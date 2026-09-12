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ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਨੇ ਕਈ ਹਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਈਸਟ-ਵੈਸਟ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਕਈ ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ

ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਨੇ ਈਸਟ-ਵੈਸਟ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਪੂਰਬੀ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਯਾਨਬੂ ਦੇ ਲਾਲ ਸਾਗਰ ਬੰਦਰਗਾਹ ਤੱਕ ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀ ਹੈ।

SAUDI ARABIA HORMUZ
ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਨੇ ਈਸਟ-ਵੈਸਟ ਪਾਈਪਲਾਈਨ (ANI)
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By IANS

Published : September 12, 2026 at 2:03 PM IST

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ਰਿਆਧ: ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਈ ਹਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਵਧਾਨੀ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੂਰਬ-ਪੱਛਮੀ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਸਾਊਦੀ ਊਰਜਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਮਲਿਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਰਿਆਧ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਮਦੀਨਾ ਵਿੱਚ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ।

ਊਰਜਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸਰੋਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀਰਵਾਰ, 10 ਸਤੰਬਰ, 2026 ਦੀ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਰਿਆਧ ਅਤੇ ਮਦੀਨਾ ਵਿੱਚ ਪੂਰਬ-ਪੱਛਮੀ ਪਾਈਪਲਾਈਨ 'ਤੇ ਕਈ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਰਿਲੀਜ਼ ਵਿੱਚ, ਊਰਜਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨੀ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ, ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰੀ ਦੇਖਭਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ। ਸਰੋਤ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤਕਨੀਕੀ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਵਿੱਚ, ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ।

ਇਰਾਕ ਤੋਂ ਉਸਦੀ ਈਸਟ-ਵੈਸਟ ਪਾਈਪਲਾਈਨ 'ਤੇ ਡਰੋਨ ਹਮਲੇ

ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਨੇ ਈਸਟ-ਵੈਸਟ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਪੂਰਬੀ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਲਾਲ ਸਾਗਰ ਬੰਦਰਗਾਹ ਯਾਨਬੂ ਤੱਕ ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ ਨੂੰ ਬਾਈਪਾਸ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਸਾਊਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਰਾਕ ਤੋਂ ਉਸਦੀ ਈਸਟ-ਵੈਸਟ ਪਾਈਪਲਾਈਨ 'ਤੇ ਡਰੋਨ ਹਮਲੇ ਨਾਲ ਜ਼ਖਮੀ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ, ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਹਮਲੇ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਰਾਕੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਬੇਨਤੀ 'ਤੇ, ਰਾਜ ਨੇ ਇਸ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਸਾਊਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ

ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਇਰਾਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਰਾਕੀ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਵਿਰੁੱਧ ਹਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ, ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਉਪਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਰਾਕੀ ਫੌਜ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਉਹ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੇ ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਊਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਮਲੇ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸਨੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।'

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