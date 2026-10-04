"ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਫਲਾਇਟ ਤੋਂ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦਾ ਪਲੈਨ, ਪਰ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਇਜਾਜ਼ਤ"
ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕੋਈ ਕੂਟਨੀਤਕ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
Published : October 4, 2026 at 1:17 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਫਲਾਈਦੁਬਈ ਦੀ ਇੱਕ ਉਡਾਣ ਨੂੰ ਉੱਤਰ-ਪੱਛਮੀ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੇ ਇੱਕ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਵੱਲ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ, ਪਰ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕੂਟਨੀਤਕ ਸਬੰਧਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਆਦ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਫਲਸਤੀਨ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਦਰਜੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਬਣਾਉਣਾ ਅਸੰਭਵ ਹੈ।
ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਫਲਾਈਦੁਬਈ ਫਲਾਈਟ FZ1073 ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਇੱਕ ਉਡਾਣ ਭੇਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਹਿ-ਪਾਇਲਟ ਦੁਆਰਾ ਕੈਪਟਨ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੇ ਤਾਬੂਕ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ 'ਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲੈਂਡਿੰਗ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇੱਕ ਸੁਪਰ ਹਰਕਿਊਲਿਸ ਫੌਜੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਜਹਾਜ਼ ਭੇਜਣ ਦੀ ਮੰਗੀ ਸੀ ਇਜਾਜ਼ਤ
ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸੁਪਰ ਹਰਕਿਊਲਿਸ ਫੌਜੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਜਹਾਜ਼ ਭੇਜਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਵਪਾਰਕ ਜਹਾਜ਼ ਭੇਜਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਬੇਨਤੀਆਂ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਫਲਾਈਦੁਬਈ ਦੁਆਰਾ ਸੰਚਾਲਿਤ ਦੂਜੀ ਉਡਾਣ ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਵੱਲੋਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਹਾਜ਼ ਉਡਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ, ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕੁਝ ਮਾਮੂਲੀ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਅਤੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਵਿਚਕਾਰ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਬਣਾਉਣਾ ਇੱਕ ਦੂਰ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਖੁਫੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਬੰਧਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਹੈ।
"ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹਨ"
ਫਲਸਤੀਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਜਦੂਤ ਅਤੇ ਅਰਬ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮਾਹਰ ਜ਼ਿਕਰੁਰ ਰਹਿਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਖੁਫੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ (ਜੋ ਕਿ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ) ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ।"
ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ, "ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਸਬੰਧਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਉਹ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਉਤਰਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ। ਉਹ ਖੁਦ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹਨ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ, ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਮਦਦ ਮੰਗਦੇ"।
2020 ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਨੇ ਇੱਕ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਵਪਾਰਕ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਵਾਈ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚੋਂ ਉਡਾਣ ਭਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਦੋ ਸਾਲ ਬਾਅਦ, ਇਸ ਨੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਯਮਤ ਉਡਾਣਾਂ ਲਈ ਆਪਣਾ ਹਵਾਈ ਖੇਤਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ। ਫਲਸਤੀਨ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੁਖ਼ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਨੇੜਲੇ ਸਬੰਧ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ 'ਅਬ੍ਰਾਹਮ ਸਮਝੌਤੇ' ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨਾਲ ਕੂਟਨੀਤਕ ਸਬੰਧ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਅਬਰਾਹਿਮ ਸਮਝੌਤੇ 2020 ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਦੁਆਰਾ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਅਤੇ ਅਰਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੂਟਨੀਤਕ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲੜੀ ਹੈ। ਕਈ ਅਰਬ ਦੇਸ਼, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ ਅਤੇ ਬਹਿਰੀਨ, ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਹਨ, ਅਤੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਇਸਨੂੰ ਅਰਬ ਸੰਸਾਰ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵਿਚਕਾਰ ਸਬੰਧ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਵਜੋਂ ਦੇਖਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਰਿਆਧ ਨਾਲ ਅਬਰਾਹਿਮ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਪ੍ਰਗਤੀ ਗਾਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਕੰਢੇ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਕਾਰਨ ਰੁਕਾਵਟ ਪਈ ਹੈ। ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਫਲਸਤੀਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਜਰੂਰੀ ਸ਼ਰਤ ਹੈ।
