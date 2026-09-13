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240 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆਈ ਯਾਤਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਦਾ ਟੁੱਟਿਆ ਸੰਪਰਕ, ਭਾਲ ਜਾਰੀ

ਜਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਬਚਾਅ ਟੀਮਾਂ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪੜ੍ਹੋ ਪੂਰੀ ਕਹਾਣੀ...

PASSENGER SHIP LOSES CONTACT
ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ਤਸਵੀਰ (AP)
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By ETV Bharat Punjabi Team

Published : September 13, 2026 at 2:31 PM IST

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ਜਕਾਰਤਾ (ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ): 240 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਇੱਕ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆਈ ਯਾਤਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਨਾਲੋਂ ਸੰਪਰਕ ਟੁੱਟਣ ਕਾਰਨ ਜਹੀਜ਼ ਦੀ ਭਾਲ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਜਹਾਜ਼ ਦੀ ਆਖਰੀ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਸਥਿਤੀ ਜਾਵਾ ਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਬੰਜਾਰਮਾਸਿਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਘਾਟ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 148 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਸੀ।

ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਵਾ ਸਾਗਰ ਵਿੱਚ 240 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਇੱਕ ਯਾਤਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਦਾ ਸੰਪਰਕ ਟੁੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆਈ ਬਚਾਅ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਖੋਜ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਜਹਾਜ਼ ਪੂਰਬੀ ਜਾਵਾ ਤੋਂ ਦੱਖਣੀ ਕਾਲੀਮੰਤਨ ਪ੍ਰਾਂਤ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਬੋਰਨੀਓ ਟਾਪੂ 'ਤੇ ਦੱਖਣੀ ਕਾਲੀਮੰਤਨ ਦੇ ਬੰਜਾਰਮਾਸਿਨ ਵਿੱਚ ਖੋਜ ਅਤੇ ਬਚਾਅ ਦਫਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਹਾਜ਼, "ਵਰਕੋ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ 8" ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਟੁੱਟਣ ਤੋਂ ਦੋ ਘੰਟਾ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਐਤਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 2 ਵਜੇ ਮਿਲੀ।

ਪੂਰਬੀ ਜਾਵਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਬੰਜਾਰਮਾਸਿਨ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਹਾਜ਼

ਇਹ ਜਹਾਜ਼ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਦੇ ਦੂਜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਸੁਰਾਬਾਇਆ ਤੋਂ ਪੂਰਬੀ ਜਾਵਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਬੰਜਾਰਮਾਸਿਨ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਖੋਜ ਅਤੇ ਬਚਾਅ ਦਫਤਰ ਦੇ ਮੁਖੀ ਆਈ ਪੁਟੂ ਸੁਦਾਯਾਨਾ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਬ੍ਰੀਫਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, "ਜਹਾਜ਼ ਸੰਚਾਲਕ ਨੇ ਖਰਾਬ ਮੌਸਮ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਘਟਨਾ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ।"

ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਜਹਾਜ਼ ਦਾ ਆਖਰੀ ਜਾਣਿਆ ਸਥਾਨ ਜਾਵਾ ਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਬੰਜਾਰਮਾਸਿਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੰਦਰਗਾਹ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 148 ਕਿਲੋਮੀਟਰ (92 ਮੀਲ) ਦੂਰ ਸੀ। ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ 241 ਯਾਤਰੀ ਸਵਾਰ ਸਨ। ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਕੋਈ ਤੁਰੰਤ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ।

ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਸੰਚਾਲਕ ਪੀਟੀ ਵਿਰਗੋ ਯੋਏਲ ਰੀਹੀ ਨੇ ਸੰਪਰਕ ਟੁੱਟਣ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ

ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਸੰਚਾਲਕ, ਪੀਟੀ ਵਿਰਗੋ ਯੋਏਲ ਰੀਹੀ ਨੇ ਸੰਪਰਕ ਟੁੱਟਣ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਹਾਜ਼ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਸਮੇਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਵੇਰੇ 10:13 ਵਜੇ ਸੁਰਾਬਾਇਆ ਤੋਂ ਰਵਾਨਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਚਾਅ ਟੀਮ ਨੂੰ ਬੰਜਾਰਮਾਸਿਨ ਵਿੱਚ ਬਸੀਰੀਹ ਸਰਚ ਐਂਡ ਰੈਸਕਿਊ ਘਾਟ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਬਚਾਅ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਵਿਰਗੋ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ 8 ਦੇ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਆਖਰੀ ਜਾਣੇ ਗਏ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ।

ਸੁਦਾਯਨਾ ਜੋ ਖੋਜ ਕਾਰਜ ਦਾ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਾਰੇ ਉਪਲਬਧ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਜੁਟਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਯਾਤਰੀ ਅਤੇ ਚਾਲਕ ਦਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਵਾਰ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਏਜੰਸੀ ਸਮੁੰਦਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਾਲ ਖੋਜ ਦਾ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮੌਸਮ ਦੀ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਵੀ ਨੇੜਿਓਂ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ।

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TAGGED:

PASSENGER SHIP LOSES CONTACT
INDONESIAN PASSENGER SHIP
ਯਾਤਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਦਾ ਸੰਪਰਕ ਟੁੱਟਿਆ
PASSENGER SHIP LOSES CONTACT

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