵੱਲ ਸਰਗਰਮ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੂਰਬ ਵੱਲ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ "ਏਸ਼ੀਆ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ" ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੱਛਮੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੁਆਰਾ।
ਦਾਸਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਭਾਰਤ ਇਸਨੂੰ 'ਹਿੰਦ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ' ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਕੁਝ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਸਮੇਤ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵ ਭਾਈਚਾਰਾ ਇਸਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅਪਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਮਹਾਸਾਗਰ ਦੀ ਸਮੁੰਦਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਹਿੰਦ ਮਹਾਸਾਗਰ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਵਾਂ ਮਹਾਂਸਾਗਰਾਂ ਦਾ ਸੰਗਮ ਹੈ, ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਈ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਇੰਡੋ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਮੁੰਦਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਖੇਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਦਾ 60 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਦਾ ਹੈ।"
ਦਾਸਗੁਪਤਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਧਿਆਨ ਸਮੁੰਦਰੀ ਡਾਕੂਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ 'ਤੇ ਸੀ, ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਡਾਕੂਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕਈ ਜਲ ਸੈਨਾ ਅਭਿਆਸ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਪਰ ਅੱਜ, ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਮੁੰਦਰੀ ਮਾਰਗਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਟਕਰਾਅ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਲ ਸੈਨਾ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਵਿਸ਼ਵ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਮੁੰਦਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸੇ ਲਈ ਭਾਰਤ-ਫਿਜੀ ਸੰਯੁਕਤ ਕਾਰਜ ਸਮੂਹ (JWG) ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਉਸ ਤਰਜੀਹ ਅਤੇ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਹੈ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਿਜੀ ਅਤੇ ਪਾਪੂਆ ਨਿਊ ਗਿਨੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸੇ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ।
ਦਾਸਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਸ ਲਈ, ਦੂਜੀ JWG ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦਾ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ। ਇਹ ਮੋਦੀ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਫਿਜੀ ਇੱਕ ਤਰਜੀਹੀ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਵੀ ਫਿਜੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫਿਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ।"
ਭਾਰਤ ਦੁਆਰਾ ਫਿਜੀ 'ਤੇ ਥੋਪਿਆ ਗਿਆ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੁਆਰਾ ਫਿਜੀ 'ਤੇ ਥੋਪਿਆ ਗਿਆ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਫਿਜੀ ਖੁਦ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦਾਸਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਫਿਜੀ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰੱਖਿਆ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ) ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਕਦਮ ਇਸਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਮੈਂ ਇਸਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੰਨਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਦਮ ਹੈ। ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਬਹੁਪੱਖੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਹਰ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।"
ਇਸ ਸਾਲ 26 ਮਈ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕਵਾਡ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਹਾਲੀਆ ਭਾਰਤ-ਫਿਜੀ ਰੱਖਿਆ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਭਾਰਤ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਅਤੇ ਜਾਪਾਨ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪਹਿਲ, "ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਭਾਈਵਾਲੀ ਦੀਆਂ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ" 'ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋਏ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਫਿਜੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਜੋਂ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਫਿਜੀ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੁਵਾ ਅਤੇ ਲੌਟੋਕਾ ਇਸ ਪਹਿਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲੇ ਬੰਦਰਗਾਹ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਫਿਜੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੁਦ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਕਾਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਬਣਾਉਣਾ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤਰਜੀਹ ਹੈ। ਇਸਨੇ ਖੇਤਰੀ ਆਰਥਿਕ ਏਕੀਕਰਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਅਰਥਚਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸੁਧਰੀ ਹੋਈ ਬੰਦਰਗਾਹ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਸੰਪਰਕ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ।
ਆਧੁਨਿਕ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਵਪਾਰਕ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਦੇ ਲੇਆਉਟ ਅਤੇ ਪਹੁੰਚ ਸਮਝੌਤਿਆਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਇਹ ਸੁਧਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸਮੁੰਦਰੀ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ, ਮਾਨਵਤਾਵਾਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਆਫ਼ਤ ਰਾਹਤ, ਸਮੁੰਦਰੀ ਨਿਗਰਾਨੀ, ਤੱਟ ਰੱਖਿਅਕ ਅਤੇ ਜਲ ਸੈਨਾ ਸਹਿਯੋਗ, ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਸੰਪਰਕ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਨਿਗਰਾਨੀ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ
ਕਵਾਡ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸਮੁੰਦਰੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਚਾਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੁੰਦਰੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਫਿਜੀ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦੁਵੱਲੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਸਹਿਯੋਗ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੀ ਤਾਲਮੇਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਢੁਕਵਾਂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਸੋਮਵਾਰ ਦੀ ਸੰਯੁਕਤ ਕਾਰਜ ਸਮੂਹ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ-ਫਿਜੀ ਦਾ ਸਬੰਧ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ਕੂਟਨੀਤੀ ਤੋਂ ਪਰੇ ਇੱਕ ਵਧੇਰੇ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਭਾਈਵਾਲੀ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵਿਆਪਕ ਰਣਨੀਤਕ ਵਾਤਾਵਰਣ ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਫਿਜੀ ਭਾਰਤ ਲਈ ਇੱਕ ਵਧੇਰੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭਾਈਵਾਲ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਵਾਡ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਤੋਂ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਮਹਾਸਾਗਰ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।
ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਉੱਭਰ ਰਹੀ ਭਾਰਤ-ਫਿਜੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਹਾਰਕ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ - ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਰਣਨੀਤੀ ਜੋ ਰੱਖਿਆ ਕੂਟਨੀਤੀ, ਸਮੁੰਦਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ, ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਰੱਖਿਆ ਉਤਪਾਦਨ, ਆਫ਼ਤ ਰਾਹਤ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਇੰਡੋ-ਪੈਸੀਫਿਕ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੋੜਦੀ ਹੈ।
ਦਾਸਗੁਪਤਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਇਸ JWG ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਡੂੰਘੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਬੰਧਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਫਿਜੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਫਿਜੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਦੇ ਸਨ।"