ਫਲਸਤੀਨ 'ਤੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਹਾਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਿੰਸ ਫੈਸਲ ਬਿਨ ਫਰਹਾਨ ਅਲ ਸਾਊਦ ਨੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਫਲਸਤੀਨੀ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
"ਇਹ ਸਭ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਉਲੰਘਣਾ ਹਨ"
ਸਾਊਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ "ਗਾਜ਼ਾ ਪੱਟੀ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਕੰਢੇ ਵਿੱਚ ਫਲਸਤੀਨੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਦੁੱਖ, ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਕਬਜ਼ੇ ਹੇਠ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣਾ, ਮਨੁੱਖੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ, ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਵਿਸਥਾਪਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਸਤੀਆਂ ਦਾ ਨਿਰੰਤਰ ਵਿਸਥਾਰ, ਇਹ ਸਭ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਉਲੰਘਣਾ ਹਨ"।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਫਲਸਤੀਨੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਵਿਸਥਾਪਨ ਜਾਂ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਨਾਲ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਸਹਿਯੋਗ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਅਬਰਾਹਿਮ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਨਾਲ ਵੀ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ।
ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਊਰਜਾ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿਭਿੰਨ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਇੱਕ ਸਿਵਲੀਅਨ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸੁਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਈਰਾਨ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਤਾਂ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇਕਰ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਦਲਾਲ ਅਬਰਾਹਿਮ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਦਬਾਅ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਘੱਟ ਹੈ।
"ਹਰ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਰਾਜ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹੈ"
ਰਹਿਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਉਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਫਲਸਤੀਨ ਲਈ ਦੋ-ਰਾਜ ਹੱਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਤੱਕ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸਥਾਪਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣ,"। ਹਾਲਾਂਕਿ ਰਿਆਦ ਦੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਿਆ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਫਲਾਈਦੁਬਈ ਦੀ ਉਡਾਣ ਨੂੰ ਸਾਊਦੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ 'ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਉਤਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਡੋਰੋਨ ਸਪੀਲਮੈਨ ਨੇ ਅਲ ਅਰਬੀਆ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਨੇ ਫਲਾਈਦੁਬਈ ਘਟਨਾ ਨੂੰ "ਬਹੁਤ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਢੰਗ ਨਾਲ" ਸੰਭਾਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਹਰ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ" ਰਾਜ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹੈ।
ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਅਤੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਵਿਚਕਾਰ ਕੂਟਨੀਤਕ ਸਬੰਧਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਅਤੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੋਵਾਂ ਨਾਲ ਚੰਗੇ ਸਬੰਧ ਹਨ। ਭਾਰਤ-ਮੱਧ ਪੂਰਬ-ਯੂਰਪ ਆਰਥਿਕ ਗਲਿਆਰਾ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਪਾਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ, ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵਿਚਕਾਰ ਕੂਟਨੀਤਕ ਸਬੰਧਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਗਲਿਆਰੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ, ਯੂਏਈ, ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ, ਫਰਾਂਸ, ਜਰਮਨੀ ਅਤੇ ਇਟਲੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਈਰਾਨ ਵਿੱਚ ਟਕਰਾਅ ਅਤੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ 'ਤੇ ਹੂਤੀ ਹਮਲਿਆਂ ਕਾਰਨ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ ਦੇ ਰੁਕਾਵਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਲਾਂਘੇ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। IMEC ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅਰਬ ਖਾੜੀ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ ਇੱਕ ਪੂਰਬੀ ਲਾਂਘਾ ਅਤੇ ਅਰਬ ਖਾੜੀ ਨੂੰ ਯੂਰਪ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ ਇੱਕ ਉੱਤਰੀ ਲਾਂਘਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਲਾਂਘੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, "ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਦੇ ਊਰਜਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਈਰਾਨੀ ਚੌਕੀਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਲਿਜਾਣ" ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
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