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ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਨੇ ਫਲਾਈ ਦੁਬਈ ਦੇ ਸਹਿ-ਪਾਇਲਟ ਨੂੰ ਯੂਏਈ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ, ਜਾਂਚ ਤੇਜ਼ ਕੀਤੀ

ਫਲਾਈਦੁਬਈ ਦੀ ਉਡਾਣ FZ1073 ਦੁਬਈ ਤੋਂ ਤੇਲ ਅਵੀਵ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕੈਪਟਨ ਸਮਿਥ ਮੱਛਰ 'ਤੇ ਕਾਕਪਿਟ ਵਿੱਚ ਸਹਿ-ਪਾਇਲਟ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

FLYDUBAI FLIGHT FZ 1073 INCIDENT
ਕੈਪਟਨ ਸਮਿਥ ਮੱਛਰ ਦਾ ਹਮਲਾਵਰ ਯੂਏਈ ਦੇ ਹਵਾਲੇ (ANI)
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By ETV Bharat Punjabi Team

Published : October 2, 2026 at 10:00 AM IST

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Updated : October 2, 2026 at 10:13 AM IST

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ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ: ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਨੇ ਫਲਾਈਦੁਬਈ ਫਲਾਈਟ FZ1073 ਦੇ ਓਮਾਨੀ ਪਾਇਲਟ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ (UAE) ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਓਮਾਨੀ ਸਹਿ-ਪਾਇਲਟ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਕੈਪਟਨ ਸਮਿਤ ਮੱਛਰ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਉਡਾਣ ਦੌਰਾਨ ਕਾਕਪਿਟ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਕਰੈਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ। ਫਲਾਈਦੁਬਈ ਫਲਾਈਟ ਦੁਬਈ ਤੋਂ ਤੇਲ ਅਵੀਵ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ। ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤਾਬੂਕ ਵਿੱਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲੈਂਡਿੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਓਮਾਨੀ ਸਹਿ-ਪਾਇਲਟ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਂਚਕਰਤਾ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਪਾਰਕ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ 'ਤੇ ਭਿਆਨਕ ਮੱਧ-ਹਵਾ ਹਮਲੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਕੈਪਟਨ 'ਤੇ ਚਾਕੂ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਹਾਜ਼ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਫੁੱਟ ਹੇਠਾਂ ਉਤਰ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ੱਕੀ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਹੋਰ ਪਾਇਲਟਾਂ ਨੇ ਕੰਟਰੋਲ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ।

ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਬਚ ਗਏ 174 ਲੋਕ

ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਸਾਰੇ 174 ਲੋਕ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਬਚ ਗਏ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, UAE ਅਧਿਕਾਰੀ ਘਟਨਾ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਹਵਾਈ ਹਮਲਾ ਅੱਤਵਾਦ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਫੌਕਸ ਨਿਊਜ਼ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਫਲਾਈਦੁਬਈ ਦਾ ਸਹਿ-ਪਾਇਲਟ ਈਰਾਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਜੇ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਮਰੀਨ ਵਨ 'ਤੇ ਸਵਾਰ ਫੌਕਸ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਟਰੰਪ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿ-ਪਾਇਲਟ ਦੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਈਰਾਨੀ ਸਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ "ਜੋ ਮੈਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਉਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਵਾਬ ਹਾਂ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਵੀ ਇਸ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ," । ਜਦੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੀ ਸਹਿ-ਪਾਇਲਟ ਨੂੰ ਈਰਾਨ ਦੇ ਇਸਲਾਮਿਕ ਰੈਵੋਲਿਊਸ਼ਨਰੀ ਗਾਰਡ ਕੋਰ (IRGC) ਦੁਆਰਾ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਾਂ ਕੀ ਉਹ ਆਦਮੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਫੌਕਸ ਨਿਊਜ਼ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬੈਂਜਾਮਿਨ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸਹਿ-ਪਾਇਲਟ ਦਾ ਈਰਾਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਸਾਊਦੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਹਿ-ਪਾਇਲਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਪਾਇਲਟ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਯੂਏਈ ਨੇ ਵੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਦੂਤ ਨੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖਮੀ ਕੈਪਟਨ ਸਮਿਤ ਮੱਛਰ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ।

ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸ਼ਲਾਘਾ

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਮਿਸ਼ਲ ਮਯਾਨ ਨੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬੈਂਜਾਮਿਨ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਦੇ ਸਹਿ-ਪਾਇਲਟ ਦੇ "ਇਸਲਾਮੀ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ" ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਬਿਆਨਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਾਂਚਕਰਤਾ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਉਦੇਸ਼ਾਂ, ਸੰਭਾਵਿਤ ਸਾਥੀਆਂ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਸੋਚੀ-ਸਮਝੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਾਂਚ ਅਜੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਓਮਾਨੀ ਪਾਇਲਟ ਇਸਲਾਮੀ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਪਹਿਲੂ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਅਸੀਂ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ, ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਅਤੇ ਯਹੂਦੀ ਟਿਕਾਣਿਆਂ 'ਤੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਹਰ ਪਹਿਲੂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅਜੇ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਮਾਯਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।"

ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਫਲਾਈਦੁਬਈ ਉਡਾਣ 'ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਸਮਿਥ ਮੱਛਰ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਹਿ-ਪਾਇਲਟ ਨੂੰ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਇਸਲਾਮੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਇਲਟ ਤੋਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਜਾਂਚਕਰਤਾ ਵੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਮਲਾਵਰ, ਕੈਪਟਨ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਹਿ-ਪਾਇਲਟ ਤੋਂ ਹੁਣ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। "ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਉਸਨੂੰ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਇਸਲਾਮੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।"

Last Updated : October 2, 2026 at 10:13 AM IST

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