ਟਰੰਪ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਤਿਨ ਜਾਣਗੇ ਚੀਨ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ ਨਾਲ ਕਰਨਗੇ ਮੁਲਾਕਾਤ

ਪੁਤਿਨ ਅਤੇ ਸ਼ੀ ਰੂਸ-ਚੀਨ ਆਰਥਿਕ ਸਹਿਯੋਗ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨਗੇ। ਦੋਵਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਵਰ ਕਰੇਗੀ।

Russian president vladimir putin
ਪੁਤਿਨ ਜਾਣਗੇ ਚੀਨ... (File/ AP)
By AP (Associated Press)

Published : May 19, 2026 at 2:30 PM IST

ਬੀਜਿੰਗ: ਰੂਸੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲਾਦੀਮੀਰ ਪੁਤਿਨ ਚੀਨ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੁਤਿਨ ਮੰਗਲਵਾਰ ਅਤੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਗੇ ਅਤੇ ਚੀਨੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨਗੇ। ਪੁਤਿਨ ਦੀ ਇਹ ਫੇਰੀ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਬੀਜਿੰਗ ਦੌਰੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਆਈ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਇਸ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਨੇੜਿਓਂ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਚੀਨ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਸਥਿਰ ਸਬੰਧ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਰੂਸ ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਸਬੰਧਾਂ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਰੂਸੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ, ਕ੍ਰੇਮਲਿਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਤਿਨ ਅਤੇ ਸ਼ੀ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਆਰਥਿਕ ਸਹਿਯੋਗ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨਗੇ। ਦੋਵਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰੇਗੀ।

ਚੀਨ-ਰੂਸ ਦੋਸਤੀ ਸੰਧੀ ਦੀ 25ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ

ਪੁਤਿਨ ਦਾ ਬੀਜਿੰਗ ਦੌਰਾ 2001 ਦੀ ਚੀਨ-ਰੂਸ ਦੋਸਤੀ ਸੰਧੀ ਦੀ 25ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੀਜਿੰਗ ਸਥਿਤ ਇੱਕ ਥਿੰਕ ਟੈਂਕ, ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਚਾਈਨਾ ਐਂਡ ਗਲੋਬਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਸੈਕਟਰੀ-ਜਨਰਲ, ਵਾਂਗ ਜੀਚੇਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਟਰੰਪ ਦਾ ਦੌਰਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦੁਵੱਲੇ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸੀ; ਪੁਤਿਨ ਦਾ ਦੌਰਾ ਇੱਕ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਰਣਨੀਤਕ ਭਾਈਵਾਲ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਹੈ। ਚੀਨ ਲਈ, ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਰਸਤੇ ਅਟੁੱਟ ਹਨ।"

ਪੁਤਿਨ ਨੇ ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਸਤੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤਿਆਨਜਿਨ ਵਿੱਚ ਸਾਲਾਨਾ ਸ਼ੰਘਾਈ ਸਹਿਯੋਗ ਸੰਗਠਨ (SCO) ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਸ ਸਮੇਂ, ਪੁਤਿਨ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਦੇ ਅੰਤ ਦੀ 80ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਫੌਜੀ ਪਰੇਡ ਦੇਖੀ ਸੀ। ਸ਼ੀ ਨੇ ਪੁਤਿਨ ਨੂੰ "ਪੁਰਾਣਾ ਦੋਸਤ" ਕਿਹਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੁਤਿਨ ਨੇ ਸ਼ੀ ਨੂੰ "ਪਿਆਰਾ ਦੋਸਤ" ਕਿਹਾ ਸੀ।

ਰੂਸੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਦਾ ਬੀਜਿੰਗ ਦੌਰਾ

ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ, ਰੂਸੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਸਰਗੇਈ ਲਾਵਰੋਵ ਨੇ ਬੀਜਿੰਗ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ "ਕੀਮਤੀ" ਦੱਸਿਆ। ਸ਼ੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੀਨ ਅਤੇ ਰੂਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਾਇਜ਼, ਸਾਂਝੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਅਤੇ ਗਲੋਬਲ ਸਾਊਥ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਰਣਨੀਤਕ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਕ੍ਰੇਮਲਿਨ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਦਮਿਤਰੀ ਪੇਸਕੋਵ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੁਤਿਨ ਦੀ ਫੇਰੀ ਰੂਸ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਅਪਡੇਟਸ ਅਤੇ ਚੀਨ ਨਾਲ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ।

ਟਰੰਪ ਦੀ ਫੇਰੀ

ਟਰੰਪ ਦੀ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ, ਸ਼ੀ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਚੀਨ ਵਿਚਕਾਰ ਦੁਵੱਲੇ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਵਜੋਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੋ-ਰੋਜ਼ਾ ਸੰਮੇਲਨ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ, ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ "ਰਣਨੀਤਕ ਸਥਿਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਰਚਨਾਤਮਕ ਚੀਨ-ਅਮਰੀਕਾ ਸਬੰਧਾਂ" ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਢਾਂਚੇ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ।

ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਚਾਈਨਾ ਐਂਡ ਗਲੋਬਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਾਂਗ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਬੀਜਿੰਗ ਪੱਛਮ ਨਾਲ ਸਥਿਰ ਸਬੰਧ, ਮਾਸਕੋ ਨਾਲ ਨਿਰੰਤਰ ਰਣਨੀਤਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਰਪੱਖ ਵੱਡੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਕੂਟਨੀਤਕ ਜਗ੍ਹਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਕਦੀ ਹੈ।"

ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਲਈ, ਪੁਤਿਨ ਦੀ ਫੇਰੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਰੂਸ ਅਤੇ ਚੀਨ ਵਿਚਕਾਰ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਹੋਈ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਫਰਵਰੀ 2022 ਵਿੱਚ ਰੂਸ ਦੇ ਯੂਕਰੇਨ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਚੀਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਯੂਕਰੇਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਿਰਪੱਖ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਤੇ ਯੂਰਪ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰੂਸ ਨਾਲ ਵਪਾਰਕ ਸਬੰਧ ਬਣਾਈ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।

