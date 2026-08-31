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ਨੇਪਾਲ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਜਾਰੀ

ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਹੈ: ਕਿਸੇ ਦੀ ਭੈਣ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਭਰਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਾਂ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਧੀ ਲਾਪਤਾ ਹੈ।

LOST LOVED ONES
ਨੇਪਾਲ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ (ETV Bharat)
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By Surendra Phuyal

Published : August 31, 2026 at 7:33 PM IST

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ਕਾਠਮੰਡੂ (ਨੇਪਾਲ): ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਲੰਗਟਾਂਗ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਤੋਂ ਘਰ ਪਰਤਣ ਤੋਂ ਚਾਰ ਦਿਨ ਬਾਅਦ, ਮੈਂ ਕਾਠਮੰਡੂ ਦੇ ਤ੍ਰਿਭੁਵਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਟੀਚਿੰਗ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖੜ੍ਹਾ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਨੇਪਾਲ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਹੜ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕਣ ਕਾਰਨ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਲਗਭਗ 60 ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉੱਥੇ, ਮੈਂ ਕਲਪਨਾ ਅਤੇ ਕੋਪਿਲਾ ਸ਼੍ਰੇਸ਼ਠ, ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਦਸ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਵਿੱਚ ਬੇਤਾਬ ਸਨ ਜੋ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਹੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਵਹਿ ਗਏ ਸਨ।

2,400 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਾਲੇ ਵੀ ਲਾਪਤਾ

ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹੜ੍ਹ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਨੇਪਾਲ-ਤਿੱਬਤ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਨੇੜੇ, ਲੰਗਟਾਂਗ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ ਦੇ ਹਿੱਸੇ, ਹਿਮਾਲਿਆ ਵਿੱਚ ਲੰਗਟਾਂਗ ਲਿਰੁੰਗ ਚੋਟੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਬਰਫ਼ ਅਤੇ ਚੱਟਾਨ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਟੁਕੜੇ ਦੇ ਟੁੱਟਣ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਬਰਫ਼ ਅਤੇ ਚੱਟਾਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਟੁਕੜਾ ਹੇਠਾਂ ਘਾਟੀ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹੜ੍ਹ ਆਇਆ ਜਿਸਨੇ ਨੇਪਾਲ-ਤਿੱਬਤ ਸਰਹੱਦ ਅਤੇ ਨੇਪਾਲ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵਹਾ ਦਿੱਤਾ। ਨੇਪਾਲ ਅਤੇ ਤਿੱਬਤ, ਚੀਨ ਵਿੱਚ 675 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ 2,400 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਾਲੇ ਵੀ ਲਾਪਤਾ ਹਨ। ਕਲਪਨਾ ਅਤੇ ਕੋਪਿਲਾ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਕੰਧ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲਗਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਜੋ ਹੜ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਪਤਾ ਹੋਏ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਬਾਲਗਾਂ ਦੇ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦੇ ਚਿਹਰੇ ਕੰਧ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਨ, ਜੋ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਗੁਜ਼ਰਦੇ ਦਿਨ ਕੋਈ ਖ਼ਬਰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਨੇਪਾਲ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਆਫ਼ਤਾਂ ਵੇਖੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਭੈੜੀਆਂ ਆਫ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ।

ਮੈਂ ਕਲਪਨਾ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਲਾਪਤਾ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲਗਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਕੰਬਦੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ ਨਾਲ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦੇ-ਕਰਦੇ ਥੱਕ ਗਈ ਹਾਂ।"

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ, "ਪੁਲਿਸ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਬੇਤਰਾਵਤੀ ਪਿੰਡ ਪਹੁੰਚੀ - ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਲਾਪਤਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।" ਨੁਵਾਕੋਟ-ਰਸੁਵਾ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਸਥਿਤ ਬੇਤਰਾਵਤੀ, ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਗਯਾ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਠਮੰਡੂ ਤੋਂ 60 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਉੱਤਰ ਵੱਲ ਹੈ।

ਉਸਦੀ ਭੈਣ, ਕੋਪਿਲਾ, ਨੇ ਕਿਹਾ: "ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੋਣਗੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਮਿਲ ਵੀ ਜਾਣ। ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ।

ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਬਾਹਰ, ਹੋਰ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਲਾਪਤਾ ਅਜ਼ੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਲੇ ਪੋਸਟਰ ਲਗਾਉਣ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਇੱਕ ਪੋਸਟਰ ਵਿੱਚ ਦੋ ਦੱਖਣੀ ਅਫ਼ਰੀਕੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਜੋ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਗਾਇਰੋਂਗ ਬੰਦਰਗਾਹ ਤੋਂ ਲਾਪਤਾ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੁਖੀ ਔਰਤ ਇੱਕ ਕੰਧ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜ੍ਹੀ ਸੀ, ਉਸਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਹੰਝੂ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ "ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਲੱਭ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਜੋ ਕਿ ਡਰਾਈਵਰ ਸੀ।" "ਉਹ ਆਪਣੇ ਟਰੱਕ ਨਾਲ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਸਨੂੰ ਤਿੱਬਤ ਸਰਹੱਦ ਵੱਲ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨਦੀ ਕਿਨਾਰੇ ਹਾਈਵੇਅ 'ਤੇ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ।"

ਸਾਰੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹਨ। ਲੋਕ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦੇ ਅਚਾਨਕ ਆਏ ਹੜ੍ਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵਹਿ ਗਏ। ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੇ ਖੇਤਰ ਤੇਜ਼ ਵਹਿ ਰਹੇ ਹੜ੍ਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਗਏ ਸਨ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਚਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅਤੇ ਘਰਾਂ ਸਮੇਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਵਹਿ ਗਈਆਂ ਸਨ।

