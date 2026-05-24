ਮੱਕਾ ਵਿੱਚ ਗਊ ਤੇ ਉੱਠ ਦੀ ਬਲੀ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਕਿਉਂ ਲਗਾਈ ਗਈ ? ਪੜ੍ਹੋ ETV ਦੀ ਗਰਾਊਂਡ ਰਿਪੋਰਟ...
ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਵਿੱਚ ਹੱਜ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਬਲੀ ਦੇਣ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ, ਮੱਕਾ ਤੋਂ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਪੋਰਟ...
Published : May 24, 2026 at 5:28 PM IST
ਮੱਕਾ (ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ): ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਨੇ ਹੱਜ ਦੌਰਾਨ ਗਾਵਾਂ ਅਤੇ ਉੱਠਾਂ ਦੀ ਬਲੀ ਦੇਣ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਬਕਰੀਦ ਈਦ-ਉਲ-ਅਜ਼ਹਾ 'ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮੱਕਾ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਗੰਬਰ ਇਬਰਾਹਿਮ (Prophet Abraham) ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਰੰਪਰਾ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਭੇਡਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ'ਹਾਦੀ ਅਤੇ ਅਦਾਹੀ' (Hadi and Adahi) ਦੇ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ ਸਿਰਾਜ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲਫਲਾਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ "ਅਸੀਂ ਹੱਜ ਦੌਰਾਨ ਗਾਵਾਂ ਅਤੇ ਉੱਠਾਂ ਦੀ ਬਲੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ,ਸਾਊਦੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ 2019 ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੇ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਡੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਬਲੀ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।"
ਅਲਫਲਾਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੱਜ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਲਈ ਆਧੁਨਿਕ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਮੁਸਲਿਮ ਨਿਆਂ ਸ਼ਾਸਤਰ (ਇਸਲਾਮੀ ਨਿਯਮਾਂ) ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਬੁੱਚੜਖਾਨਾ ਪਵਿੱਤਰ ਮੀਨਾ ਘਾਟੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸਥਿਤ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਇੱਕ ਖਾਸ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਹੱਜ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹਰੇਕ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਆਪਣੀ ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਅੰਤ 'ਤੇ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਵਜੋਂ ਅਤੇ ਰਸਮ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਅਲਫੇਲਾਲੀ ਮੀਡੀਆ ਟੀਮ ਨੂੰ ਬੁੱਚੜਖਾਨੇ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਵਾਇਆ ਅਤੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਬਲੀ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੜਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ, ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 20 ਵੱਡੇ ਡੀਪ ਫ੍ਰੀਜ਼ਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਸ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਤੱਕ। ਉਸਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਲੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਡਾਕਟਰੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਮਾਸ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਡਾਕਟਰੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਔਸਤਨ 10 ਲੱਖ ਭੇਡਾਂ ਦੀ ਬਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਜਾਨਵਰ ਲਈ 720 ਸਾਊਦੀ ਰਿਆਲ (SAR) ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਆਧੁਨਿਕ ਬੁੱਚੜਖਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ 10 ਲੱਖ (12 ਮਿਲੀਅਨ) ਵਰਗ ਮੀਟਰ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਬਲੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਯਾਤਰੀ ਰਵਾਇਤੀ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਅਲਫੇਲਾਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਹੁਣ, ਹੱਜ ਯਾਤਰੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਜਾਨਵਰ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਔਨਲਾਈਨ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।" ਅਸੀਂ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਫ਼ੋਨ ਸੁਨੇਹਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੀ ਹੱਜ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਪੂਰੇ ਕਰ ਸਕਣ।" ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹੱਜ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਹੱਜ ਯਾਤਰਾ ਖਤਮ ਹੋਣ ਅਤੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ, ਹਾਦੀ ਅਤੇ ਅਦਾਹੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਮਾਸ ਵੰਡਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।ਅਲਫੇਲਾਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ "ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਲਗਭਗ 37 ਮੁਸਲਿਮ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਮਾਸ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ।"ਕੁਝ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਗਰੀਬੀ ਸੂਚਕਾਂਕ ਦੀ ਵੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਗਰੀਬ ਮੁਸਲਿਮ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।"
ਪਰ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਬਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਟਨ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਕੂੜੇ-ਕਰਕਟ ਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਦੱਬਣ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਮੱਕਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ "ਮਾਡਲ ਪਸ਼ੂਧਨ ਸ਼ਹਿਰ" ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੱਜ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਅਵਸ਼ੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਜੈਵਿਕ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਰੀਸਾਈਕਲ ਕਰਨ ਲਈ ਬੁੱਚੜਖਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਰੈਂਡਰਿੰਗ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।