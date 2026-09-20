ਹੂਤੀਆਂ ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਦਹਿਲਿਆ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ; ਬੈਲਿਸਟਿਕ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ
ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਕਿ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਰਾਮਕੋ ਕੰਪਨੀ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ’ਤੇ, ਪੜ੍ਹੋ ਪੂਰੀ ਖ਼ਬਰ
Published : September 20, 2026 at 2:00 PM IST
ਰਿਆਦ: ਹੂਤੀ ਸਮੂਹ ਨੇ ਸਾਊਦੀ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਰਿਆਦ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕੇਂਦਰ ਯਾਨਬੂ 'ਤੇ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਅਤੇ ਡਰੋਨ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯਮਨ ਦੇ ਹੂਤੀ ਬਾਗ਼ੀਆਂ ਨੇ ਰਿਆਦ 'ਤੇ ਬੈਲਿਸਟਿਕ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਈਰਾਨ ਸਮਰਥਿਤ ਬਾਗ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਵਧਣ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਊਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਪਹਿਲੀ ਘਟਨਾ ਹੈ।
ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਨਾਕਾਮ
ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਨਾਕਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਰਿਆਦ ਦੇ ਕੁਝ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਧਮਾਕੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਧੂੰਏਂ ਦਾ ਗੁਬਾਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਕੋਈ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੂਤਿਆਂ ਨੇ ਲਾਲ ਸਾਗਰ ਬੰਦਰਗਾਹ ਸ਼ਹਿਰ ਯਾਨਬੂ - ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ - ਅਤੇ ਤਾਇਫ, ਬਾਯਿਸ਼ ਅਤੇ ਫਰਾਸਾਨ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਸਹੂਲਤਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾਕਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਬਾਰੇ ’ਚ ਫਿਲਹਾਲ ਹੋਰ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੂਤਿਆਂ ਨੇ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਦਿੱਤੇ ਬਿਨਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਿਆਦ ਵਿੱਚ "ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਸਥਾਨਾਂ" ਅਤੇ ਯਾਨਬੂ ਵਿੱਚ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੀ ਵੱਡੀ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀ, ਅਰਾਮਕੋ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਭਿਆਨਕ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ। ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀ, ਅਰਾਮਕੋ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ।
ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਸਥਿਤੀ ਵਿਗੜਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਨੂੰ "ਚੌਕਸ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਉਡਾਣ ਰੱਦ ਕਰਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਯਾਤਰਾ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ" ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
"ਈਰਾਨ-ਸਮਰਥਿਤ ਹੂਤੀ ਬਾਗੀਆਂ ਨੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਫੌਜੀ ਟਕਰਾਅ ਹੋਰ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਨੂੰ "ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਜਾਂ ਲੰਘਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।" - ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ
ਸਾਊਦੀ-ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਵਾਈ ਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੇ ਬਿਸ਼, ਤਾਇਫ, ਫਰਾਸਾਨ ਅਤੇ ਯਾਨਬੂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ "ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਭਰੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ" ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਕਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਈ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਹਮਲਾ
ਹੂਤੀ ਬਾਗੀਆਂ ਯਮਨ ਦੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਘਰੇਲੂ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਸਨੂੰ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਨਿਸ਼ਾਨਿਆਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਯਮਨ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਸਾਊਦੀ ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਡੇਗਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ ਹੈ। ਏਐਫਪੀ ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਯਮਨ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਦੇ ਫੌਜੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੂਤੀ ਅਤੇ ਸਾਊਦੀ-ਸਮਰਥਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਬਲਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ 48 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਹੂਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 31 ਲੜਾਕੂ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 17 ਫੌਜੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹਨ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੰਟੇਨਰ ਜਹਾਜ਼ ਅਤੇ ਤੇਲ ਟੈਂਕਰ ਬਾਬ ਅਲ-ਮੰਡੇਬ ਸਟ੍ਰੇਟ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਦੇ ਰਹੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੂਤੀ ਬਾਗੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਸਾਊਦੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਹੂਤੀ ਬਾਗੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਲ ਮਾਰਗ ਵਿੱਚ ਟਾਪੂਆਂ 'ਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਵਾਜਾਈ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ। ਕਪਲਰ ਵਿਖੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜੋਖਮ ਅਤੇ ਪਾਲਣਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਦਿਮਿਤ੍ਰਿਸ ਅਮਪਾਟਜ਼ਿਡਿਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਲਗਭਗ 26-35 ਜਹਾਜ਼ ਸਟ੍ਰੇਟ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਅੱਠ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਔਸਤਨ 35-40 ਜਹਾਜ਼ ਲੰਘੇ। 2023 ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਹੂਤੀ ਹਮਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਰਸਤਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਰੂਸੀ ਅਤੇ ਚੀਨੀ ਜਹਾਜ਼ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਲੰਡਨ ਵਿੱਚ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਬ੍ਰੋਕਰਜ਼ ਦੇ ਮੁਹੰਮਦ ਕੋਟਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਆਵਾਜਾਈ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਿਰਫ਼ ਕੁਝ ਚੋਣਵੇਂ ਜਹਾਜ਼ ਹੀ ਲੰਘ ਰਹੇ ਹਨ।"
ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੂਤੀ ਬਾਗੀਆਂ ਦੇ ਇਹ ਕਹਿਣ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਸਾਊਦੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਹੂਤੀ ਬਾਗੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਲ ਮਾਰਗ ਵਿੱਚ ਟਾਪੂਆਂ 'ਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਵਾਜਾਈ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ।
ਕਿੱਥੇ ਹੋਈ ਸੀ ਆਵਾਜਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ?
ਕੈਪਲਰ ਵਿਖੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜੋਖਮ ਅਤੇ ਪਾਲਣਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਦਿਮਿਤ੍ਰਿਸ ਅਮਪਾਟਜ਼ਿਡਿਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਲਗਭਗ 26-35 ਜਹਾਜ਼ ਸਟ੍ਰੇਟ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘੇ, ਜਦਕਿ ਪਿਛਲੇ ਅੱਠ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਔਸਤਨ 35-40 ਜਹਾਜ਼ ਲੰਘੇ ਸੀ। 2023 ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਹੂਤੀ ਹਮਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਰਸਤਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਰੂਸੀ ਅਤੇ ਚੀਨੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਲੰਦਨ ਵਿੱਚ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਬ੍ਰੋਕਰਜ਼ ਦੇ ਮੁਹੰਮਦ ਕੋਟਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਵਾਜਾਈ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਿਰਫ਼ ਕੁਝ ਚੋਣਵੇਂ ਜਹਾਜ਼ ਹੀ ਲੰਘ ਰਹੇ ਹਨ।
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