ਹਿਮਾਲੀਅਨ ਚੋਟੀਆਂ ਅਤੇ ਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸੁੰਦਰਤਾ

ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ, ਮੈਂ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ, ਰਸੁਵਾ ਅਤੇ ਨੁਵਾਕੋਟ ਤੋਂ ਕਾਠਮੰਡੂ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ, ਮੈਂ ਕਾਠਮੰਡੂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਵਿੱਚ ਹਿਮਾਲੀਅਨ ਚੋਟੀਆਂ ਅਤੇ ਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸੁੰਦਰਤਾ ਦੇਖੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਇਕੱਲੇ ਲੰਗਟਾਂਗ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਪਾਰਕ ਮਾਊਂਟ ਲੰਗਟਾਂਗ ਲਿਰੁੰਗ ਵਰਗੀਆਂ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਹਿਮਾਲੀਅਨ ਚੋਟੀਆਂ ਅਤੇ ਗੋਸਾਈਂਕੁੰਡ ਅਤੇ ਸੂਰਿਆਕੁੰਡ ਵਰਗੀਆਂ ਸ਼ਾਂਤ, ਪਵਿੱਤਰ ਝੀਲਾਂ ਦਾ ਘਰ ਹੈ। ਨੇਪਾਲੀ ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ ਬੋਧੀ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਝੀਲਾਂ ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਸ਼ਿਵ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਰਿੰਪੋਚੇ ਵਰਗੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦਾ ਨਿਵਾਸ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਮਾਨਸੂਨ ਦੀ ਬਾਰਸ਼ ਨੇ ਨੁਵਾਕੋਟ ਅਤੇ ਰਸੁਵਾ ਦੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਉਚਾਈਆਂ 'ਤੇ ਹਰੇ ਭਰੇ ਪਹਾੜੀਆਂ ਅਤੇ ਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਭੋਟੇ ਕੋਸ਼ੀ ਅਤੇ ਤ੍ਰਿਸ਼ੂਲੀ ਨਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭਿੱਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਲੋਕ ਖੁਸ਼ ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਸਨ।

ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਬਾਹ ਅਤੇ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼। ਅਚਾਨਕ ਹੜ੍ਹ ਦੇ ਦਿਨ, ਮੈਂ ਸਯਾਬਰੂ ਬੇਂਸੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਤਸੇਵਾਂਗ ਲਾਮਾ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਜੋ ਕਿ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸਾਡਾ ਪੀਸਫੁੱਲ ਹੋਟਲ ਅਤੇ ਪੂਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ, ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਮਾਂ ਵੀ ਲਾਪਤਾ ਹਨ... ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ।"

ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੋਸਤ, ਸੁੱਬਾ ਤਮਾਂਗ, ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਦੀ ਭੈਣ, ਭਾਬੀ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਅਤੇ ਦੋਸਤ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਸਮੇਤ ਵਹਿ ਗਏ। 26 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਹੜ੍ਹ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਊਂਟ ਲੈਂਗਟਾਂਗ (ਲਗਭਗ 7000 ਮੀਟਰ ਦੀ ਉਚਾਈ) ਦੇ ਉੱਤਰੀ ਪਾਸੇ ਕਿਤੇ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਢਹਿਣ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਨੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜਲਵਾਯੂ ਆਫ਼ਤ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ।

ਹੜ੍ਹ ਦਾ ਕਾਰਨ: ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਦਾ ਢਹਿਣਾ

ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਮਾਊਂਟ ਲੈਂਗਟਾਂਗ ਦੇ ਉੱਤਰੀ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਦੇ ਢਹਿਣ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਬਰਫ਼ ਅਤੇ ਬਰਫ਼ ਪਿਘਲਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਆਈ। ਲੇਂਡੇ ਖੋਲਾ, ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਨਦੀ ਜੋ ਭੋਟੇ ਕੋਸ਼ੀ (ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਤ੍ਰਿਸ਼ੂਲੀ, ਨਾਰਾਇਣੀ, ਜਾਂ ਗੰਡਕੀ ਵਜੋਂ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਗੰਗਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ) ਵਿੱਚ ਵਗਦੀ ਹੈ, ਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਅਚਾਨਕ ਵਧਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਭੋਟੇ ਕੋਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਸੁਨਾਮੀ ਵਰਗਾ ਭਿਆਨਕ ਹੜ੍ਹ ਆਇਆ। ਪਹਿਲਾਂ, ਇਸਨੇ ਨੇਪਾਲ-ਚੀਨ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਗਿਆਰੋਂਗ ਬੰਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵੱਡੇ ਗੇਟ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵਹਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸ਼ਰਧਾਲੂ, ਸੈਲਾਨੀ ਅਤੇ ਕੈਲਾਸ਼ ਪਹਾੜ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ 30 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਇਆ।

ਲਗਭਗ 400 ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਪਿੰਡ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਿਆ

ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ, ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਆਫ਼ਤ ਆਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 18 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ। 2015 ਦੇ ਭੂਚਾਲ ਦੌਰਾਨ, ਮਾਊਂਟ ਲੈਂਗਟਾਂਗ ਲਿਰੂੰਗ ਦੇ ਦੱਖਣੀ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਦੇ ਢਹਿਣ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 400 ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਪਿੰਡ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਿਮਾਲਿਆਈ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਸੁਨਾਮੀ ਵਾਂਗ ਇਸ ਅਚਾਨਕ ਹੜ੍ਹ ਨੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾਈ। ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ ਅਤੇ ਪਿਘਲ ਰਹੇ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਹਿਮਾਲੀਅਨ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਅਚਾਨਕ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਹੜ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪਹਾੜ ਕਦੇ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਗੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੇ।

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