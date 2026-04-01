ਰੂਸੀ ਫੌਜੀ ਜਹਾਜ਼ ਕ੍ਰੀਮੀਆ ਵਿੱਚ ਹਾਦਸਾਗ੍ਰਸਤ, 29 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ
ਇੱਕ ਰੂਸੀ ਫੌਜੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਜਹਾਜ਼ ਯੂਰਪੀ ਪ੍ਰਾਇਦੀਪ, ਕ੍ਰੀਮੀਆ ਵਿੱਚ ਹਾਦਸਾਗ੍ਰਸਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਚੱਟਾਨ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਗਿਆ।
By IANS
Published : April 1, 2026 at 10:33 AM IST
ਮਾਸਕੋ: ਰੂਸੀ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕ੍ਰੀਮੀਆ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੂਸੀ An-26 ਫੌਜੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਹਾਦਸਾਗ੍ਰਸਤ ਹੋਣ ਨਾਲ ਛੇ ਚਾਲਕ ਦਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ 23 ਯਾਤਰੀ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਇੱਕ ਸੂਤਰ ਨੇ TASS ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਹਾਜ਼ ਇੱਕ ਚੱਟਾਨ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਗਿਆ।
ਸ਼ਿਨਹੂਆ ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਰੂਸੀ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਦੇਰ ਰਾਤ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕ੍ਰੀਮੀਆ ਪ੍ਰਾਇਦੀਪ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਉਡਾਣ ਦੌਰਾਨ An-26 ਜਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਹਾਦਸਾ ਤਕਨੀਕੀ ਖਰਾਬੀ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨਾਲ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ।
ਕ੍ਰੈਸ਼ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ
ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, "31 ਮਾਰਚ ਨੂੰ, ਮਾਸਕੋ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਲਗਭਗ 18:00 ਵਜੇ, An-26 ਫੌਜੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਜਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕ੍ਰੀਮੀਆ ਪ੍ਰਾਇਦੀਪ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਉਡਾਣ 'ਤੇ ਸੀ।"
ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਖੋਜ ਅਤੇ ਬਚਾਅ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਕਰੈਸ਼ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਮਿਲੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਛੇ ਚਾਲਕ ਦਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ 23 ਯਾਤਰੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ।"
ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ ਗਈ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਚੇ ਹੋਏ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। An-26 ਇੱਕ ਹਲਕਾ ਰਣਨੀਤਕ ਫੌਜੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਜਹਾਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਫੌਜ ਦਾ ਮੁੱਖ ਆਧਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਛੋਟੀ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੀ ਦੂਰੀ 'ਤੇ 40 ਯਾਤਰੀਆਂ ਤੱਕ ਮਾਲ ਢੋਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਵਾਪਰੀ ਅਜਿਹੀ ਘਟਨਾ
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਦਸੰਬਰ 2025 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਰੂਸ ਨੇ ਇੱਕ ਐਂਟੋਨੋਵ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਜਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਘਾਤਕ ਫੌਜੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਹਾਦਸੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। 9 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ, ਮਾਸਕੋ ਦੇ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਇਵਾਨੋਵੋ ਖੇਤਰ ਦੇ ਇਵਾਨਕੋਵੋ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਟੈਸਟ ਉਡਾਣ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਐਂਟੋਨੋਵ ਐਨ-22 ਜਹਾਜ਼ ਹਾਦਸਾਗ੍ਰਸਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ।
ਜਹਾਜ਼ ਨੇ ਮੁਰੰਮਤ ਦੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਡਾਣ ਭਰੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਘਟਨਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਇਹ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਰੂਸੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਮਾਚਾਰ ਏਜੰਸੀ TASS ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਸੱਤ ਚਾਲਕ ਦਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਜੋ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਫੌਜੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਇਕਾਈ ਲਈ ਇੱਕ ਦੁਖਦਾਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ।