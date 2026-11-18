ਫੌਜ ਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਹੋਇਆ ਕ੍ਰੈਸ਼, 19 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ, ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਅਣਜਾਣ
ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਹਾਦਸੇ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਹਾਜ਼ ਹਾਦਸੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।
By ANI
Published : November 18, 2026 at 8:54 AM IST
ਮਾਸਕੋ: ਰੂਸ ਦੇ ਪੱਛਮੀ ਸਾਇਬੇਰੀਆ ਦੇ ਕੇਮੇਰੋਵੋ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਸੁੰਨਸਾਨ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੂਸੀ ਫੌਜੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਜਹਾਜ਼ ਹਾਦਸਾਗ੍ਰਸਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਸਾਰੇ 19 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਤਕਨੀਕੀ ਨੁਕਸ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ
ਇਹ ਜਹਾਜ਼, ਇੱਕ ਐਂਟੋਨੋਵ ਐਨ-12 ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਜਹਾਜ਼, ਮਾਸਕੋ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 3,000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਹਾਦਸਾਗ੍ਰਸਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਰੂਸੀ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੂਸੀ ਏਰੋਸਪੇਸ ਫੋਰਸਿਜ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਹਾਦਸੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਬਿਆਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਰੂਸੀ ਏਰੋਸਪੇਸ ਫੋਰਸਿਜ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਘਟਨਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਦੇ ਮਾਹਰ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਖੋਜਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੀ ਖਰਾਬੀ ਸੰਭਾਵਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ।
'ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੱਗੀ ਅੱਗ ਬੁਝਾ ਦਿੱਤੀ'
ਅਲ ਜਜ਼ੀਰਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਖੇਤਰੀ ਗਵਰਨਰ ਇਲਿਆ ਸੇਰੇਡਯੁਕ ਨੇ ਹਾਦਸੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੱਗੀ ਅੱਗ ਬੁਝਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਟੀਮਾਂ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਪੋਸਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਯਾਗੁਨੋਵੋ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹਾਦਸੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਸੇਰੇਡਯੁਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜਹਾਜ਼ ਹਾਦਸਾਗ੍ਰਸਤ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਖੇਤਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉੱਡ ਰਿਹਾ ਸੀ।
'ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵਿਤ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀ ਜਾਂਚ'
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਰੂਸ ਦੀ ਸਿਖਰਲੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ, ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ, ਨੇ ਉਡਾਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵਿਤ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਹਾਜ਼ ਹਾਦਸਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਜਿਹੀਆਂ ਜਾਂਚਾਂ ਇੱਕ ਮਿਆਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ। ਐਂਟੋਨੋਵ ਐਨ-12 ਇੱਕ ਸੋਵੀਅਤ-ਨਿਰਮਿਤ, ਚਾਰ-ਇੰਜਣ ਵਾਲਾ ਟਰਬੋਪ੍ਰੌਪ ਫੌਜੀ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਜਹਾਜ਼ ਹੈ ਜੋ 1950 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਅਖੀਰ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜਹਾਜ਼ ਦੀਆਂ 1,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਕਾਈਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਅਜੇ ਵੀ ਰੂਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਹਨ।
An-12 ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਛੇ ਜਣੇ ਚਾਲਕ ਦਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਰੂਸੀ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਦਸਾਗ੍ਰਸਤ ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ 19 ਲੋਕ ਸਵਾਰ ਸਨ। ਅਲ ਜਜ਼ੀਰਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਤਾਜ਼ਾ ਘਟਨਾ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰੂਸੀ ਫੌਜੀ ਜਹਾਜ਼ ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਈ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ, ਪੂਰਬੀ ਅਮੂਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟੂਪੋਲੇਵ ਟੂ-95 ਜਹਾਜ਼ ਹਾਦਸਾਗ੍ਰਸਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਚਾਲਕ ਦਲ ਦੇ ਛੇ ਮੈਂਬਰ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਾਇਬੇਰੀਆ ਵਿੱਚ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਸਹੀ ਕਾਰਨ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਜਾਂਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।