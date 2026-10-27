ਨਿਊਯਾਰਕ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਚੋਣ 'ਚ ਵੱਡੀ ਹਲਚਲ, ਕੀ ਲੇਟੀਸ਼ੀਆ ਜੇਮਸ ਨੂੰ ਟੱਕਰ ਦੇ ਪਾਵੇਗੀ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੀ ਸਰਿਤਾ ਕੋਮਾਤੀਰੈੱਡੀ?
ਨਿਊਯਾਰਕ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਚੋਣ 'ਚ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸਰਿਤਾ ਕੋਮਾਤੀਰੈੱਡੀ ਸਾਬਕਾ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਨਾਲ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਉਤਰੀ।
Published : October 27, 2026 at 4:24 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੀ ਅਮਰੀਕੀ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਸਰਿਤਾ ਕੋਮਾਤੀਰੈੱਡੀ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹਾਈ-ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਸਿਆਸੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਉਤਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਹ 3 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਦੀ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਲੇਟੀਸ਼ੀਆ ਜੇਮਸ ਨੂੰ ਟੱਕਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਿਤਾ ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਸੰਘੀ ਵਕੀਲ (ਫੈਡਰਲ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਟਰ) ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦ, ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ, ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦਾ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਇਸੇ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਰਿਤਾ (ਉਮਰ 42 ਸਾਲ) ਨੇ ਫਰਵਰੀ 2026 ਵਿੱਚ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਮੁਹਿੰਮ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੋ ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੰਘੀ ਵਕੀਲ ਵਜੋਂ ਉਸ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਡਰੱਗ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ (DEA) ਦੇ ਚੀਫ਼ ਆਫ਼ ਸਟਾਫ਼ ਵਜੋਂ ਉਸ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ। ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰੀਅਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਕਹਾਣੀ ਵੀ ਹੈ, ਜੋ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ 'ਤੇ 11 ਸਤੰਬਰ 2001 (9/11) ਦੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਡੂੰਘਾ ਅਸਰ ਪਿਆ ਸੀ।
ਜੀਵਨ ਦਾ ਟਰਨਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ
ਸਰਿਤਾ ਕੋਮਾਤੀਰੈੱਡੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 9/11 ਦੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲਿਆਂ ਨੇ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਕਰੀਅਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਹਮਲੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਸਨ, ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਝ ਸਭ ਤੋਂ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਵਿੱਚ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਇਆ। ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਈਸਟਰਨ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਯੂਐਸ ਅਟਾਰਨੀ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਉਸ ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅੱਤਵਾਦ, ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧ, ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ, ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ, ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਜਨਤਕ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ।
ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਂਬਰ ਬਣੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਕਈ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀਆਂ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਨਿਭਾਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਅਤੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਮੁਖੀ, ਅਪੀਲਾਂ ਦੀ ਉਪ-ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਆਮ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਉਪ-ਮੁਖੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਉਸ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਸ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਨਿਰਯਾਤ ਕੰਟਰੋਲ, ਆਰਥਿਕ ਪਾਬੰਦੀਆਂ, ਹਿੰਸਕ ਗਿਰੋਹ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਜਾਂਚਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇੱਕ ਸੰਘੀ ਵਕੀਲ ਵਜੋਂ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਸਰਿਤਾ ਨੇ 8 ਜਿਊਰੀ ਟਰਾਇਲਾਂ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਯੂਐਸ ਕੋਰਟ ਆਫ਼ ਅਪੀਲਜ਼ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ 15 ਅਪੀਲਾਂ 'ਤੇ ਬਹਿਸ ਕੀਤੀ।
9/11 ਦੇ ਵਕੀਲ ਤੋਂ ਸਿਆਸੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਤੱਕ
ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਦੀ ਧੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਸੰਘੀ ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਣਨ ਤੱਕ ਦਾ ਸਰਿਤਾ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਹੁਣ ਉਸ ਨੂੰ ਚੋਣ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਇਆ ਹੈ। 3 ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਚੋਣ ਉਸ ਨੂੰ ਜੇਮਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਸਰਿਤਾ ਅੱਤਵਾਦ ਅਤੇ ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਤਜਰਬੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇਹ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੀ ਅਗਲੀ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਕਿਉਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਉਸ ਲਈ, ਇਹ ਚੋਣ ਸੰਘੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਤੋਂ ਰਾਜ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੀ ਕਮਾਨ ਉਸ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਤੱਕ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਹੈ।
ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧ
ਸਰਿਤਾ ਕੋਮਾਤੀਰੈੱਡੀ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪਿਛੋਕੜ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਜਨਮ ਬਰੁਕਲਿਨ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ 1980 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉਸ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਆਏ ਸਨ ਜੋ ਅੱਜ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਚਪਨ ਦਾ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਮਿਸੂਰੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਿਤਾਇਆ।
ਉਸ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਸਾਧਾਰਨ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਆਉਣ ਦੇ ਉਸ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਚੋਣ ਰੈਲੀਆਂ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਖੁਦ ਨੂੰ ਇੱਕ 'ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਦੀ ਬੱਚੀ' ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਯੋਗਤਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਜੋੜਦੀ ਹੈ।ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਨੇ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਭਿੰਨਤਾ 'ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੇਡੀ ਵੈਂਸ ਦੀ ਭਾਰਤੀ-ਅਮਰੀਕੀ ਪਤਨੀ ਉਸ਼ਾ ਵੈਂਸ ਦਾ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕੋਮਾਤੀਰੈੱਡੀ ਨੇ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਵਿਭਿੰਨਤਾ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਦਲ ਦਾ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਕੋਰਟ ਰੂਮ ਤੋਂ ਡੀਈਏ (DEA) ਤੱਕ
ਸਰਿਤਾ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰੀਅਰ ਸਿਰਫ਼ ਅਦਾਲਤ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੰਘੀ ਵਕੀਲ ਵਜੋਂ 10 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ, ਉਸ ਨੇ 2023 ਤੋਂ 2024 ਤੱਕ ਡੀਈਏ (DEA) ਦੇ ਚੀਫ਼ ਆਫ਼ ਸਟਾਫ਼ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਦੇ ਕਰੀਅਰ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੁਝ ਸਭ ਤੋਂ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਕਾਨੂੰਨ-ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਸ਼ਾਮਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੰਘੀ ਵਕੀਲ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਸ ਨੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀਸੀ ਦੀ ਇੱਕ ਲਾਅ ਫਰਮ ਵਿੱਚ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਦੀਵਾਨੀ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ (civil litigation) 'ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਬੀਪੀ ਡੀਪਵਾਟਰ ਹੋਰਾਈਜ਼ਨ ਆਇਲ ਸਪਿਲ (ਤੇਲ ਰਿਸਾਅ) ਅਤੇ ਆਫਸ਼ੋਰ ਡਰਿਲਿੰਗ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਵਕੀਲ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ।
ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰੀਅਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਅਮਰੀਕੀ ਕੋਰਟ ਆਫ਼ ਅਪੀਲਜ਼ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰੇਟ ਐਮ. ਕਵਾਨੋ ਦੇ ਲਾਅ ਕਲਰਕ ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸਾਲ 2020 ਵਿੱਚ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਈਸਟਰਨ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਲਈ ਇੱਕ ਸੰਘੀ ਜੱਜ (ਫੈਡਰਲ ਜੱਜ) ਵਜੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੇ ਉਹ ਅਹੁਦਾ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲਿਆ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹੋਲਟਜ਼ਮੈਨ ਵੋਗੇਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਰਟਨਰ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਲੰਬੀਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਉਸਦੀ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਕੀ ਹੈ?
ਸਰਿਤਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਸੰਘੀ ਜਾਂਚਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਤਜਰਬਾ ਹੈ। ਉਸਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਉਸਦੇ ਟਵਿੱਟਰ ਬਾਇਓ ਵਿੱਚ ਝਲਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ: "ਜੇਕਰ ਨਿਊਯਾਰਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਨਿਊਯਾਰਕ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਲਈ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਵਕੀਲ।" ਇਹ ਬਿਆਨ ਰਾਜ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਫ਼ਤਰ ਲਈ ਉਸਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਮੁੱਦੇ ਵਜੋਂ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨਿਊਯਾਰਕ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਲਗਭਗ 700 ਵਕੀਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 100 ਤੋਂ ਘੱਟ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਡੈਮੋਕਰੇਟਸ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਿਵਲ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੈ।
ਫਿਰ ਵੀ, ਉਸਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਿਛੋਕੜ ਨੇ ਕਾਫ਼ੀ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਿਆ ਹੈ। ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰੇਮੰਡ ਡਬਲਯੂ. ਕੈਲੀ ਨੇ ਉਸਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਪੂਰਬੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਅਮਰੀਕੀ ਅਟਾਰਨੀ ਅਤੇ ਸਰਿਤਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਬੌਸ, ਰਿਚਰਡ ਡੋਨੋਘੂ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਦਫਤਰ ਦੇ ਕੁਝ ਸਭ ਤੋਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕੀਮਤੀ ਵਕੀਲ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।
ਆਪਣੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੇ ਹੋਮਪੇਜ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸੰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ, ਸਰਿਤਾ ਕੋਮਾਤੀਰੇਡੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, "9/11 ਦੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲਿਆਂ ਨੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦੇ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਮੇਰੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਆਕਾਰ ਦਿੱਤਾ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਜੇਕਰ ਨਿਊਯਾਰਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੇ ਫੜੇ ਨਾ ਜਾਣ, ਇਲਜ਼ਾਮ ਨਾ ਲੱਗਣ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨਾ ਚੱਲਣ ਦੇ ਦਿਨ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।"
ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਸੰਘੀ ਵਕੀਲ, ਡਰੱਗ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ (DEA) ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ਼ ਆਫ਼ ਸਟਾਫ਼, ਅਤੇ ਸੰਘੀ ਜੱਜ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਦੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਲ-ਕਾਇਦਾ ਆਪਰੇਟਿਵ, ਇੱਕ ISIS ਸਨਾਈਪਰ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਿਨਾਲੋਆ ਕਾਰਟੈਲ ਸਹਿਯੋਗੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਲਈ ਆਪਣੀ ਉਮੀਦਵਾਰੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਉਸਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਲੈਟੀਆ ਜੇਮਸ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ। ਉਸਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ, "ਜੇਮਸ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਨਿਊਯਾਰਕ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧ 26 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਵਿੱਚ 63 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।"
ਸਮਾਜਵਾਦ ਦੇ ਪ੍ਰਯੋਗਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਕੋਮਾਤੀਰੇਡੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਥਾਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸਰਿਤਾ ਕੋਮਾਤੀਰੇਡੀ ਨੂੰ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦਾ
ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਘੀ ਜੱਜ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਕੇਂਦਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਜੇਮਸ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋਅ ਬਿਡੇਨ ਨੇ 2020 ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣ ਜਿੱਤੀ ਸੀ।
ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਟਰੰਪ ਨਾਲ ਉਸਦਾ ਸਬੰਧ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬਹਿਸ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੇਮਸ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਾਲ ਉਸਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਸਰਿਤਾ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ 8 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਜੇਮਸ ਨਾਲ ਹੋਈ ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ, ਜਿਸਨੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ।
ਇਹ ਚੋਣ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਮਾਟੀਰੇਡੀ ਦੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਘੱਟ ਹੈ। ਦ ਨਿਊਯਾਰਕ ਟਾਈਮਜ਼ ਦੁਆਰਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਸਿਏਨਾ ਪੋਲ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ 70 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਭਾਵੀ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀ।
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