ਪੈਰਾਗੁਏ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਉਲਟ-ਫੇਰ: ਸੈਂਟੀਆਗੋ ਪੇਨਾ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ
ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪੇਡਰੋ ਏਲੀਆਨਾ ਨੇ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਜੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ।
Published : November 7, 2026 at 9:40 AM IST
ਅਸੁੰਸੀਅਨ: ਦੱਖਣੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਪੈਰਾਗੁਏ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸੈਂਟੀਆਗੋ ਪੇਨਾ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉਪ-ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪੇਡਰੋ ਅਲਿਆਨਾ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸੈਂਟੀਆਗੋ ਪੇਨਾ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੈਰਾਗੁਏ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਰਾਗੁਏ ਦੀ ਸੈਨੇਟ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸੈਂਟੀਆਗੋ ਪੇਨਾ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਵੋਟ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਯੂਏਨੋ ਬੈਂਕ ਦੇ ਢਹਿਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਥਿਤ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੈਨੇਟ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸਾਰੇ 44 ਸੈਨੇਟਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਦਿੱਤੀ।
ਸਥਾਨਕ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਯੂਏਨੋ ਬੈਂਕ ਦੇ ਢਹਿਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਏ ਗਏ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਅਖਬਾਰ ਏਬੀਸੀ ਕਲਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਹੁਕਮ ਬੈਂਕਿੰਗ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਚਾਰ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸ਼ਿਨਹੂਆ ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੇਨਾ 'ਤੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਟਕਰਾਅ, ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਬੈਂਕ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪੈਨਸ਼ਨ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਪੇਨਾ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਯੂਏਨੋ ਬੈਂਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸੰਕਟ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਪਣਾ ਅਸਤੀਫਾ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ। ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਮਹਾਂਦੋਸ਼ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੈਨੇਟ ਨੇ ਉਸਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ 24-20 ਵੋਟ ਪਾਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵਾਕਆਊਟ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਚੈਂਬਰ ਆਫ਼ ਡਿਪਟੀਜ਼ ਕੋਲ ਕੋਰਮ (ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ) ਦੀ ਘਾਟ ਸੀ।
ਚੈਂਬਰ ਆਫ਼ ਡਿਪਟੀਜ਼ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੇਨਾ ਵਿਰੁੱਧ ਮਹਾਂਦੋਸ਼ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੈਨੇਟ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੇਨਾ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬਚਾਅ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਵੀਰਵਾਰ ਦੇਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੀ ਮਹਾਂਦੋਸ਼ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ।
ਸੈਨੇਟ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੇਨਾ ਆਪਣਾ ਬਚਾਅ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਫਿਰ ਸੈਨੇਟ ਨੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ, ਉਸਦੇ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਦੇ ਵਕੀਲ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ। ਯੂਏਨੋ ਬੈਂਕ ਦੇ ਢਹਿ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮਹਾਂਦੋਸ਼ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਢਹਿ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਲਗਭਗ 30 ਲੱਖ ਗਾਹਕ ਆਪਣੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਸੇ ਕਢਵਾਉਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਪੈਰਾਗੁਏ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸੈਨੇਟ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਭਰ ਦੀ ਸੀਟ ਅਤੇ ਸੰਸਦੀ ਛੋਟ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਂਦੋਸ਼ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਨਾ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਲਈ, ਜੇਕਰ ਪੇਨਾ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਗੁਆ ਦੇਣਗੇ।
(ਇਨਪੁਟ: ਆਈਏਐਨਐਸ)